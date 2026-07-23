Honor Magic V6: etalon a hajlítható okostelefonok között

A Honor Magic V6 folytatja az elődök által kitaposott utat, és tovább tökéletesíti azt. Ami a külcsínyt illeti, a hajlítható Honor telefonok formavilágát követve összecsukva kényelmes, kézbesimuló és döbbenetesen vékony, abszolút olyan érzésünk van, mintha egy hagyományos telefon lenne a kezünkben. Összehajtva mindössze 9,00 mm, kinyitva pedig 4,1 mm vastag és mindössze 224 gramm a súlya. Éppen ezért lenyűgöző, hogy a könnyedsége ellenére mégis masszív, tartós hatása van. A zsanértechnológia sima nyitást és csukást enged, masszív, de kényelmes, és kb. 50 és 140 fok között meg is tartja a pozíciót. A mechanika feszes, megbízható érzetet kelt, jó nyitni és csukni, nem ropog, nem lifeg, nem akad, és szinte magától értetődik a használata. A hazai piacon fekete és piros színben érhető el.
Honor Magic V6: észre sem lehet venni a hajtásnyomot
Mindig azt mondom, hogy az a jó hajlítható okostelefon, amelyiknél ott van a lehetőség arra, hogy mini tabletté alakítsuk, de ezt nem kényszeríti ki a gyártó egy középszerű, túl szűk külső kijelzővel. Itt szerencsére pont a megfelelő példát látjuk: a V6 egy 6,52 hüvelykes külső és egy 7,95 hüvelykes belső összehajtható kijelzővel van felszerelve. Míg a belső képernyő egyértelműen minitabletté alakítja a készüléket, rengeteg feladatra alkalmas a külső egység is, a minőségük kiváló, 120 Hz adaptív képfrissítéssel van természetesen dolgunk mindkét esetben, a különbség annyi, hogy a külső kijelző csúcsfényereje eléri a 6000 nitet, míg a belső panelnél 5000 nit a maximum. Kinti és benti munkára egyaránt alkalmas mindkét megjelenítő, napfényben is jól olvashatóak, azt viszont némileg szűkmarkúnak érzem a gyártó részéről, hogy a külső kijelző nem kapott gyárilag védőfóliát.
A belső panel alatt ultravékony hajlítható üveg van, amelyet a Honor azzal a szándékkal alakított ki, hogy a hajtásnyom vizuálisan szinte eltűnjön.
Ebben is folyamatosan fejlődik a kínaiak hajlítható sorozata, a V6 esetén normál használat közben szinte nem látható, oldalról nézve is jóval kevésbé feltűnő, ujjal végighúzva ugyan érezhető, de kisebb mértékben, mint a kategória eddigi telefonjain, pláne azokon, amelyek hivatalos forgalmazásban eljutottak a magyar piacra. A Honor Magic V6 hajtásnyoma a legkevésbé zavaró / érzékelhető a jelenlegi mezőnyben, és a gyártó szerint akár 500 000 nyitás-csukást is kibír - ezt persze ellenőrizni nem tudjuk jelenleg, de a zsanér masszív kialakítása megadja az előzetes bizalmat hozzá.
Hardver és teljesítmény
A Honor Magic V6 az élmezőny csúcsára tör, és a legjobb benne, hogy a csúcsteljesítményt rendkívül vékony kialakítással, nagy akkumulátorral és tartós kialakítással kombinálja. Ez a készülék az első nemzetközi hajlítható telefonok egyike, amely a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 lapkakészletét használja. A globális változat 16 GB LPDDR5X memóriával és 512 GB UFS 4.1 tárhellyel érkezik, ami jelenleg az Android-ökoszisztéma egyik legerősebb hardverkombinációja. Az alkalmazások azonnal indulnak, a többablakos multitasking teljesen folyamatos, egyszerre több erőforrás-igényes alkalmazás futtatása sem jelent problémát és a belső kijelző masszív használata mellett is stabil marad a teljesítmény. Minden animáció gördülékeny, és a hőkezelés is sokat fejlődött. Nagy teljesítményű játék közben fel tud melegedni, de nem zavaró mértékben.
A roppant vékony ház óriási, 6660 mAh-s szilícium-karbon akkumulátort kapott, amely jelenleg a legnagyobbak közé tartozik a hajlítható telefonok között. Könnyedén kibír egy teljes napot intenzív használattal, de átlagos használat mellett simán elértem két napot is.
A készülék támogatja a 80 W-os vezetékes és a 66 W-os vezeték nélküli gyorstöltést, én pedig azt támogatom, hogy legalább valamelyikhez legyen legközelebb megfelelő eszköz a dobozban az árva töltőkábel mellett. Persze legyünk igazságosak: hátlaptok van a dobozban, bár főleg esztétikai célt szolgál, a leeséseknél nem számítanék komoly védelemre, de az állványfunkciója mindenképpen pirospont.
