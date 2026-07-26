A fülhallgató, ami véd a horkolástól: soundcore Sleep A30

Egy fülhallgató, ami nem a zenei hangminőséget helyezi előtérbe. Paradox helyzet, ugye? Nem feltétlenül. A soundcore Sleep A30 egy kifejezetten alváshoz tervezett vezeték nélküli fülhallgató, amelynek az elsődleges célja a zajcsökkentés, a kényelem és az alvás támogatása. Utóbbit például a horkolás elleni védelemmel. A legvonzóbb tulajdonsága egy háromlépcsős zajcsökkentő rendszer aktív zajszűréssel, passzív zajszigeteléssel és adaptív horkolásmaszkolással. A rendszer célja a zavaró éjszakai hangok – például a már említett horkolás mellett a közlekedési zajok - például a villamosvonal a ház előtt- a klímaberendezés és egyéb háztartási gépekek vagy kutyaugatás – elnyomása.
Sárkány ellen sárkányfű, horkolás ellen soundcore Sleep A30
A legfontosabb, hogy a soundcore Sleep A30 valami egészen kényelmes. Nem invazív, nem is hullik ki a fülből, a kis exta gumiszárny szépen támogatja, ebből és a gumiharangból is többféle méretet rejt a doboz. Oké, hogy a készülék nem arra lett kitalálva, hogy a kedvenc zenéinket hallgassuk vele rongyosra, főleg, ha rengeteg basszus van benne, de az ergonómiája miatt mégis szívesen használtam mindenre a mindössze 3 grammos fülest. Oldalt fekve meg pláne sokkal kényelmesebb, mint bármilyen vezeték nélküli fülhallgató, amit eddig próbáltam.
A zavaró hangok kizárásával kapcsolatban szkeptikus voltam, emiatt persze már-már menetrendszerűen jött a kellemes csalódás. Utánanéztem, mitől lehet ilyen hatékony, és nem lepett meg az eredmény: az audióügyekben szakértőként ismert SoundGuys mérései szerint a soundcore Sleep A30 a mély hangok (20–200 Hz) ellen hatékony igazán, vagyis
pontosan abban a tartományban, ahol a horkolás és a közlekedési zaj ok keletkeznek.
Az eszköz figyeli a horkolást, elemzi annak hangerősségét és frekvenciáját, majd a fülhallgató dinamikusan olyan maszkoló hangot játszik le, ami elfedi. Ez pedig meglepően jól működik. De az alvástámogatás itt nem ér véget, egy hangtárban olyan tartalmak közül válogathatunk, mint
- a fehér zaj,
- természetes hangok (hullámzás, ropogó tűz, stb),
- meditáció,
- nyugtató hanganyagok,
- binaurális hangok.
A rendszer felismeri, amikor a fülhallgató viselője elalszik, ilyenkor lecsavarja a streamelést és relaxáló üzemmódba teszi át magát a már említett nyugtató tartalmakkal. Alvásfigyelésre is képes az eszköz - meglepő lenne, ha nem - az alváshosszról, a horkolásról, éjszakai megébredésekről is kapunk jelentést. Különösen ideális a személyes ébresztés lehetősége, ami felcsendül a fülünkben anélkül, hogy bárki mást felébresztenénk vele. Ha véletlenül kiesne alvás közben a fülünkből az egyik füles - bár erre kevés az esély -, nem kell megijedni, egy speciális keresőhanggal meg tudjuk találni. Amin lehet javítani, az az akkumulátor. A soundcore 8-10 órát ígér, én a nyolcat inkább a maximális mennyiségnek mondanám, pláne aktív zajszűrés mellett. A tok persze folyamatosan tölti, átlagosan 5 éjszaka eltelik, mire magát a tokot is újra tölteni kellene.
Apropó: a tok kiváló minőségű, a megszokotthoz képest valamivel nagyobb, de zsebbe csúsztatható a formája, és külön pirospont jár a csúszó fedél miatt, ami a használatot nem befolyásolja, de mégis unikális, jó használni.
Amihez készült a soundcore Sleep A30, abban tényleg nagyon erős: rendkívül gazdag az alvástámogató funkciók tárháza, nagyon kényelmes a füles, oldalt alvóknak is, és hatékony a horkoláshangok valamint más zajok ellen.
Ha valaki kifejezetten alvási problémákra – például horkoló partner vagy zajos környezet – keres megoldást, akkor a soundcore Sleep A30 jelenleg az egyik legerősebb ajánlat a piacon.
Audiofilek zenehallgatásra valószínűleg ebben a tekintetben profibb és drágább eszközt választanának, de a kiemelkedő ergonómia és kényelem miatt nekem ehhez is tökéletesen megfelelt.