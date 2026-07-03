Egy rejtélyes jelenség felfalja az iPhone tárhelyét – így védekezhetünk

Az iPhone tárhelye drága mulatság, és nem lehet csak úgy kiegészíteni, nem tudunk további fizikai tárhelyet hozzáadni, miután megvásároltuk a telefont. Éppen ezért minden okunk megvan arra, hogy felmenjen a vérnyomásunk, amikor azt látjuk, hogy a tárhelyünk jelentős részét az iPhone Rendszeradatok kategóriája foglalja el, az pedig végképp frusztráló tud lenni, ha ez a szám folyamatosan emelkedik. Szerencsére nincs minden veszve. Azt nem merjük állítani, hogy van egy általános gyógyír mindenki számára, különböző módszerek bizonyulnak hatékonynak a különböző iPhone-felhasználók számára, de az biztos, hogy vissza tudunk nyerni a mi nézőpontunkból indokolatlanul elvett tárhelyből.
iPhone Rendszeradatok: a titkos tárhelyfaló
- Egyeseknél elegendő egyszerűen biztonsági másolatot készíteni az iPhone-ról (akár az iCloudba, akár a számítógépre), visszaállítani a készüléket, majd a biztonsági másolatból visszaállítani az adatokat. Valakinek a biztonsági mentés után a DFU-mód vált be, amely helyreállítja a firmware működőképességét, és egy teljesen új iOS-példányt telepít, ami segíthet a kezelhetetlenné vált rendszeradatok problémájának megoldásában. A DFU (Device Firmware Update) mód lehetővé teszi az iPhone számára, hogy a legalapvetőbb hardveres szinten kommunikáljon a számítógépen futó iTunes-szal vagy Finderrel. Általában végső megoldásként ajánlják ezt elfelejtett jelszó vagy egyéb problémák esetén, teljes rendszervisszállításhoz. Ez azért elég drasztikus módszer, kezdőknek, sima átlagfelhasználóknak kevésbé javasolnánk, pláne, hogy egyes biztonsági hibák is köthetőek hozzá.
- Egy másik bevált és kevésbé invazív módszer az, ha megnyitjuk az iPhone Beállításokat, az Appokon belül az App Store menüpontra lépünk, majd lefelé görgetve engedélyezzük a „Nem használt appok kiürítése” opciót. Ez eltávolítja azokat az alkalmazásokat, amelyeket már egy ideje nem használtunk (de a dokumentumokat és az adatokat nem bántja).
- Érdemes lehet a gyorsítótárakat is törölni, például a böngészőnknél. A gyári Safari esetében lépjünk a Beállításokon belül az Alkalmazások, majd a Safari menüpontba, majd válasszuk a Előzmények és webhelyadatok törlése lehetőséget.
- Az üzenetváltásokban tárolt régi képek és videók is sok helyet foglalhatnak. Állítsa be az üzenetek automatikus törlését a Beállítások > Appok> Üzenetek > Üzenetelőzmények menüpontban. 30 napig, 1 évig, de
akár örökre is őrizgethetjük az üzeneteket, kérdés, hogy vajon utóbbinak van-e értelme.
- Működőképes lehet az is, ha egy olyan játékot törlünk, amelynek az alkalmazáson belül legalább egyszer volt egy extra letöltése, és már nem igazán játszunk vele.
Frusztráló élmény nézni, ahogy az Apple iPhone tárhelye szép lassan elfogy, anélkül, hogy tudnánk, hogyan állítsuk meg ezt a folyamatot, és anélkül, hogy bármilyen nagyobb appot letöltöttünk volna, vagy végigvideóztuk volna a nagybátyánk esküvőjét a gyűrűhúzástól a hajnali afterig, de ez nem jelenti azt, hogy semmit sem tehetünk a jelenség ellen. Érdemes kipróbálni a felsorolt ötleteket, és ezek logikája mentén még tovább próbálkozni. Miután végigolvasta a cikkünket, a legalapvetőbbet a végére hagytuk: mindenekelőtt érdemes a jó öreg újraindítást kipróbálni, az internetes szájhagyomány szerint volt már, akinek ez is segített...