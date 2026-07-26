iPhone 18 Pro és Pro Max: ilyen változások jönnek

Július közepén járunk, ami azt jelenti, hogy már csak két hónap van hátra az iPhone 18 Pro és az iPhone 18 Pro Max megjelenéséig. A készülékek várhatóan hasonlóak lesznek az iPhone 17 Pro-hoz és az iPhone 17 Pro Max-hoz, de az előző évhez képest számos változás várható; a pletykák szerint többek között kisebb lesz Dynamic Island, műholdas 5G-kapcsolatra is képes lesz az új generáció és egyéb új funkciók is megjelennek majd. A MacRumors segítségével mutatjuk az eddigi pletykákat, amelyekből jó eséllyel valóság lehet.

A tavalyi csúcsmodell, az iPhone 17 Pro Max - Fotó: Shutterstock

Milyen lesz az iPhone 18 Pro és az iPhone 18 Pro Max?

Kisebb Dynamic Island: A pletykák szerint az iPhone 18 Pro modelleken a Face ID egyik elemét a képernyő alá helyezik át, ami lehetővé teszi a készülékeken a Dynamic Island kialakítását.

A pletykák szerint az iPhone 18 Pro modelleken a Face ID egyik elemét a képernyő alá helyezik át, ami lehetővé teszi a készülékeken a Dynamic Island kialakítását. LTPO+ kijelzők: A következő Pro modellek várhatóan ugyanazt az általános kialakítást kapják, mint az iPhone 17 Pro modellek, beleértve a 6,3 hüvelykes és 6,9 hüvelykes kijelzőméreteket, valamint a három hátsó kamerát befogadó kameraszigetet. A kijelzők azonban állítólag az úgynevezett LTPO+ kijelzőtechnológiát fogják használni, ami hozzájárulhat a hosszabb akkumulátor-élettartamhoz.

A következő Pro modellek várhatóan ugyanazt az általános kialakítást kapják, mint az iPhone 17 Pro modellek, beleértve a 6,3 hüvelykes és 6,9 hüvelykes kijelzőméreteket, valamint a három hátsó kamerát befogadó kameraszigetet. A kijelzők azonban állítólag az úgynevezett LTPO+ kijelzőtechnológiát fogják használni, ami hozzájárulhat a hosszabb akkumulátor-élettartamhoz. Változtatható rekesz: A pletykák szerint mindkét iPhone 18 Pro modell 48 megapixeles Fusion főkamerája változtatható rekesszel rendelkezik, ami lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy szabályozzák a kamera lencséjén átjutó és az érzékelőhöz eljutó fény mennyiségét. Ez nagyobb kontrollt biztosítana a mélységélesség felett.

A pletykák szerint mindkét iPhone 18 Pro modell 48 megapixeles Fusion főkamerája változtatható rekesszel rendelkezik, ami lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy szabályozzák a kamera lencséjén átjutó és az érzékelőhöz eljutó fény mennyiségét. Ez nagyobb kontrollt biztosítana a mélységélesség felett. A 20 Pro chip: Az Apple következő generációs A20 Pro chipje várhatóan a TSMC első generációs 2 nm-es gyártási eljárását fogja használni. A 2 nm-es architektúrával és az új csomagolási kialakítással az A20 Pro chip várhatóan jelentős teljesítmény- és energiahatékonysági javulást hoz majd az előző évhez képest.

Az Apple következő generációs A20 Pro chipje várhatóan a TSMC első generációs 2 nm-es gyártási eljárását fogja használni. A 2 nm-es architektúrával és az új csomagolási kialakítással az A20 Pro chip várhatóan jelentős teljesítmény- és energiahatékonysági javulást hoz majd az előző évhez képest. C2 modem: Az Apple saját fejlesztésű, 5G-re és LTE-re tervezett C1 mobilmodemje tavaly debütált az iPhone 16e-ben, majd ezt követte a C1X chip az iPhone Air-ben. Az Apple szerint a C1X modem akár kétszer olyan gyors, mint a C1 modem, és ez az eddigi legenergiahatékonyabb modem az iPhoneok történetében. A fejlődés várhatóan újabb szintet lép az Apple harmadik generációs C2 modemjével az iPhone 18 Pro modellekben.

Az Apple saját fejlesztésű, 5G-re és LTE-re tervezett C1 mobilmodemje tavaly debütált az iPhone 16e-ben, majd ezt követte a C1X chip az iPhone Air-ben. Az Apple szerint a C1X modem akár kétszer olyan gyors, mint a C1 modem, és ez az eddigi legenergiahatékonyabb modem az iPhoneok történetében. A fejlődés várhatóan újabb szintet lép az Apple harmadik generációs C2 modemjével az iPhone 18 Pro modellekben. 5G műholdon keresztül : A C2 modemmel az iPhone 18 Pro modellek állítólag támogatni fogják a műholdas 5G-t, így Wi-Fi vagy mobilhálózati kapcsolat nélkül is lehet majd böngészni az interneten. Kérdés, hogy mit szólnak ehhez a szolgáltatók, tesszük hozzá picit rosszmájúan.

