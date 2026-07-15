Betilthatják, korlátozhatják a közösségi médiát a gyerekeknek az EU-ban

Minden eddiginél nagyobb és átfogóbb intézkedést hozhat Európai Unió annak érdekében, hogy a gyerekeket távol tartsa a közösségi médiától. A New York Times beszámolója szerint egy szakértői testület hétfőn átadott az Európai Bizottságnak egy jelentést, amelyben átfogó új korhatár-korlátozásokat javasol. Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke várhatóan szeptemberben hivatalos jogalkotási javaslattá alakítja ezeket az ajánlásokat. Teljesen megváltozhat a 18 éven aluliak hozzáférése a közösségi média platformjaihoz.
A közösségi média betiltása vagy korlátozása jöhet az Európai Unióban 18 éves kor alatt
A jelentés három szintet határoz meg a különböző korcsoportok számára. Azt javasolja, hogy
- a 3 év alatti gyermekeket teljesen mértékben távol tartsák a képernyőktől,
- tiltsák meg a közösségi médiához való hozzáférést a 13 év alatti gyermekek számára, kivéve, ha szülő vagy tanár felügyeli őket,
- a 13 és 18 év közötti tinédzserek pedig továbbra is hozzáférhetnének, de csak olyan platformokon, amelyek beépített védelmi mechanizmusokkal rendelkeznek, például a végtelen görgetés korlátozásával, ami természetes megállási pontot biztosít a hírfolyamokban.
A jelentést Jörg Fegert gyermekpszichiáter és Maria Melchior epidemiológus írta, akiket von der Leyen személyesen nevezett ki a szakértői testületbe, írja a Digital Trends. A Reuters szerint von der Leyen személyes hangnemben fogalmazta meg ezt a kezdeményezést, mondván: „Gyermekeinknek szükségük van a valós világban töltött időre. Időre a játékra, a barátságok kialakítására, a hibázásra. Időre, hogy kialakíthassák saját identitásukat, saját személyiségüket, mielőtt egy algoritmus alakítaná őket helyettük.” Von der Leyen szerint
az európai gyerekek naponta négy–hat órát töltenek a közösségi médiában, és közel 60 százalékuk számol be az online időtöltéshez kapcsolódó érzelmi vagy pszichológiai nehézségekről.
Az európai kezdeményezés pont abban az időszakban indult, amikor globálisan is egyre több országban érzik szükségességét a szabályozásnak. Ahogy azt az Origo megírta, jelenleg több mint 20 ország fontolgatja vagy már bevezette saját korhatár-szabályozását. Még az Egyesült Államokban is, ahol egyelőre nincs szövetségi szintű tilalom, növekszik a lakosság támogatása egy ilyen intézkedés iránt. Egy felmérés szerint 10-ből majdnem 6 amerikai támogatja a közösségi média használatának betiltását 16 év alatt. Az életkor-ellenőrzésre és a szülői hozzájárulásra vonatkozó szabályok még nagyobb támogatást élveznek. Megkérdeztük a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, hogy - az EU-s kezdeményezéstől függetlenül - Magyarországon terveznek-e bármilyen korlátozó intézkedést, amint kapunk választ, frissítjük majd a cikkünket.
A korlátozások a gyakorlatban
Fontos kiemelni, hogy bármit is tervez az Európai Unió és a tagállom, a fő próbatétel nem a törvények megírása és elfogadása lesz, hanem a betartatásuk. A gyerekek távol tartása a közösségi média-alkalmazásoktól nagy kihívást jelent majd. Ausztrália 16 év alattiakra vonatkozó tilalma – amelyet gyakran emlegetnek mint más országok által követendő példát – szintén ezzel a problémával küzd. Az életkor-ellenőrzéseket könnyű meghamisítani, és a legtöbb korlátozás alá eső tinédzser pár hónapon belül megtalálta a kiskapukat. További kérdés, hogy a vállalatokra helyezett nyomás, hogy változtassanak a platformjaik úgynevezett „függőséget okozó kialakításán”, mennyire lesz eredményes, és a változtatások mennyire lesznek hatékonyak. De az biztos, hogy hosszú távon meg fog változni az, ahogy a gyerekek elérik és használják a közösségi médiát, a Facebookot, az Instagramot, a TikTokot és a többi platformot egyaránt.