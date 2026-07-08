Így tudjuk a legyorsabban feltölteni az iPhone-t és az iPadet

Az iPhone vagy iPad akkumulátorának maximális kihasználása nem csupán attól függ, hogy mennyi energiát fogyasztanak az alkalmazások. A töltési sebesség is hatással van rá. Egy lassú töltő talán icipicit kíméletesebb az öregedő akkumulátorhoz, de hogy a reggeli kávézás közben csupán néhány százalékkal töltődik fel a készülék, az is fix. Ugyanennyi idő alatt egy gyors töltő elegendő energiát biztosíthat ahhoz, hogy akár a nap végéig tudjuk használni a telefonunkat. Van egy maximális sebesség, amivel tölthetjük, és ha sietünk éppen, de szorult helyzetben vagyunk a lemerült akkumulátor miatt, jó tudni, hogy ez mennyi.

iPhone 17 Pro Max (illusztráció)- Fotó: Shutterstock

Az iPhone és iPad maximális töltési sebessége

Az Apple szinte már hagyományosan nem tünteti fel az akkumulátor műszaki adatait, és mivel mostanában már töltőfej sincs a dobozokban, sokan minden bizonnyal elavult és lassú töltőket használnak az újabb iPhone-okhoz és iPad-ekhez is.

A mobilkészülékek akkumulátorának kapacitását milliamper-órában (mAh) mérik, ami azt az energiamennyiséget jelenti, amelyet az akkumulátor egy óra alatt képes leadni, mielőtt újra tölteni kellene. Például egy 1 000 mAh-s akkumulátor pontosan egy órán át képes 1 000 milliampert szolgáltatni, mielőtt lemerülne. A valóságban egy okostelefon akkumulátora változó mennyiségű áramot szolgáltat attól függően, hogy mire használják, és egyes eszközök hatékonyabban működnek, mint mások. Manapság 5 000 mAh nagyjából a nagy méretű okostelefonok aksija átlagosan, míg a táblagépek inkább a 10 000 mAh-hoz közelítenek.

Az iPhone 17 Pro Max, az Apple jelenlegi csúcstelefonja 5 088 mAh-s akkumulátor-kapacitással rendelkezik, míg az iPhone 17 alapmodellje 3 692 mAh-s akkumulátort tartalmaz. Ugyanakkor az iPad 11. generáció alapmodelljének akkumulátor-kapacitása 7 698 mAh, míg a nagyteljesítményű, 13 hüvelykes M5 iPad Pro karcsú vázába egy 10 290 mAh-s akkumulátor került.

Nem mindegy, milyen sebességgel töltjük az iPhone-t vagy iPadet (illusztráció) - Fotó: 123RF

A töltési sebességet wattban mérik. Általánosságban elmondható, hogy a nagy méretű eszközök nagyobb, többcellás akkumulátorokkal rendelkeznek, amelyek több helyet biztosítanak a hőelvezetéshez (és nagyobb hűtőrendszerek beépítéséhez is), így gyorsabban tudnak tölteni. Részben ez az oka annak, hogy a MacBookhoz egy hatalmas, 140 W-os töltőt kapunk, míg az iPhone kisebb töltővel is beéri.

Ennek ellenére a továbbfejlesztett töltési technológiáknak, például az USB Power Delivery-nek (USB-PD) köszönhetően még a kisebb eszközöket, például az okostelefonokat is egyre nagyobb sebességgel tudunk tölteni.

A legújabb iPhone 17-es sorozatnál az 17, az 17 Pro és az 17 Pro Max is akár 40 W-os teljesítményen tölthető, míg az iPhone Air maximális töltési teljesítménye csupán 20 W – ez az egyik olyan kompromisszum, amelyre a készülék extra vékony kialakítása miatt szükség volt.

Ami az iPadeket illeti, a 2025-ben megjelent alapmodell akár 45 W-os sebességgel, a legújabb iPad Pro M5 chippel pedig akár 60 W-os sebességgel is tölthető az Endgadget szerint.

Ahogy említettük, fukar módon az Apple már nem mellékel töltőt az új iPhone-okhoz, így azoknak, akik ki akarják használni ezeket a sebességeket, külön kell vásárolniuk egyet. Az iPadeknél még nem merték elhagyni, bár csak egy 20 W-os töltőt mellékelnek, ami messze van a maximális sebességtől.