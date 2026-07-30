Ne dobjuk el a régi iPhone-t, sokféle módon fel tudjuk használni!

Mindegyik telefonnak előbb-utóbb lejár a szolgálati ideje. Eljön az idő, amikor a készülék teljesen lemerül, az akkumulátor már használhatatlan, és az egykor imádott okostelefon átváltozik műszaki hulladékká. Manapság viszont az okostelefonokat gyakran sokkal hamarabb cseréljük le, mint az indokolt lenne, és előfordulhat, hogy találunk egy iPhone-t a fiókban, amely még működik, de a szoftveres és biztonsági támogatás már lejárt. A jó hír, hogy még ebben az esetben is rengeteg mindent lehet kezdeni a készülékkel. Gondoljunk csak bele: az idén megjelenő legfrissebb szoftver, az iOS 27 még az iPhone 11-et is támogatja, ami 7 éve jelent meg.
Számtalan új funkciója lehet egy régi iPhone készüléknek
- Zenelejátszó
Az iPod, mint dedikált hordozható zenelejátszó jelentette a Walkman és az MP3-lejátszók utáni következő evolúciós lépcsőfokot, és forradalmasította a zeneipart. Amikor az Apple bemutatta az iPod Touch-ot, az megjelenésében az első iPhone-t utánozta. Nem is olyan ördögtől való tehát egy régebbi iPhone-t zenelejátszóként használni. Töröljünk le róla minden alkalmazást, amit csak lehet, kivéve a kedvenc zenei streaming szolgáltatásainkat. Ha a telefonon nincs más, a teljes tárhelyet a zenére fordíthatjuk, és zenedobozként használhatjuk kertipartikon, tengerparton, kempingezés közben, akár egy hordozható Bluetooth-hangszóróhoz csatlakoztatva. De akár ingázáshoz, utazáshoz is használhatjuk, miközben nem a fő telefonunk akkumulátorát merítjük.
- Játékkonzol
Egy régi iPhone hordozható játékeszközként is szolgálhat olyan szolgáltatások használatával, mint az Apple Arcade vagy egyszerűbb, hálózatot nem igénylő játékalkalmazásokkal.
- Ébresztőóra extrákkal
Hasznos lehet, ha a régi iPhone-t az éjjeliszekrényre tesszük egy töltőállvánnyal vagy támasztóval, és állandóan csatlakoztatva hagyjuk. Bármely iOS 17-es vagy újabb verziójú iPhone vízszintes helyzetben képes Készenlét módban működni, amely a képernyőt éjjeli órává és ébresztőórává alakítja. Ha Wi-Fi-hez csatlakozik, ébredés után zenét hallgathatunk, vagy akár megkérhetjük (sajnos magyarul még mindig nem) a Sirit, hogy tájékoztasson az aktuális időjárásról, a forgalmi helyzetről, valamint a naptárról és az adott napra tervezett teendőkről.
- Navigáció
Beállíthatunk rá egy navigációs alkalmazást, megoszthatjuk vele az internetet a fő telefonunkkal, majd rögzíthetjük dedikált navigációs eszközként.
- Ekönyv-olvasó
Bár nincs eInk-képernyője, egy régi iPhone-t dedikált e-olvasóként is használhatunk.
- Tartalomkészítő eszköz
Érdemes megfontolni egy régebbi iPhone használatát olyan felvételek készítéséhez, mint például a time-lapse videók, így nem kell ehhez lekötnünk a fő készülékünket, hiszen egy time-lapse videóhoz sokszor órákig kell egy helyben hagyni az adott készüléket. De akár interjús anyagoknál használhatjuk hangrözítéshez is a régi készüléket, vagy többkamerás felvételekhez is.
- Okosotthon
Ha különféle okosotthon-eszközökünk van, a régi iPhone-t dedikált vezérlőközpontként is működhet. Helyezzük el egy központi helyen, például a konyhában vagy a nappaliban, és töltsük le rá az okosotthon-vezérlő alkalmazást. Ezután a családtagok segítségével mindent vezérelhetnek, a tévétől kezdve a zenén keresztül a világításon át. Másodlagos Apple TV-távirányítóként is működhet, vagy akár elsődlegesként is, ha esetleg nincs meg a streaming-készülékhez kapott apró távirányítót. Letölthetünk digitális távirányítókat Roku- és Fire TV-eszközökhöz is. A biztonsági kamera képeit is ellenőrizhetjük vele, de akár magát az iPhone-t is használhatjuk biztonsági kameraként, elsősorban azért házon belül. Szereljük fel a gyerekszobában vagy a nappali polcára is tehetjük, hogy munka közben is szemmel tarthassuk a macskát egy távoli megfigyelőalkalmazás, például az AlfredCamera segítségével.
- Első telefon a gyereknek
Örök kérdés, hogy mi a megfelelő időpont arra, hogy a gyermekünk megkapja az első okostelefonját. Egy régi iPhone-nal próbát lehet tenni a bevezetéssel. Lehet, hogy nem támogatja a legújabb funkciók mindegyikét, de segítségével figyelemmel kísérhetjük a gyermek viselkedését, a képernyő előtt töltött időt és a felelősségvállalását.Beállíthatjuk, hogy csak otthon vagy Wi-Fi-hálózaton (vagy a saját hotspotodhoz csatlakozva) használja. Miután kiépült a bizalom, és meg vagyunk győződve arról, hogy készen áll a felelősségteljes okostelefon-használathoz, kaphat egy új telefont. De nagyszülőknek is továbbadhatjuk, vagy rajzfilmnézéshez ideiglenes videolejátszóként a kisebbek is hasznát vehetik, persze csak mértékkel.
- Eladás, adományozás vagy újrahasznosítés
Ha végképp nem tudjuk semmire sem használni, még mindig előfordulhat, hogy valaki szívesen használná, és még fizetne is érte. Érdemes figyelni a szolgáltatók akcióit is, sokszor kedvezményt adnak, ha új telefon vásárlásánál bevisszük a régi készülékünket. Ennél nagyvonalúbb, ha olyan szervezetnek adjuk, amely telefonadományokat fogad el rászorulók számára. Egy dolgot semmiképpen ne csináljunk: ne dobjuk a kukába, keressünk olyan gyűjtőpontot, ahol leadhatjuk a régi telefonokat biztonságos újrahasznosításra, hívja fel rá figyelmet az Endgadget.