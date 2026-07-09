A Honor okosórája 35 napot bír egy töltéssel, és jön a magyar piacra

Egy hivatalos sajtóeseményen mutatta meg a Honor magyarországi képviselete a Honor Watch 6 okosóra mindkét változatát a minap. Egy elegáns hatású barna bőrszíjas és egy valamivel olcsóbb, fekete fluoroelastomer szíjas (bőrbarát, hipoallergén, izzadás- és vízálló gumi, talán inkább sportfókuszra) modell egyaránt megjelenik a magyar piacon. A hivatalosan "alkonyatbarna" modell súlya 50g, az "árnyékfekete" pedig 41g.

"Alkotnyatbarna" Honor Watch 6 - Fotó: MEDIAWORKS

Honor Watch 6: 35 nap egy töltéssel?

Az okosóra egyik legvonzóbb tulajdonsága minden bizonnyal az akkumulátor. Jelentős, 980 mAh-s aksi működteti, a gyártó állítása szerint 35 napig bírja majd a gyűrődést a készülék egyetlen töltéssel.

Az óra designja állítólag a sportautókból merített ihletett, alumíniumötvözetből és rozsdamentes acél díszítésekből áll, ami prémiumabb megjelenést és tapintást kölcsönöz neki.

A könnyű súly és a hosszú üzemidő alapján nem meglepetés az a megállapítás, hogy a mozgás, a fitneszfunkciók kiemelt szerepet kap a Honor Watch 6 esetében. Az óra több mint 120 sportmóddal rendelkezik, köztük olyan speciális módokkal is, mint a terepfutás, a tollaslabda és a labdarúgás. A Honor GPS-rendszere

a terepfutók számára mesterséges intelligencia alapú edzői tanácsokat, útvonal-eltérésről szóló figyelmeztetéseket, mászási mutatókat és helymeghatározást nyújt.

A tollaslabdázók nyomon követhetik aaz ütéseik sebességét és a labdamenetek számát,

míg a focisták mozgáshőtérképeket és pályaelemzéseket kapnak a vállalat ígérete szerint.

"Árnyékfekete" Honor Watch 6 - Fotó: MEDIAWORKS

Az egészségügyi nyomonkövetési funkciók között szerepel

a 24 órás pulzus-,

véroxigénszint-,

stressz-,

alvás- és

testenergia-mérés.

A „Quick Health Scan” (Gyors egészségügyi vizsgálat) funkció áttekintést ad a legfontosabb mutatókról, az Honor IntelliSense technológiája pedig a jelminőség javítására szolgál a pontosabb mérések érdekében. Ahogy általában minden okosóránál elmondják hivatalosan, ezek a funkciók az egészségi állapot nyomon követésére szolgálnak, nem pedig orvosi diagnózis felállítására.

Honor Watch 6 - Fotó: MEDIAWORKS

További műszaki jellemzők közé tartozik az 1,46 hüvelykes AMOLED-kijelző, amely akár 3000 nit csúcsfényerővel biztosít jobb láthatóságot kültéren, a Bluetooth 5.4, a 4 GB-os tárhely, valamint az Android 9.0 és újabb, illetve az iOS 15.1 és újabb verziójú eszközök támogatása.

Az óra egyszerre két telefonhoz is csatlakozhat, így mindkét telefonról érkező értesítéseket egy helyen lehet kezelni.

A Honor egy AI Recorder funkciót is beépített, amely automatikusan képes hangjegyzeteket és összefoglalókat készíteni. A csuklómozdulatok segítségével a felhasználók a kijelző megérintése nélkül elnémíthatják a riasztásokat, fogadhatják a hívásokat és vezérelhetik a zenét.