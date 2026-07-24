Ha fizetünk a hackereknek, jó eséllyel tovább fognak zsarolni

Régi, sokat ismételt alaptétel: ne fizessünk, ha hackerek zsarolnak minket, mivel ezzel csak a bűnözők profitálnak a kibertámadásaikból, és, bár nem ez a szándékunk, de gyakorlatilag finanszírozzuk a következő támadást. Van viszont még egy másik ok is: a hackerek valószínűleg nem hagynak békén, ha egyszer fizetünk nekik, és visszatérnek majd, hogy még több pénzt követeljenek.

A zsarolásból, váltságdíj-követelésből vagyonokat szerző hackerek jó eséllyel nem hagyják abba a tevékenységüket, ha fizetünk nekik (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

Nem állnak csak úgy le a hackerek, ha fizetünk nekik

A Proofpoint kiberbiztonsági vállalat szerdán közzétett jelentésében közölte, hogy 953 vállalatot vizsgált meg, és a TechCrunch összesítése szerint megállapították, hogy a váltságdíjat fizető vállalatok több mint egyharmadát érte újabb zsarolási követelés. A kutatási eredmények megerősítik a kiberbiztonsági kutatók és a hálózatvédelmi szakemberek régóta vallott nézetét: zsaroló bűnszervezetekkel lehetetlen jóhiszemű megállapodást kötni, mert a bűnözőknek semmi érdeke nincs abban, hogy abbahagyják a váltságdíj-követelést. A Proofpoint adatai azt mutatják, hogy

az egyszeri zsarolóvírus-támadások olyan hosszantartó digitális túszejtéssé alakulnak át, ahol a zsarolók ellopott adatok nyilvánosságra hozatalával tartják sakkban az áldozataikat folyamatosan.

A múlt hónapban a Klue piackutató cégnél történt hackertámadás során az ügyfeleikhez tartozó adatok kerültek nyilvánosságra, köztük több kiberbiztonsági cég adatai is. A vállalat közölte, hogy megállapodást kötött a hackerekkel, akik azt állították, hogy törölték az adatokat, de a vállalat később elismerte, hogy egy másik hackercsoport elcsípett egy mintát a vállalat ellopott adataiból, így ügyfelei továbbra is ki vannak téve lehetséges jövőbeli zsarolási kísérleteknek.

Hasonló helyzetbe került 2024-ben a Change Healthcare egészségügyi technológiai vállalat is, miután egy oroszul beszélő zsarolóprogram-banda ellopta az amerikai lakosság többségének – mintegy 192 millió embernek – az egészségügyi és orvosi adatait. A hackerek és partnereik közötti vita közepette (nem vicc, a bűnözői csoportok gyakran "alvállalkozóknak" adják ki a támadásokat) a Change Healthcare külön váltságdíjat fizetett mindkét bűnözői csoportnak, hogy az orvosi adatok ne kerüljenek fel az internetre.

A biztonsági szakemberek már régóta gyanították, hogy a zsarolóvírus-bandák az áldozatok ellopott adatait a váltságdíj kifizetése után is megőrzik. Az egyesült királyságbeli bűnüldöző szervek ezt megerősítették a Amikor például 2024-ben lecsaptak a rendkívül aktív LockBit zsarolóvírus-bandára az Egyesült Királyságban, olyan adatokat is találtak bőséggel a szervereiken, amelyekért már kifizették a váltságdíjat az áldozatok.