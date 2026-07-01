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Grand Theft Auto VI

Máris csalódást okozott a Grand Theft Auto VI

54 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Pedig még meg sem jelent. Búsulnak a hardcore rajongók. A Grand Theft Auto VI dobozában csak egy kód lesz a premier idején, fizikai lemez nem.
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Grand Theft Auto VIGTA VIGrand Theft Auto

Hosszú, igazság szerint több mint egy évtizeden át tartó várakozás után végül pár napja elindult a Grand Theft Auto VI (vagy rövidebben GTA 6) előrendelése, a legnagyobb rajongók öröme mégsem teljes. Bosszantó apróság teszi tönkre a tökéletes boldogságot: a játék ugyan tokban érkezik, de a tokban nem lesz lemez, csak egy papír.

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI - Forrás: https://www.rockstargames.com/VI

A gyűjtőknek csalódás lehet a Grand Theft Auto VI kiadása

A játékosok, ahogy azt kell, megkapják majd a szép borítóval ellátott tokot, de a játék fizikai valója helyett csupán egy letöltési kód fogadja majd őket az izgatott bontogatás után. Ez a döntés azonnal heves ellenreakciókat váltott ki az interneten, különösen azok körében, akik még mindig fontosnak tartják, hogy a játékok lemezen is a birtokukban legyenek. Egy ideig még remény volt arra, hogy ez csak ideiglenes megoldás. Egyes jelentések arról szóltak ugyanis, hogy a játékot kiadó Rockstar 2026 decemberében egy rendes lemezes változattal is előrukkolhat a GTA 6-ból, így a fizikai hordozók rajongóinak is lenne mire várniuk.

Ez a remény most már eltűnőben van. Sajtóhírek szerint

a Rockstar jelenleg nem tervezi a GTA 6 lemezeinek kiadását, sem a megjelenéskor, sem hónapokkal később.

 Ez pedig a gyűjtőknek egyértelmű csalódás. A Grand Theft Auto VI nem egy szimpla játék, hanem minden túlzás nélkül a történelem legjobban várt videójátéka. Sok rajongó számára egy ilyen játék eredeti, dobozos példányának birtoklása valódi gyűjtői értéket jelentett volna.

A történet Leonida államban játszódik (Florida fiktív leképezése), benne a legendás Vice Cityvel, amely Miami játékbeli változata. A főszereplők: Lucia Caminos – a GTA-sorozat első női főszereplője és Jason Duval – Lucia társa és szerelme. A Rockstar hivatalos leírása szerint Jason és Lucia egy balul elsült rablás után belekeverednek egy egész Leonidára kiterjedő bűnügyi összeesküvésbe, és csak egymásra számíthatnak a túléléshez. A páros sztoriját Bonnie és Clyde inspirálta. Eredetileg 2025-ben jelent volna meg.

Jason és Lucia, a GTA 6 főszereplői - Forrás: https://www.rockstargames.com/VI

Már előrendelhető a GTA 6, itt vannak a magyar árak

A digitális áruházakban már elérhető az előrendelés PlayStation 5-re és Xbox Series X/S konzolokra. A GTA VI Standard Edition Magyarországon 31 990 forintba kerül, míg a GTA VI Ultimate Edition ára 39 990 forint (ez a változat a hírek szerint extra járműveket, fegyvereket és karakterruházatot is tartalmaz majd). 

Meg nem erősített értesülések szerint a GTA 6 előrendeléseinek száma már elérte a 39 milliót, a bevételek pedig meghaladják a 3 milliárd dollárt. 

Még ha ezeket a számokat óvatosan is kezeljük, a GTA 6 egyértelműen hatalmas kereskedelmi sikert ígér. Megjelenés 2026. november 19-én. Fizikai lemez nélkül.

 

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