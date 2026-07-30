Ne dobjuk el a régi iPhone-t, sokféle módon fel tudjuk használni!

Mindegyik telefonnak előbb-utóbb lejár a szolgálati ideje. Eljön az idő, amikor a készülék teljesen lemerül, az akkumulátor már használhatatlan, és az egykor imádott okostelefon átváltozik műszaki hulladékká. Manapság viszont az okostelefonokat gyakran sokkal hamarabb cseréljük le, mint az indokolt lenne, és előfordulhat, hogy találunk egy iPhone-t a fiókban, amely még működik, de a szoftveres és biztonsági támogatás már lejárt. A jó hír, hogy még ebben az esetben is rengeteg mindent lehet kezdeni a készülékkel. Gondoljunk csak bele: az idén megjelenő legfrissebb szoftver, az iOS 27 még az iPhone 11-et is támogatja, ami 7 éve jelent meg.

Sokféle funkciót betölthet egy régi iPhone

Fotó: Wajahat Ahmad Khan / Pexels

Számtalan új funkciója lehet egy régi iPhone készüléknek

Zenelejátszó

Az iPod, mint dedikált hordozható zenelejátszó jelentette a Walkman és az MP3-lejátszók utáni következő evolúciós lépcsőfokot, és forradalmasította a zeneipart. Amikor az Apple bemutatta az iPod Touch-ot, az megjelenésében az első iPhone-t utánozta. Nem is olyan ördögtől való tehát egy régebbi iPhone-t zenelejátszóként használni. Töröljünk le róla minden alkalmazást, amit csak lehet, kivéve a kedvenc zenei streaming szolgáltatásainkat. Ha a telefonon nincs más, a teljes tárhelyet a zenére fordíthatjuk, és zenedobozként használhatjuk kertipartikon, tengerparton, kempingezés közben, akár egy hordozható Bluetooth-hangszóróhoz csatlakoztatva. De akár ingázáshoz, utazáshoz is használhatjuk, miközben nem a fő telefonunk akkumulátorát merítjük.

Játékkonzol

Egy régi iPhone hordozható játékeszközként is szolgálhat olyan szolgáltatások használatával, mint az Apple Arcade vagy egyszerűbb, hálózatot nem igénylő játékalkalmazásokkal.

Ébresztőóra extrákkal

Hasznos lehet, ha a régi iPhone-t az éjjeliszekrényre tesszük egy töltőállvánnyal vagy támasztóval, és állandóan csatlakoztatva hagyjuk. Bármely iOS 17-es vagy újabb verziójú iPhone vízszintes helyzetben képes Készenlét módban működni, amely a képernyőt éjjeli órává és ébresztőórává alakítja. Ha Wi-Fi-hez csatlakozik, ébredés után zenét hallgathatunk, vagy akár megkérhetjük (sajnos magyarul még mindig nem) a Sirit, hogy tájékoztasson az aktuális időjárásról, a forgalmi helyzetről, valamint a naptárról és az adott napra tervezett teendőkről.

Navigáció

Beállíthatunk rá egy navigációs alkalmazást, megoszthatjuk vele az internetet a fő telefonunkkal, majd rögzíthetjük dedikált navigációs eszközként.

Ekönyv-olvasó

Bár nincs eInk-képernyője, egy régi iPhone-t dedikált e-olvasóként is használhatunk.