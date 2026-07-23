Honor Magic V6: etalon a hajlítható okostelefonok között

A Honor Magic V6 folytatja az elődök által kitaposott utat, és tovább tökéletesíti azt. Ami a külcsínyt illeti, a hajlítható Honor telefonok formavilágát követve összecsukva kényelmes, kézbesimuló és döbbenetesen vékony, abszolút olyan érzésünk van, mintha egy hagyományos telefon lenne a kezünkben. Összehajtva mindössze 9,00 mm, kinyitva pedig 4,1 mm vastag és mindössze 224 gramm a súlya. Éppen ezért lenyűgöző, hogy a könnyedsége ellenére mégis masszív, tartós hatása van. A zsanértechnológia sima nyitást és csukást enged, masszív, de kényelmes, és kb. 50 és 140 fok között meg is tartja a pozíciót. A mechanika feszes, megbízható érzetet kelt, jó nyitni és csukni, nem ropog, nem lifeg, nem akad, és szinte magától értetődik a használata. A hazai piacon fekete és piros színben érhető el.

A Honor Magic V6 folytatja az elődök által kitaposott utat, és tovább tökéletesíti azt - Fotó: Tumbász Hédi

Honor Magic V6: észre sem lehet venni a hajtásnyomot

Mindig azt mondom, hogy az a jó hajlítható okostelefon, amelyiknél ott van a lehetőség arra, hogy mini tabletté alakítsuk, de ezt nem kényszeríti ki a gyártó egy középszerű, túl szűk külső kijelzővel. Itt szerencsére pont a megfelelő példát látjuk: a V6 egy 6,52 hüvelykes külső és egy 7,95 hüvelykes belső összehajtható kijelzővel van felszerelve. Míg a belső képernyő egyértelműen minitabletté alakítja a készüléket, rengeteg feladatra alkalmas a külső egység is, a minőségük kiváló, 120 Hz adaptív képfrissítéssel van természetesen dolgunk mindkét esetben, a különbség annyi, hogy a külső kijelző csúcsfényereje eléri a 6000 nitet, míg a belső panelnél 5000 nit a maximum. Kinti és benti munkára egyaránt alkalmas mindkét megjelenítő, napfényben is jól olvashatóak, azt viszont némileg szűkmarkúnak érzem a gyártó részéről, hogy a külső kijelző nem kapott gyárilag védőfóliát.

A belső panel alatt ultravékony hajlítható üveg van, amelyet a Honor azzal a szándékkal alakított ki, hogy a hajtásnyom vizuálisan szinte eltűnjön.

Ebben is folyamatosan fejlődik a kínaiak hajlítható sorozata, a V6 esetén normál használat közben szinte nem látható, oldalról nézve is jóval kevésbé feltűnő, ujjal végighúzva ugyan érezhető, de kisebb mértékben, mint a kategória eddigi telefonjain, pláne azokon, amelyek hivatalos forgalmazásban eljutottak a magyar piacra. A Honor Magic V6 hajtásnyoma a legkevésbé zavaró / érzékelhető a jelenlegi mezőnyben, és a gyártó szerint akár 500 000 nyitás-csukást is kibír - ezt persze ellenőrizni nem tudjuk jelenleg, de a zsanér masszív kialakítása megadja az előzetes bizalmat hozzá.