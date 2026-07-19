Gond van, leállt a Facebook

A fennakadás a Facebook webes felületét érinti, a mobilos alkalmazás megfelelően működik.
Leállt a Facebook webes felülete vasárnap délelőtt. A telefonos alkalmazás megfelelően működik, de PC-ről a felhasználók nem tudnak bejelentkezni.
Csak a Facebook nem működik
A Meta további közösségi oldalai, mint az Instagram, Messenger vagy a WhatsApp továbbra is működnek. A Downdetector szerint reggel fél 10 körül ugrott meg a bejelentések száma az oldal leállásáról - írja az Index. Az alábbi tájékoztatás fogadja a felhasználókat:
A fiók rendszerhiba miatt pillanatnyilag nem érhető el. Reméljük, ez rövidesen megoldódik. Kérjük, próbáld újra néhány perc múlva.
Nem ez az első Facebook leállás, a korábbi esetről itt olvashatsz.
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