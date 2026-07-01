Hőkupola: 5 tipp, hogyan élje túl a telefonunk a kánikulát

40 fokot is meghaladó folyamatos hőség, enyhülés nélküli éjszakák és napokig tartó, elviselhetetlen kánikula. Ezt éljük át Magyarországon napok óta, és nem mondunk újat azzal, hogy ez a helyzet már mindenkit megvisel. Egész pontosan: mindent és mindenkit. A hőkupola, a hatalmas kánikula a mobiltelefonoknak sem jó. Bár egyes eszközeinket ritkán használjuk máshol, mint otthon, a (remélhetőleg) jól lehűtött lakásban, a mobiltelefonunk nem ilyen, folyamatosan velünk van, és nagyjából ugyanazok az időjárási viszontagságok érik, mint minket.
Ha azt tapasztaljuk, hogy már már kellemetlen forró a készülék, ha a fényerő annak ellenére csökken, hogy adaptívra van állítva a kijelző, ha a szokásosnál jobban akadozik az is, ami nem szokott, és egyes appok simán kilépnek vagy lefagynak, az aksi pedig a normálishoz képest sokkal gyorsabban merül, tölteni viszont nem lehet, mert túlforrósodott és a rendszer védi,
akkor a telefonunk már közel áll a hőgutához. Érdemes tehát okosan használni, amíg ekkora kánikula van.
Hogyan használjuk az okostelefont a hőkupola alatt?
- Igyekezzünk árnyékos helyen tartani a készüléket! Ami a mindennapokban megszokott, például az autó műszerfalán, egy tartóban a navigáció miatt, az most nem biztos, hogy jó ötlet. Nem kell feltétlenül Waze mindig, pláne, ha ismert útvonalakat használunk. De a nadrágzseb sem biztos, hogy jó ötlet. A test hője hozzájárulhat a készülék hőmérsékletének túlzott emelkedéséhez. A jobb légáramlás érdekében kerülje a szűk nadrágzsebeket, és inkább tegyük a telefont egy laza külső zsebbe vagy táskába.
- Kapcsoljuk manuálisra és alacsonyra a fényerőt! A modern okostelefonok a képernyőtükröződést igyekeznek magas fényerővel kiküszöbölni, a kijelző maximális fényerőn való üzemeltetése szintén intenzív belső hőtermelést okozhat. Nincs szükség automatikus, adaptív fényerő-szabályozásra, amíg ilyen meleg van, inkább manuálisan vigyük le a fényerőt és kapcsoljuk be a sötét üzemmódot. Ez csökkentheti az energiafogyasztást és kissé mérsékelheti a hőtermelést, ráadásul erős napfényben is könnyebb lehet olvasni a képernyőnket.
- Kerüljük a nagy energiaigényű applikációkat! A játékok, a mesterséges intelligencia használata és a videók streamelése gyakran már normál hőmérsékleten is felmelegíti a telefont odat. Ahogy korábban is írtuk, a hosszabb ideig tartó GPS-navigáció, különösen olyan helyen, mint például egy forró autó belseje, szintén nem segít a helyzeten. Ha mindenképpen GPS-t kell használnunk, a kijelző kikapcsolása és a hangutasítások követése csökkenti a telefon túlmelegedésének esélyét.
- Ne használjunk tokot! Ezt csak óvatosan merjük ajánlani, mert még a világ legtartósabb telefonjának is szüksége van némi extra védelemre, de van, amikor a belső, hő elleni védelem fontosabb. Vegyünk le a készülékről minden tokot és egyéb kiegészítőt, amelyek megnehezítik a hő eloszlását, és így megakadályozzák a hűtését. Ez különösen igaz a vastagabb, sötétebb és masszívabb tokokra. Csak le ne ejtsd!
- Nem mindegy, hogyan töltjük a telefont! A gyorstöltés és a vezeték nélküli töltés egyaránt remek és nagyon kényelmes funkciók. Viszont hajlamosak sok felesleges hőt termelni a töltés során. Éppen ezért védhetjük a telefont azzal, hogy amíg tart a hőség, a leglassabb töltőt használjuk, ami éppen kéznél van. Kerülni kell a forró környezetben való töltést is, különösen közvetlen napfényben! Fontos: ha útközben kell töltenünk a telefont egy power bank segítségével, ügyeljünk arra, hogy ne zsebben, hanem egy laza, biztonságos táskában legyen, hogy a hő eloszolhasson.