A HBO Max TikTok-szerű rövidvideós funkcióval bővül

Az HBO Max a TikTokra hasonlító rövidvideós funkciót vezet be a platformjára, hogy segítsen a felhasználóknak megtalálni a számukra megfelelő tartalmat. Emellett egy kísérleti, mesterséges intelligencián alapuló, beszélgetésszerű keresési élményt is bevezetnek, jelentette be kedden a Warner Bros. Az HBO Max – más streamingplatformokhoz hasonlóan – újragondolja a tartalomfelfedezés módját, mivel a rengeteg tartalom hátránya, hogy egyre nehezebben találják meg a rövidvideós tempóhoz szokott nézők - ahol folyamatosan ömlik a kontent a felhasználó elé -, hogy megtalálják, mit nézzenek, és a közönség egyre inkább hozzászokik a TikTokhoz és az Instagram Reelshez hasonló platformokon elérhető rövid videókhoz.

HBO Max Shorts - rövidvideókkal ajánlják a hagyományos tartalmakat

Fotó: Warner Bros.

A HBO Max személyre szabott rövidvideós ajánlókkal csábítaná a TikTok nézőit

Mivel ez a funkció a tartalomfelfedezést hivatott elősegíteni, a HBO Max Shorts jelenleg nem tartalmaz saját gyártású műsorokat.

Az HBO Max alkalmazás alsó navigációs menüjében található új „Shorts” ikon megnyitja a trailerek, klipek és bónusz tartalmakból álló feedet.

A vállalat szerint a felhasználó feedjében megjelenő tartalom a nézési előzmények alapján az egyéni ízléshez és preferenciákhoz igazodik, ezt a mesterséges intelligencia támogatja.

Ha a felhasználók olyan videóra bukkannak, amelyet érdekesnek találnak, azonnal megkezdhetik a tévésorozat vagy film nézését, vagy eldönthetik, hogy elmentik a „később megnézendő” listájukba.

Az olyan versenytársak, mint a Netflix és a Disney Plus, nemrég indították el saját vertikális videotartalmaikat,

hogy a nézőket a szolgáltatók már meglévő, hosszú formátumú tartalmainak fogyasztására ösztönözzék a TikTok és más ingyenes videós platformok helyett/mellett.

Az „Ask HBO Max” a másik bejelentett mobilfunkció. Jelenleg tesztelés alatt áll, és szintén mesterséges intelligenciát használ, hogy természetes nyelv használatával segítse a nézőket a tartalom felfedezésében – például ha azt mondjuk a platformnak, hogy „vígjátékra vágyom”, vagy a „legjobb filmet keresem egy csajos estére”, akkor ez alapján listázza a néznivalókat. Jelenleg mindkét új funkciót az Egyesült Államokban vezetik be, de idővel ki fogják terjeszteni más piacokra is a tervek szerint. A rövidvideókat jelenleg kiválasztott iOS-felhasználókkal tesztelik, mielőtt több eszközön és piacon is bevezetnék, a beszéd alapó keresést pedig Androidon próbálgatják a kiválasztottak.