: A C2 modemmel az iPhone 18 Pro modellek állítólag támogatni fogják a műholdas 5G-t, így Wi-Fi vagy mobilhálózati kapcsolat nélkül is lehet majd böngészni az interneten. Kérdés, hogy mit szólnak ehhez a szolgáltatók, tesszük hozzá picit rosszmájúan. N2 chip: Az iPhone 17 modellek többsége és az iPhone Air is az Apple által tervezett N1 chipet tartalmazza, amely támogatja a Wi-Fi 7-et, a Bluetooth 6-ot és a Thread-et. Az Apple szerint az N1 chip javítja a Personal Hotspot és az AirDrop funkciók általános teljesítményét és megbízhatóságát is. Az iPhone 18 Pro modellek várhatóan az Apple következő generációs N2 chipjével lesznek felszerelve, de egyelőre nem ismert, milyen fejlesztéseket hoz majd ez a frissítés.

Az iPhone 17 modellek többsége és az iPhone Air is az Apple által tervezett N1 chipet tartalmazza, amely támogatja a Wi-Fi 7-et, a Bluetooth 6-ot és a Thread-et. Az Apple szerint az N1 chip javítja a Personal Hotspot és az AirDrop funkciók általános teljesítményét és megbízhatóságát is. Az iPhone 18 Pro modellek várhatóan az Apple következő generációs N2 chipjével lesznek felszerelve, de egyelőre nem ismert, milyen fejlesztéseket hoz majd ez a frissítés. Sötét cseresznye : Az iPhone 18 Pro modellek különleges színe állítólag a sötét cseresznye lesz, a világoskék és az ezüst mellett. A jelenlegi kozmikus narancs és mélykék színek várhatóan kikerülnek a kínálatból.

: Az iPhone 18 Pro modellek különleges színe állítólag a sötét cseresznye lesz, a világoskék és az ezüst mellett. A jelenlegi kozmikus narancs és mélykék színek várhatóan kikerülnek a kínálatból. Egyszerűsített kameravezérlés: Az Apple várhatóan egyszerűsíti a 16 Pro-sorozatnál bevezetett kamera vezérlőgombot az iPhone 18 Pro modelleken. A hírek szerint megszűnik a gomb érintésérzékenysége és a haptikus visszajelzés is. Az újratervezett gomb csak nyomásérzékeny lesz. Bár a bevezetésekor voltak, akik panaszkodtak, hogy bonyolult a gomb, ez inkább visszalépésnek tűnne.

Az Apple várhatóan egyszerűsíti a 16 Pro-sorozatnál bevezetett kamera vezérlőgombot az iPhone 18 Pro modelleken. A hírek szerint megszűnik a gomb érintésérzékenysége és a haptikus visszajelzés is. Az újratervezett gomb csak nyomásérzékeny lesz. Bár a bevezetésekor voltak, akik panaszkodtak, hogy bonyolult a gomb, ez inkább visszalépésnek tűnne. Áttervezett hátsó Ceramic Shield: A hírek szerint az iPhone 18 Pro modelleken a MagSafe körüli Ceramic Shield hátlapi felület mattabb, letisztultabb és a jelenlegi kéttónusú dizájnnál egységesebb megjelenést kap.

A hírek szerint az iPhone 18 Pro modelleken a MagSafe körüli Ceramic Shield hátlapi felület mattabb, letisztultabb és a jelenlegi kéttónusú dizájnnál egységesebb megjelenést kap. Nagyobb akkumulátor (iPhone 18 Pro Max): A állítólagos kínai szabályozási adatbázisban szereplő bejegyzések szerint az iPhone 18 Pro Max akkumulátora közel 10%-kal nagyobb lesz, mint az iPhone 17 Pro Maxé.

A állítólagos kínai szabályozási adatbázisban szereplő bejegyzések szerint az iPhone 18 Pro Max akkumulátora közel 10%-kal nagyobb lesz, mint az iPhone 17 Pro Maxé. Vastagabb kialakítás (iPhone 18 Pro Max): Pletykák szerint az iPhone 18 Pro Max vastagabb lesz, mint az iPhone 17 Pro Max és az iPhone 18 Pro is.

A várakozások szerint az Apple szeptember első felében mutatja be az iPhone 18 Prót, az iPhone 18 Pro Max-et és a hajlítható kijelzős, iPhone Ultra néven emlegetett modellt. Várhatóan komoly áremeléssel indulnak majd az új modellek. Az alap iPhone 18, a kedvezőbb árú iPhone 18e és a második generációs iPhone Air bemutatója a hírek szerint csak 2027 tavaszán, várhatóan március körül várható.