Egy rejtélyes jelenség felfalja az iPhone tárhelyét – így védekezhetünk

Az iPhone tárhelye drága mulatság, és nem lehet csak úgy kiegészíteni, nem tudunk további fizikai tárhelyet hozzáadni, miután megvásároltuk a telefont. Éppen ezért minden okunk megvan arra, hogy felmenjen a vérnyomásunk, amikor azt látjuk, hogy a tárhelyünk jelentős részét az iPhone Rendszeradatok kategóriája foglalja el, az pedig végképp frusztráló tud lenni, ha ez a szám folyamatosan emelkedik. Szerencsére nincs minden veszve. Azt nem merjük állítani, hogy van egy általános gyógyír mindenki számára, különböző módszerek bizonyulnak hatékonynak a különböző iPhone-felhasználók számára, de az biztos, hogy vissza tudunk nyerni a mi nézőpontunkból indokolatlanul elvett tárhelyből.

Kellemetlen meglepetés lehet, ha látszólag a semmitől csökken a tárhely az iPhone-on (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

iPhone Rendszeradatok: a titkos tárhelyfaló