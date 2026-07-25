Már szelfivideóval is bejelentkezhetünk a Google-be

A Google bevezeti a szelfivideó-opciót, mint új bejelentkezési módot a felhasználók számára – jelentette be a vállalat csütörtökön –, csatlakozva ezzel azon technológiai cégek egyre növekvő táborához, amelyek szerint a jövőben az online személyazonosság-ellenőrzés a biometria felé tolódik majd el a jelszavaktól és pinkódoktól. A technológiai óriás szerint a szelfivideók által bekapcsolható biometrikus azonosítás alternatív bejelentkezési lehetőséget nyújt a felhasználóknak arra az esetre, ha elfelejtenék a jelszavukat, vagy nem férnének hozzá a szokásos telefonjukhoz vagy számítógépükhöz, amelyen mondjuk alapból be vannak jelentkezve.

A Google rendszerébe már szelfivideóval is beléphetünk - Forrás: Google

Itt a Google biometrikus megoldása elfelejtett jelszó esetén

A felhasználók úgy állíthatják be a szelfivideót, hogy a készülék kamerájába néznek, és fejmozdulatot hajtanak végre az utasítások alapján– például jobbra vagy balra fordulnak, vagy bólintanak –, hogy arcuk több szögből is rögzítésre kerüljön. Ha a felhasználónak később problémája adódik a bejelentkezéssel, készíthet egy újabb szelfivideót, hogy visszajusson a fiókjába, és a Google ezután

összehasonlítja az új videót a beállításkor használt felvétellel, hogy számára is kiderüljön, valóban a megfelelő személyről van szó.

A nagyobb kihívás a Google számára, hogy meg tudja biztosan állapítani: valódi ember - és nem bot vagy manipulált videó - van a kamera másik oldalán. „Amikor szelfivel jelentkezel be, többszintű biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, hogy megakadályozzuk a csalási kísérleteket, például hamis fotókkal és videókkal (azaz a deepfake-ekkel)” – írta a Google a blogbejegyzésében.

Az alábbit sorolják fel:

Összehasonlítják a videót a mentett szelfikkel,

megkérik a felhasználót, hogy végezzen el néhány egyszerű mozdulatot annak igazolására, hogy élő videóról van szó,

emellett a szokásos biztonsági eljárásaikat is alkalmazzák a gyanús bejelentkezési kísérletek felismerésére és megelőzésére.

Forrás: Google

Az új opció segíthet a fiókok csalás elleni védelmében és a felhasználóknak a zárolt fiókok visszaszerzésében például elfelejtett jelszó vagy illetéktelen behatolás esetén, a Google-nek a felhasználói adatvédelem és a biometrikus adatok gyűjtése kapcsán újabb kihívást jelent, hívja fel a figyelmet a TechCrunch. Ez egy olyan terület, amelyet a szabályozó hatóságok egyre szigorúbban vizsgálnak, mivel egyre több vállalat fejleszt termékeket arc- és hangadatokra alapozva. A Google szerint a szelfivideókat titkosítás segítségével biztonságosan tárolják, továbbá a felhasználók bármikor dönthetnek úgy, hogy törlik a videókat a Google-fiókjukból. A funkciót világszerte bevezetik, bár a Google szerint az elérhetőség kezdete továbbra is régiótól, fióktól és eszköztől függően változhat, szóval aki még nem tudja rögtön beállítani, az ne adja fel. Ahol megjelenik (majd) a funkció: