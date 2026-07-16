A Huawei nyitott kialakítású fülhallgatója új dizájnnal érkezik a magyar piacra

A Huawei 2023-ban mutatta be első fülre csíptethető fülhallgatóját, amellyel új kategóriát teremtett a nyitott kialakítású eszközök között. A Huawei FreeClip 2 S vezeték nélküli fülhallgató erre az örökségre építve elsősorban a dizájn, az anyaghasználat és a felhasználói élmény terén hoz újdonságokat.
Még praktikusabb kialakítást ígér a Huawei
A Huawei FreeClip 2 S a "fény ihlette formavilág" irányvonalát követi, amely a fémes felületeket természetes árnyalatokkal ötvözi. Az új modell két színben érkezik:
- mélytengeri kék (Deepsea Blue)
- és kozmikus ezüst (Space Silver) kivitelben.
A teljesen megújult töltőtok több mint száz precíz gyártási lépés eredményeként nyerte el fényes, szimmetrikus formáját. A kompakt méret megőrzése mellett a tok belső hasznos tere 20 százalékkal nőtt, így a fülhallgatók mellett kisebb személyes kiegészítők tárolására is alkalmas a Huawei elképzelése alapján. Az egyenként mindössze 5,1 grammos fülhallgatók az új légies C-alakú hídkialakítással készülnek. A korábbi generációhoz képest 25 százalékkal puhább, bőrbarát folyékony szilikon kényelmes és stabil illeszkedést biztosít egész napos viselet során az ígéret szerint.
Intelligens hangzás
A Huawei FreeClip 2 S nyitott kialakítású fülhallgató továbbfejlesztett adaptív hangerőszabályzással alkalmazkodik a környezet zajszintjéhez. A márka saját fejlesztésű harmadik generációs audiochipje és a beépített mesterséges intelligenciával támogatott NPU processzor
valós időben elemzi a környezeti zajokat, majd automatikusan optimalizálja a hangerőt és a beszédhangok tisztaságát.
Ennek köszönhetően a felhasználó zajos utcán, tömegközlekedésen vagy csendes környezetben is kiegyensúlyozott hangélményre számíthat. A Huawei saját fejlesztésű kettős membrános meghajtója részletgazdag hangzást és erőteljes basszust biztosít a vállalat sajtóközleménye szerint, míg az új fejmozdulatos vezérlésnek köszönhetően a bejövő hívások egyszerű bólintással fogadhatók vagy fejrázással elutasíthatók, anélkül hogy a felhasználónak hozzá kellene érnie a fülhallgatóhoz.
A Huawei viszi előre a kínai okosóra-piacot
A globális okosóra-piac 2026 első negyedévében 4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A kínai gyártók eredményei 2026 első negyedévében 15%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest. Ezt a növekedést elsősorban a Huawei piaci teljesítménye hajtotta, amely az összereredmények mintegy 40%-át adja. A Huawei növekedését elősegítette, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetett az olyan egészségügyi funkciókra, mint az alváskövetés, az érzelmi jólét figyelemmel kísérése és a szívritmuszavarok elemzése, valamint az árkategóriákban való terjeszkedés és a zökkenőmentes ökoszisztéma-integráció. A kínai gyártó luxusórát is kiadott nemrég, még hazánkban is beszerezhető, de nem két fillér az ára - 99 darab gyémánttal készült ugyanis.