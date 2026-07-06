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iPhone

Egyre biztosabb: nem tudnak legyártani elég iPhone-t ősszel

39 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Készlethiánnyal nyithat az új modell, amire mindenki vár. Úgy tűnik, nem lesz egyszerű menet beszerezni az új hajlítható iPhone Ultra okostelefont ősszel az Egyesült Államokban sem, hát még Európában.
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iPhonekészlethiányhajlítható okostelefonApple

Hiába várja már az is, aki eddig nem várta: nem lesz elég összeszerelt iPhone Ultra az őszi bemutató után. Az Apple a várakozások szerint azt fogja eljátszani, amit 9 éve, az iPhone X kapcsán: a telefont bemutatják ugyan szeptemberben, az iPhone 18 Pro és az iPhone 18 Pro Max modellekkel egy időben, de csak hónapokkal később – azért várhatóan még érintve a karácsony előtti időszakot – indul majd el a kereskedelmi forgalom.

hajlítható iPhone Ultra
Egy minap kiadott animáció állítólag azt mutatja meg, milyen lesz a hajlítható iPhone - forrás: www.youtube.com/@FrontPageTech

Készlethiánnyal nyit a piacon a hajlítható iPhone Ultra?

Az Apple ellátási láncát érintő ügyekben mindig jólértesült elemző, Ming-Chi Kuo szerint valószínűleg nagyon korlátozott mennyiségű iPhone Ultra áll majd rendelkezésre a szeptemberi hivatalos bejelentéskor. Az Apple régóta várt első hajlítható iPhone-ja (amelyet állítólag iPhone Ultra néven fognak forgalomba hozni, ezért már a teljes nemzetközi sajtó így hivatkozik rá, így mi is) ennek ellenére várhatóan még ebben az évben debütál. A készülék várhatóan 5,5 hüvelykes külső és 7,8 hüvelykes belső kijelzővel rendelkezik majd - ezzel kinyitva hasonló lesz az iPad minihez. 

Kinyitott állapotban vastagsága 5 mm alatt marad, így még az iPhone Air-nél is vékonyabb lesz. 

A pletykák szerint a hajlítható iPhone ára 2300 és 2500 dollár között lesz, amit az említett szakértő, Kuo is megerősített. A magyar árakról biztosat csak akkor tudunk majd mondani, amikor már a hivatalos információk forintban fent lesznek az Apple Store-ban. Kuo szerint az Egyesült Államokban a hajlítható okostelefon az előrendelések megnyitását követően azonnal elfogyhat, és 

a szállítási határidő gyorsan 4–6 hétre vagy még hosszabb időre is megnyúlhat. Emiatt pedig a tényleges kiskereskedelmi árnál 50–100%-kal magasabb áron is eladhatják a feketepiacon majd a hajlítható modellt, amíg ekkora hiány lesz belőle.

 Az elemző arra számít,  hogy a hajlítható iPhone-ból  idén 7-8 millió készül el, de a 2026 harmadik negyedévi szállítmányok összesen félmillió–1 millió darabot tesznek majd ki összesen, vagyis több egyszerűen nem készül majd el. Ehhez képest az iPhone 18 Pro / Pro Max 2026 harmadik negyedévi becsült szállítási mennyisége összesen körülbelül 20–22 millió darab lesz, ami várhatóan elég lesz.

Ilyen lehet a kinyitott iPhone Ultra

A várható készlethiányról szóló hírek némileg meglepőek a múlt heti hírek után, amelyek még az eredetileg tervezett gyártási mennyiség emeléséről szóltak. A Nikkei Asia egyik múlt heti jelentése szerint – amely az ügyet jól ismerő forrásokra hivatkozik – az Apple arra kérte a beszállítóit, hogy 2026-ban gyártsanak körülbelül 10 millió hajlítható iPhone-t. Érdemes felidézni, hogy korábbi pletykák szerint a vállalat 7–8 millió darabos kezdeti gyártási mennyiséget tűzött ki célul, és erre hivatkozik Kuo is a friss előrejelzésében. Nagyon csöndben hozzátesszük, azon sem lepődnénk meg, ha a készlethiány valójában egy mesterségesen gerjesztett marketingfogás lenne, amivel a keresletet akarja a ravasz cupertinói techóriás mesterségesen felverni. 

 

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