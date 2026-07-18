A legelborultabb ötleteinkből is videót készíthetünk, kamera sem kell

A Google bejelentette, hogy a Google Vids – a vállalat AI-alapú videokészítő eszköze – két új frissítése lehetővé teszi, hogy főszereplőként szerepeljünk a saját AI-videóinkban. Nem kell hozzá kamera sem, simán csak be kell írni az utasításokat, és a mesterséges intelligencia mindent elvégez helyettünk.

Személyre szabott AI-videókat készíthetünk a Google Vids-szel, a szolgáltatást bemutató promóvideóban ennek a férfinek ez volt a vágya - Google Workspace / YouTube

Google Vids: saját AI-videó pofonegyszerűen

Ahhoz, hogy csak fantáziánk szabhasson határt a videónknak, első körben létre kell hozni egy saját avatart. Nem kell nagy dolgokra gondolni: ahhoz, hogy saját magunkról egy olyan digitális avatart készítsünk, amely kinézetre és hangra is pontosan ránk hasonlít, csupán egy szelfit és egy hangfelvételt kell beküldeni. Ha ezzel megvagyunk, a továbbiakat már a Google Gemini Omni nevű mesterséges intelligencia-modellje intézi, amit most vezettek be a Google Vidsbe.

Ezek a frissítések együttesen lehetővé teszik, hogy egyszerű parancssorral és bármilyen feltöltött referenciafotóval saját, személyre szabott videókat készítsünk, így életre keltve a saját elképzeléseinket.

Az Omni a megadott bemeneti adatokat ötvözi, és az eredmény az a személyre szabott AI-videó lesz, amiről nemrég még egyikünk sem gondolta volna, hogy ennyire pofonegyszerűen elkészíthető.

A promóciós videóban személtetik, mennyire egyszerű az egész folyamat. A digitális avatar mellé le kell írni, mit szeretnénk, és pár lépet kell mellékelni - és kész! Na, ki fogja rögtön elkészíteni saját magát gyerekkora kedvenc Marvel-szuperhőseként? - forrás: Google Workspace / YouTube

Ezzel a frissítéssel a Google Vids erőteljesen változtat eredeti szerepkörén – amely egy mesterséges intelligenciával támogatott munkahelyi prezentációs eszköz volt –, és egyre inkább egy mindenre kiterjedő videokészítő platformmá válik. Bár azzal, hogy a Vids a Google Workspace része, egyfelől azt sugallja a Google, hogy hogy üzleti eszköznek is szánja a szolgáltatást olyan célokra, mint a vállalati hírek vagy a képzési videók, de nyilvánvalóan ilyenekből készül majd kevesebb, a személyre szabott avatarok és a végtelenül leegyszerűsített szerkesztési lehetőségek miatt a szolgáltatás szélesebb körben is elterjedhet. A vállalati preziknél gyaníthatóan több macskás videó készül majd.

Az átláthatóság érdekében az itt létrehozott, mesterséges intelligenciával generált tartalmak láthatatlan SynthID vízjelet tartalmaznak majd, amely jelzi, hogy a tartalom mesterséges intelligenciával készült, és nem valós.

Ami az új személyes avatar-funkciót illeti,

ezek a képek az adott személy Google-fiókjához lesznek kapcsolva,

a fióktulajdonos külső vonásaihoz igazodnak,

és kizárólag bizonyos régiókban élő, 18 éves vagy annál idősebb felhasználók számára lesznek elérhetők.

Így működik a gyakorlatban a Google Vids: