Kiderült a Honor rejtélyes lovának a titka

Az ultravékony kialakítású Honor Magic V6 a hajlítható okostelefonok idei mezőnyének egyik erős szereplője. Ezzel azonban nem elégszik meg a vállalat. Állításuk szerint úgy tervezték, hogy a merész, mégis gondosan kiegyensúlyozott anyag- és színhasználatának köszönhetően azonnal felismerhető legyen. A jellegzetes vörös hátlap a kínai történelem és mitológia legendás harci ménje, a Vörös Nyúl előtt tiszteleg, a sebesség, az erő és a megállíthatatlan lendület szimbolikáját ültetve át a modern kor technológiai esztétikájába. (A készülék a piros mellett fekete hátlappal is megjelent.) A vizuális identitást a Yoni Alter multimédia-művésszel közösen megalkotott exkluzív tok teszi teljessé, amely még egyedibb megjelenést kölcsönöz a készüléknek.

Yoni Alter és a Vörös Nyúl legendája a Honor Magic V6 tokon - Forrás: Honor

Mi köze a Vörös Nyúl legendájának a Honor Magic V6-hoz?

A Honor a Hermès-szel is együttműködő Yoni Alter dizájnerrel partnerségben alakította ki a tokot, ami nem összetévesztendő a dobozban lévő tokkal, ami alapból jár a telefonhoz. Alter a dinamikus kompozícióban újraértelmezte a Vörös Nyúl legendáját:

a nyolcszögletű kameramodul a ló szemévé válik, amely a fókuszáltságot és a tisztaságot jelképezi,

míg az extrém vékonyság és a belső szerkezet technikai vonalakként jelennek meg a paripa testében.

A Honor Magic V6 kinyitott állapotban mindössze 4,1 mm, összehajtva pedig 9,00 mm vékony, miközben a tömege csupán 224 gramm, így a fogása rendkívül közel áll a hagyományos okostelefonokéhoz. Ebbe a készülékházba a gyártó egy 6660 mAh-s szilícium-szén akkumulátort integrált, amely az eddigi legnagyobb kapacitás az összehajtható okostelefonok piacán. Az okostelefon

egy 6,52 hüvelykes külső és egy 7,95 hüvelykes belső összehajtható kijelzővel rendelkezik,

miközben a Honor Super Steel zsanér és az ultraellenálló UTG rugalmas üveg szinte teljesen gyűrődésmentes vizuális élményt nyújt, amit szigorú nemzetközi megbízhatósági tanúsítványok is igazolnak a vállalat sajtóközleménye szerint. Már Magyarországon is elérhető, hamarosan részletes tesztben mutatjuk be a képességeit.