Cserben hagyta a gyerekeket a TikTok, az Instagram, a Snapchat és a YouTube?

A közösségi média platformok évek óta azt bizonygatják a szülőknek, hogy a gyermekeik biztonságban vannak az interneten. Egy új kutatás szerint ez nem igaz. A Cybersafety Research Center jelentése 86 gyermekbiztonsági funkciót tesztelt a TikTokon, az Instagramon, a Snapchat-en és a YouTube-on. Csak 35 működött az ígéreteknek megfelelően, a többi pedig nem működött, el volt rejtve a beállítások között, vagy egyáltalán nem volt elérhető.

Gyermekbiztonság a közösségi médiában - sok a kérdőjel (illusztráció) Fotó: Tada Images / Shutterstock

Kudarcos gyermekbiztonsági funkciók

A funkciók teszteléséhez a felmérést készítő kutatók kamu fiókokat hoztak létre, hogy megvizsgálják, a biztonsági funkciók a gyakorlatban is működnek-e. A Snapchat-nél volt a legrosszabb a hibaarány (73%), ezt követte az Instagram (66%), a YouTube (55%) és a TikTok (50%).

Az internetes zaklatás megelőzésére tervezett összes viselkedésvédelmi funkció mind a négy platformon kudarcot vallott.

A TikTokon egy kiskorú tesztfiókja, amellyel étkezési rendellenességekkel kapcsolatos tartalmakat kerestek a kutatók, az alkalmazás saját javaslataival találkozott, amelyek az anorexia-párti közösségekhez kapcsolódó kifejezésekre vonatkoztak, többek között az étel elrejtésére és az önkárosításra utaló kifejezésekre.

A Snapchaten egy felnőtt tesztfiók mindenféle korlátozás nélkül képes volt megtalálni és üzenetet küldeni egy kiskorúnak. Eközben az Instagram megakadályozta, hogy a felnőttek beszélgetést kezdeményezzenek olyankamaszokkal, akik nem követték őket, de ha egy gyermek először üzenetet küldött egy felnőttnek, utóbbi bármiféle figyelmeztetés nélkül szabadon válaszolhatott.

A négy platformon összesen kilenc funkciót minősítettek teljesen hiányzónak, ami azt jelenti, hogy a kutatók még az egyes vállalatok által leírt lépések végrehajtása után sem tudták azokat elindítani.

Mind a négy vállalat vitatta az eredményeket, szerintük gyermekbiztonsági funkciók működnek, és a tesztek nem tükrözték azt, ahogyan a gyerekek valójában használják az alkalmazásokat.

Több helyen már tiltják a közösségi médiát gyerekeknek, kevés sikerrel

Az Egyesült Királyság a 16 év alattiak számára a közösségi média használatának betiltása felé halad, miközben más országokban is egyre nagyobb teret nyernek a hasonló korlátozások. Egy másik kutatás azt állapította meg, hogy Ausztráliában a 16 év alattiakra vonatkozó teljes tilalom kudarc, az érintettek 85%-a hozzáfér a közösségi médiához, mivel a gyerekek meglepően kreatívnak bizonyultak a korhatár-ellenőrzések teljes megkerülésében. Legutóbb első arab országként az Egyesült Arab Emírségek vezetett be korlátozást 16 éves kor alatt. Egyelőre nincs olyan hely, ahol közösségimédia-tilalom vagy szigorú korhatár-ellenőrzés látványosan és bizonyíthatóan csökkentette a gyerekeket érő online támadásokat. Viszont az egész folyamat első éveiben vagyunk még, hosszú távú eredmények nyilván évekkel később lesznek majd.