A multitasking-képesség a telefon egyik ékköve. A Honor saját fejlesztésű Android-felületének, a MagicOS-nek az egyik legérdekesebb újítása a Multi-Flex, amely nem egyszerű háromosztásos képernyőt jelent. A rendszer egyszerre három alkalmazást tart nyitva: egy fut teljes méretben, kettő pedig oldalt látszódik, és egyetlen érintéssel lehet köztük váltani. Így nem zsugorodik használhatatlan méretűre mindhárom alkalmazás, mégis azonnal elérhetők maradnak. Függőleges és vízszintes elrendezésben is elérhető a funkció. A hagyományos osztott képernyőnél a gyakran használt alkalmazáspárokat el lehet menteni, és ezeket egy érintéssel újra megnyitni. Itt is lehet alakítani az arányokon, hogy az egyik appból minél nagyobb felületet kapjunk, de közben oldalt a másik is érintéssel elérhető maradjon. A Magic V6 kihasználja a félig behajtott állapotot is, ilyenkor bizonyos alkalmazások automatikusan osztott nézetre váltanak. A felső részen marad a tartalom, alul virtuális billentyűzet vagy trackpad jelenik meg. Ez különösen dokumentumszerkesztésnél, videóhívásnál, jegyzetelésnél lehet hasznos.
Kiváló fotós képességek - a kategória legjobbja
A Honor Magic V6 hátlapi kamerája egy háromkamerás rendszerből áll össze:
- 50 MP-es magas fényérzékenységű főkamera
- 64 MP-es, 3× optikai zoomra képes periszkópos telefotó kamera
- 50 MP-es ultraszéles látószögű kamera autofókusszal
- Emellett a külső és a belső kijelzőn is egy-egy 20 MP-es szelfikamera található, a telefont így nyitott és csukott állapotban is ugyanúgy lehet videóhívásokhoz vagy szelfikhez használni.
A főkamera nappali fényben kiváló minőségű képeket készít. A fotók részletgazdagok, nagy dinamikatartományúak, élénk, de többnyire természetes színekkel készülnek. A legnagyobb dicséret minden bizonnyal a 64 megapixeles telefotó kamerát illeti. Ki merem jelenteni, hogy e sorok írásakor jelenleg az egyik legjobb zoomkamera, amely hajlítható telefonban elérhető, nem érződik kompromisszum, mint az elmúlt években más gyártóknál. A 3× optikai nagyítás mellett kiváló minőségű 6×-os képek is készíthetők, ebből a lenti galériában mutatunk is példákat. Ahogy az ultraszéles kamerára is, széles látószöget kínál, megfelelő részletességgel. A részletesség egyébként is jellemző a kamerára, azt hozzá kell tenni, hogy olykor a színvisszaadás pontosságának rovására, de nem kirívóan, a színkezelés egyébként is készülékről készülékre javul a Honor csúcskészülékeinél, most is. Az optikai képstabilizálás is megfelelően teszi a dolgát, magasra teszi a mércét a V6.
A videós képességeket illetően szintén remek stabilizálással tudunk akár menet közben felvételeket készíteni, nincs szükség külön gimbalra, a videók jó minőségűek, de nem emelkednek ki annyira az erős mezőnyből, mint a fotók, egyértelműen utóbbira helyezte a hangsúlyt a Honor. A portréfotózása erős, a kameraszoftvere támogatja az arcfelismerést, a portrémódot és a különféle szépségjavító funkciókat is. Az előlapi kamerák részletes, használható képeket készítenek, videóhívásokhoz és közösségi médiás szelfikhez megfelelő minőséget nyújtanak,
szelfikhez viszont nem ajánljuk - szimplán csak amiatt, mert a sokkal erősebb főkamerát is lehet használni hozzá, a külső kijelzőn csekkolva a képet - ez a hajlítható kialakítás előnye.
Összegzés
A Honor Magic V6 az előd Honor Magic V5 erős evolúciójának tűnik, nem pedig teljes újratervezésnek. De utóbbira nem is lett volna szükség, hiszen a gyártó a megfelelő úton jár a hajlítható okostelefonok terén. A Honor a V6-tal elsősorban a hardver finomhangolására, a strapabíróság növelésére (IP68 és IP69 besorolású por- és vízálló kialakítást kapott), az üzemidő javítására és a szoftveres képességek bővítésére fókuszált. Jól is tette: idén talán minden eddiginél erősebb a hajlítható okostelefonok mezőnye, a Samsung mindent bevet és ősszel a hírek szerint az Apple is beszáll majd a versenybe - ahol a Honor magabiztosan várhatja az riválisokat.
Fotógaléria a készülékről: