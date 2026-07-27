Videós szelfivel bizonyíthatjuk a Facebookon, hogy élő emberek vagyunk

Végre itt a lehetőség, átadhatunk egy biometrikus adatot a Facebookot üzemeltető Metának! Cserébe igazolja, hogy valódi személyek vagyunk. Miről is van szó? A Meta elindítja a Facebook Verified szolgáltatást - magyarul kb. "Facebook által hitelesítve"-, ami egy ingyenes (ezt külön kihangsúlyozzák) jelvény, és egy egyszerű, szelfi-alapú hitelesítési folyamat segítségével igazolja, hogy a profil mögött valódi személy áll. A leírás szerint a legfontosabb helyeken jelenik meg a Facebookon, előfizetési díj nélkül. Nem összetévesztendő tehát a kék pipával, ami személyazonosságot igazol és többezer forintos havidíja van...

A Facebook garantálja, hogy hús-vér emberek vagyunk a biometrikus adatunkért cserébe

Fotó: Pexels / Pexels

Facebook Verified - miről is van szó?

A Meta szerint a Facebook Marketplace-en történő eladásnál, a Facebook társkeresőnél, és a különböző csoportokban lehet hasznos a mesterséges intelligencia korában, ha igazoljuk a külvilág felé, hogy valódi emberek vagyunk. A Facebook Verified egy egyszerű, szelfin alapuló eljárást alkalmaz, hasonlóan a Google megoldásához. Felveszünk egy rövid videós szelfit, amelyet a Meta összehasonlít a meglévő profilképünkkel. Az eljárás általában csak néhány percet vesz igénybe, és azoknak a 18 éves vagy annál idősebb, jogosult Facebook-felhasználóknak érhető el, akik betartják a közösségi szabályzatot – különös tekintettel a csalást, átveréseket és megtévesztő gyakorlatokat tiltó rendelkezésekre –, és akiknél nincs bizonyíték "nem hiteles magatartásra".

A Facebook Verified szolgáltatást fokozatosan vezeti be a Meta, kezdetben csak pár helyen, majd a tervek szerint globálisan is kiterjesztik. A hitelesítés után a jelvény, miszerint a Facebook igazolja, hogy hús-vér emberek vagyunk, ott jelenik majd meg, ahol az üzemeltető szerint "a legjobban számít":

a Marketplace-en,

a társkereső szolgáltatásban,

a csoportokban és a profilunkon.

Idővel a hírfolyamban megjelenő bejegyzésekhez is hozzáadjuk a jelvényeket.

Az eljárás általában csak néhány percet vesz igénybe (illusztráció) - Fotó: Kaboompics.com/Pexels

Röviden összefoglalva a jelvény azt jelzi majd, hogy a profil egy valódi személyhez tartozik – valakihez, aki elvégezte az önarcképes hitelesítést, és megfelel az előírásoknak. Viszont nem jelenti azt, hogy a Facebook támogatná a felhasználót, vagy garantálná a megbízhatóságát.

Minden felhasználóra továbbra is vonatkoznak a Meta irányelvei, például a közösségi szabályok és a kereskedelmi irányelvek. Amiről nem ír a Meta a szolgáltatást beharangozó bejegyzésében, hogy a biometrikus adatnak számító videós szelfit hogyan tárolják majd, és utólag külön törölhető lesz-e, vagy csak a komplett fióktörléssel együtt lehet majd törölni a szelfivideót.