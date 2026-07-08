Így tudjuk a legyorsabban feltölteni az iPhone-t és az iPadet

Az iPhone vagy iPad akkumulátorának maximális kihasználása nem csupán attól függ, hogy mennyi energiát fogyasztanak az alkalmazások. A töltési sebesség is hatással van rá. Egy lassú töltő talán icipicit kíméletesebb az öregedő akkumulátorhoz, de hogy a reggeli kávézás közben csupán néhány százalékkal töltődik fel a készülék, az is fix. Ugyanennyi idő alatt egy gyors töltő elegendő energiát biztosíthat ahhoz, hogy akár a nap végéig tudjuk használni a telefonunkat. Van egy maximális sebesség, amivel tölthetjük, és ha sietünk éppen, de szorult helyzetben vagyunk a lemerült akkumulátor miatt, jó tudni, hogy ez mennyi.
Az iPhone és iPad maximális töltési sebessége
Az Apple szinte már hagyományosan nem tünteti fel az akkumulátor műszaki adatait, és mivel mostanában már töltőfej sincs a dobozokban, sokan minden bizonnyal elavult és lassú töltőket használnak az újabb iPhone-okhoz és iPad-ekhez is.
A mobilkészülékek akkumulátorának kapacitását milliamper-órában (mAh) mérik, ami azt az energiamennyiséget jelenti, amelyet az akkumulátor egy óra alatt képes leadni, mielőtt újra tölteni kellene. Például egy 1 000 mAh-s akkumulátor pontosan egy órán át képes 1 000 milliampert szolgáltatni, mielőtt lemerülne. A valóságban egy okostelefon akkumulátora változó mennyiségű áramot szolgáltat attól függően, hogy mire használják, és egyes eszközök hatékonyabban működnek, mint mások. Manapság 5 000 mAh nagyjából a nagy méretű okostelefonok aksija átlagosan, míg a táblagépek inkább a 10 000 mAh-hoz közelítenek.
Az iPhone 17 Pro Max, az Apple jelenlegi csúcstelefonja 5 088 mAh-s akkumulátor-kapacitással rendelkezik, míg az iPhone 17 alapmodellje 3 692 mAh-s akkumulátort tartalmaz. Ugyanakkor az iPad 11. generáció alapmodelljének akkumulátor-kapacitása 7 698 mAh, míg a nagyteljesítményű, 13 hüvelykes M5 iPad Pro karcsú vázába egy 10 290 mAh-s akkumulátor került.
A töltési sebességet wattban mérik. Általánosságban elmondható, hogy a nagy méretű eszközök nagyobb, többcellás akkumulátorokkal rendelkeznek, amelyek több helyet biztosítanak a hőelvezetéshez (és nagyobb hűtőrendszerek beépítéséhez is), így gyorsabban tudnak tölteni. Részben ez az oka annak, hogy a MacBookhoz egy hatalmas, 140 W-os töltőt kapunk, míg az iPhone kisebb töltővel is beéri.
Ennek ellenére a továbbfejlesztett töltési technológiáknak, például az USB Power Delivery-nek (USB-PD) köszönhetően még a kisebb eszközöket, például az okostelefonokat is egyre nagyobb sebességgel tudunk tölteni.
- A legújabb iPhone 17-es sorozatnál az 17, az 17 Pro és az 17 Pro Max is akár 40 W-os teljesítményen tölthető, míg az iPhone Air maximális töltési teljesítménye csupán 20 W – ez az egyik olyan kompromisszum, amelyre a készülék extra vékony kialakítása miatt szükség volt.
- Ami az iPadeket illeti, a 2025-ben megjelent alapmodell akár 45 W-os sebességgel, a legújabb iPad Pro M5 chippel pedig akár 60 W-os sebességgel is tölthető az Endgadget szerint.
Ahogy említettük, fukar módon az Apple már nem mellékel töltőt az új iPhone-okhoz, így azoknak, akik ki akarják használni ezeket a sebességeket, külön kell vásárolniuk egyet. Az iPadeknél még nem merték elhagyni, bár csak egy 20 W-os töltőt mellékelnek, ami messze van a maximális sebességtől.
Károsíthatja-e az akkumulátort a gyorstöltés?
Aki attól fél, hogy a gyorstöltés tönkreteszi az akkumulátort, megnyugodhat. Az aksikat a túl sok hő, vagyis egy rosszul megtervezett töltési rendszer ronthat el. A jó minőségű eszközöket használó átlagos felhasználók esetében a gyorstöltés nem okozhatja a akkumulátorok korai elhasználódását. A legtöbb esetben a gyorstöltés csak akkor okozhat észrevehetően gondot, ha
- A töltő folyamatosan túlmelegszik
- Az akkumulátort intenzív használat közben (pl. játék közben) töltik
- Hosszú távon olcsó, megbízhatatlan töltőt használnak.