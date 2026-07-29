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Google Maps

Súlyos hibát találtak a Google Mapsben

34 perce
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Nem mutatta az app a forgalmi adatokat, de már javították a problémát. A Google Maps nem csak irányt jelöl, azt is megmutatja, hogy mennyire zsúfoltak az utak. Milyen altenatívát használjunk, ha újra előfordul a hiba? Segítünk.
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Google MapsdugóWazeforgalom

A Google Maps nem csupán abban segít, hogy eljuttasson az A pontból a B pontba – azt is szeretné elérni, hogy a lehető legzökkenőmentesebben érjen oda a felhasználó, és ne kelljen olyan dugókban ülni, amelyek amúgy simán elkerülhetők lennének. Emiatt hasznosak a valós idejű forgalmi adataira, amelyek megmutatják, mely utakat érdemes inkább elkerülni. Kedden viszont eltűntek az útzsúfoltságot jelző színjelölések, így sokan nem kaptak információt az aktuális forgalomról.

Google Maps
A Google Maps által mutatott forgalmi adatok segítenek elkerülni a torlódásokat (illusztráció) - Fotó: Priscilla Du Preez / Unsplash

A Google Maps nem mutatta a formalmi adatokat

A Google az Android Authority-nak elmondta, hogy tisztában vannak a Google Maps-felhasználók által tapasztalt problémákkal, és már ki is adták a javítást. Bár a vállalat szerint a legtöbb területen a felhasználóknak már normálisan kell látniuk a forgalmi szinteket a Mapsben, eltarthat néhány óráig, mire mindenki mindenhol újra láthatja az adatokat. Az Origo Techbázis tesztje szerint már látszódnak a budapesti adatok.

A hiba miatt az érintett felhasználók nem tudták megtekinteni a forgalom mértékét jelző, színkódolt utcai jelöléseket, amikor a kapcsolódó réteg aktív volt a Google Mapsben. Számos különböző régióból érkeztek panaszok a Phone Arena jelentése szerint, például az Egyesült Államok New England régiójából, Thaiföldről és Indiából. A Google Maps forgalmi rétegének egyes elemei megjelentek, például az egyes utakon folyó karbantartási munkákat jelző ikonok, valamint az utak lezárását jelző ikonok. A forgalmi helyzetről jelentő színek viszont nem. 

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Egy jó navigációs applikációval sokszor elkerülhetjük az ilyen helyzeteket
Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

Az alábbi színek jelzik a Google Mapsben, hogy milyen rempóban halad a forgalom:

  • Zöld vonal – A forgalom zavartalanul halad, a sebességkorlátozásnak megfelelően vagy ahhoz közeli sebességgel.
  • Narancssárga vonal – Mérsékelt forgalom, a szokásosnál lassabban halad.
  • Piros vonal – Erős forgalom, ami lassulásra utal.
  • Sötétpiros vagy bordó – Áll-indul forgalom, nagyon erős torlódás, jelentős késésekkel.
  • Szürke vonal – Erre az útszakaszra nincs elérhető forgalmi adat.

Mit használjunk, ha gond van a Google Maps-szel?

Megfelelő, és egyébként is sokak által kedvelt és használt alternatíve a Waze, amely szintén ingyenes, és a Google tulajdonában van, iOS és Android rendszereken is elérhető. Az alkalmazás a felhasználók által megosztott információk segítségével megmutatja a célállomáshoz vezető leggyorsabb és legbiztonságosabb útvonalakat. Nemrég bejelentették, hogy az alkalmazás mesterséges intelligencián alapuló funkciókat és frissítéseket kap, többek között azt a lehetőséget, hogy hanggal jelentsük be az útviszony-változásokat, valamint személyre szabott navigációt kapunk. Az új funkciók egy része a Google Gemini nevű mesterséges intelligencia-asszisztensén alapul. Motoros módot is kapnak a felhasználók.

 

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