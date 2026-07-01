Hőkupola: 5 tipp, hogyan élje túl a telefonunk a kánikulát

40 fokot is meghaladó folyamatos hőség, enyhülés nélküli éjszakák és napokig tartó, elviselhetetlen kánikula. Ezt éljük át Magyarországon napok óta, és nem mondunk újat azzal, hogy ez a helyzet már mindenkit megvisel. Egész pontosan: mindent és mindenkit. A hőkupola, a hatalmas kánikula a mobiltelefonoknak sem jó. Bár egyes eszközeinket ritkán használjuk máshol, mint otthon, a (remélhetőleg) jól lehűtött lakásban, a mobiltelefonunk nem ilyen, folyamatosan velünk van, és nagyjából ugyanazok az időjárási viszontagságok érik, mint minket.

A hőkupola alatt is szükségünk van a telefonunkra, ezért érdemes vigyézni rá (illusztráció) - Fotó: Imad Clicks / Pexels

Ha azt tapasztaljuk, hogy már már kellemetlen forró a készülék, ha a fényerő annak ellenére csökken, hogy adaptívra van állítva a kijelző, ha a szokásosnál jobban akadozik az is, ami nem szokott, és egyes appok simán kilépnek vagy lefagynak, az aksi pedig a normálishoz képest sokkal gyorsabban merül, tölteni viszont nem lehet, mert túlforrósodott és a rendszer védi,

akkor a telefonunk már közel áll a hőgutához. Érdemes tehát okosan használni, amíg ekkora kánikula van.

Hogyan használjuk az okostelefont a hőkupola alatt?