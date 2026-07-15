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közösségi média

Betilthatják, korlátozhatják a közösségi médiát a gyerekeknek az EU-ban

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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A 13 év alatti gyerekeket kizárnák, a 18 év alattiakat korlátoznák. A gyerekek hozzáférése a közösségi média platformjaihoz egészen biztosan meg fog változni az Európai Unióban, kérdés, hogy mikor és milyen szinten történik ez meg. A szándék mindenesetre megvan.
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Minden eddiginél nagyobb és átfogóbb intézkedést hozhat Európai Unió annak érdekében, hogy a gyerekeket távol tartsa a közösségi médiától. A New York Times beszámolója szerint egy szakértői testület hétfőn átadott az Európai Bizottságnak egy jelentést, amelyben átfogó új korhatár-korlátozásokat javasol. Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke várhatóan szeptemberben hivatalos jogalkotási javaslattá alakítja ezeket az ajánlásokat. Teljesen megváltozhat a 18 éven aluliak hozzáférése a közösségi média platformjaihoz.

közösségi média
A közösségi média hozzáférhetősége alapjaiban változhat meg az Európai Unióban a 18 éven aluliak számára (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A közösségi média betiltása vagy korlátozása jöhet az Európai Unióban 18 éves kor alatt

A jelentés három szintet határoz meg a különböző korcsoportok számára. Azt javasolja, hogy 

  • a 3 év alatti gyermekeket teljesen mértékben távol tartsák a képernyőktől,
  • tiltsák meg a közösségi médiához való hozzáférést a 13 év alatti gyermekek számára, kivéve, ha szülő vagy tanár felügyeli őket,
  • a 13 és 18 év közötti tinédzserek pedig továbbra is hozzáférhetnének, de csak olyan platformokon, amelyek beépített védelmi mechanizmusokkal rendelkeznek, például a végtelen görgetés korlátozásával, ami természetes megállási pontot biztosít a hírfolyamokban.

A jelentést Jörg Fegert gyermekpszichiáter és Maria Melchior epidemiológus írta, akiket von der Leyen személyesen nevezett ki a szakértői testületbe, írja a Digital Trends. A Reuters szerint von der Leyen személyes hangnemben fogalmazta meg ezt a kezdeményezést, mondván: „Gyermekeinknek szükségük van a valós világban töltött időre. Időre a játékra, a barátságok kialakítására, a hibázásra. Időre, hogy kialakíthassák saját identitásukat, saját személyiségüket, mielőtt egy algoritmus alakítaná őket helyettük.”   Von der Leyen szerint 

az európai gyerekek naponta négy–hat órát töltenek a közösségi médiában, és közel 60 százalékuk számol be az online időtöltéshez kapcsolódó érzelmi vagy pszichológiai nehézségekről. 

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A terv szerint a 13-18 év közötti tinédzserek csak olyan platformokhoz férhetnének hozzá, amelyek beépített védelmi mechanizmusokkal rendelkeznek (illusztráció) Fotó: Rendy Novantino / Unsplash

Az európai kezdeményezés pont abban az időszakban indult, amikor globálisan is egyre több országban érzik szükségességét a szabályozásnak. Ahogy azt az Origo megírta, jelenleg több mint 20 ország fontolgatja vagy már bevezette saját korhatár-szabályozását. Még az Egyesült Államokban is, ahol egyelőre nincs szövetségi szintű tilalom, növekszik a lakosság támogatása egy ilyen intézkedés iránt. Egy felmérés szerint 10-ből majdnem 6 amerikai támogatja a közösségi média használatának betiltását 16 év alatt. Az életkor-ellenőrzésre és a szülői hozzájárulásra vonatkozó szabályok még nagyobb támogatást élveznek. Megkérdeztük a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, hogy - az EU-s kezdeményezéstől függetlenül - Magyarországon terveznek-e bármilyen korlátozó intézkedést, amint kapunk választ, frissítjük majd a cikkünket.

A korlátozások a gyakorlatban

Fontos kiemelni, hogy bármit is tervez az Európai Unió és a tagállom, a fő próbatétel nem a törvények megírása és elfogadása lesz, hanem a betartatásuk. A gyerekek távol tartása a közösségi média-alkalmazásoktól nagy kihívást jelent majd. Ausztrália 16 év alattiakra vonatkozó tilalma – amelyet gyakran emlegetnek mint más országok által követendő példát – szintén ezzel a problémával küzd. Az életkor-ellenőrzéseket könnyű meghamisítani, és a legtöbb korlátozás alá eső tinédzser pár hónapon belül megtalálta a kiskapukat. További kérdés, hogy a vállalatokra helyezett nyomás, hogy változtassanak a platformjaik úgynevezett „függőséget okozó kialakításán”, mennyire lesz eredményes, és a változtatások mennyire lesznek hatékonyak. De az biztos, hogy hosszú távon meg fog változni az, ahogy a gyerekek elérik és használják a közösségi médiát, a Facebookot, az Instagramot, a TikTokot és a többi platformot egyaránt.

 

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