Hiába keressük majd az egyik legnépszerűbb színben az új iPhone-t?

Tavaly, az iPhone 17 Pro bemutatását megelőzően olyan pletykák keringtek, hogy akár öt új színváltozatban is megjelenhet a telefon, ami rekord lett volna. Aztán az Apple mindenkit meglepett vagy éppenséggel lelombozott azzal, hogy csupán három színben dobta piacra a készüléket: ezüst, kozmosznarancs, mélykék. Különösen feltűnő volt, hogy nem szerepelt a kínálatban sötétebb szürke vagy fekete változat. Most úgy tűnik, nem lesz ez idén sem másképpen...

Az Apple tavalyi iPhone-slágerszíne, a kozmosznarancs

Fotó: Thiago Japyassu / Pexels / Thiago Japyassu / Pexels

Az Apple a tavalyi stratégiát követheti az iPhone-színvariánsokban

A legfrissebb információt az Instant Digital álnevű hivatásos szivárogtató közölte a "kínai Twitterként" is emlegetett Weibo közösségi oldalon. Egy új bejegyzésében azt írja, hogy az iPhone 18 Pro három színben lesz kapható. Ha ez igaz, akkor ez illeszkedne az Apple tavalyi színstratégiájához. Ezeket sorolta fel:

Sötét cseresznye

Világoskék

Ezüstszürke

A sötét cseresznye lesz a kiemelt színválasztás az összes marketinganyagban, ahogyan az iPhone 17 Pro esetében a kozmosznarancs volt, emlékezhetünk, minden influenszer kezében ezt lehetett látni a közösségi médiában. Az idei slágerszínt állítólag már látni is lehet egy minden bizonnyal gyártósoron készült kémfotón:

Biggest Apple leaks ever…



1. iPhone 4 left in a bar

2. The great TATA BREACH pic.twitter.com/W2agAjFWbq — Early Apple (@earlyappleleaks) June 30, 2026

A világoskék váltja fel a mélykéket. Az új ezüst pedig hasonló lesz a tavalyihoz, de talán más árnyalatú. És ez ismét azt jelentené, hogy az iPhone 18 Pro-hoz nem lesz fekete változat. Még két hónap van hátra, így persze nem tudhatjuk biztosan, hogy végül csak ez a három szín lesz-e. De nem csak a színekről vannak kiszivárgott infók.

Akkumulátor: very big!

Korábbi pletykákból már hallani lehetett, hogy az iPhone 18 Pro Max várhatóan a valaha látott legnagyobb akkumulátorral fog rendelkezni a nem összecsukható iPhone-ok közül. Most egy új, nem hivatalos információ állítólag pontos számadatokat is közöl - rögtön kettőt is. Akárcsak tavaly, a kizárólag eSIM-mel rendelkező változat nagyobb akkumulátorral – ebben az esetben 5 425 mAh-val – fog rendelkezni, mint a fizikai SIM-kártyahellyel ellátott modell. Ez utóbbi 5 235 mAh-s akkumulátorral lesz felszerelve.