A fülhallgató, ami véd a horkolástól: soundcore Sleep A30

Egy fülhallgató, ami nem a zenei hangminőséget helyezi előtérbe. Paradox helyzet, ugye? Nem feltétlenül. A soundcore Sleep A30 egy kifejezetten alváshoz tervezett vezeték nélküli fülhallgató, amelynek az elsődleges célja a zajcsökkentés, a kényelem és az alvás támogatása. Utóbbit például a horkolás elleni védelemmel. A legvonzóbb tulajdonsága egy háromlépcsős zajcsökkentő rendszer aktív zajszűréssel, passzív zajszigeteléssel és adaptív horkolásmaszkolással. A rendszer célja a zavaró éjszakai hangok – például a már említett horkolás mellett a közlekedési zajok - például a villamosvonal a ház előtt- a klímaberendezés és egyéb háztartási gépekek vagy kutyaugatás – elnyomása.

Horkolás ellen hatékony a soundcore Sleep A30 - forrás: Origo

Sárkány ellen sárkányfű, horkolás ellen soundcore Sleep A30

A legfontosabb, hogy a soundcore Sleep A30 valami egészen kényelmes. Nem invazív, nem is hullik ki a fülből, a kis exta gumiszárny szépen támogatja, ebből és a gumiharangból is többféle méretet rejt a doboz. Oké, hogy a készülék nem arra lett kitalálva, hogy a kedvenc zenéinket hallgassuk vele rongyosra, főleg, ha rengeteg basszus van benne, de az ergonómiája miatt mégis szívesen használtam mindenre a mindössze 3 grammos fülest. Oldalt fekve meg pláne sokkal kényelmesebb, mint bármilyen vezeték nélküli fülhallgató, amit eddig próbáltam.

Oldalt fekve is kényelmes - forrás: Origo

A zavaró hangok kizárásával kapcsolatban szkeptikus voltam, emiatt persze már-már menetrendszerűen jött a kellemes csalódás. Utánanéztem, mitől lehet ilyen hatékony, és nem lepett meg az eredmény: az audióügyekben szakértőként ismert SoundGuys mérései szerint a soundcore Sleep A30 a mély hangok (20–200 Hz) ellen hatékony igazán, vagyis

pontosan abban a tartományban, ahol a horkolás és a közlekedési zaj ok keletkeznek.

Az eszköz figyeli a horkolást, elemzi annak hangerősségét és frekvenciáját, majd a fülhallgató dinamikusan olyan maszkoló hangot játszik le, ami elfedi. Ez pedig meglepően jól működik. De az alvástámogatás itt nem ér véget, egy hangtárban olyan tartalmak közül válogathatunk, mint