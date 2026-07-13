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közösségi média

Gyerekek a közösségi médiában: úgy tűnik, minden megváltozik

52 perce
Olvasási idő: 8 perc
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A világ a tiltás vagy a korlátozás felé halad. A közösségi média kutatásokban kimutatott káros hatásai miatt globálisan napirenden a téma.
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Ami Ausztráliában egy kísérletként indult, az, úgy tűnik, hogy lassacskán globális mozgalommá válik. Egyre többen felteszik a kérdést globálisan, hogy kell-e, szükséges-e korlátlan hozzáférést adni a gyerekeknek a közösségi média felületeihez. Jelenleg több mint 20 ország már bevezette, javasolja vagy aktívan foglalkozik a korhatáros korlátozások bevezetésével. Az AFP összesítése szerint legalább öt országban már országos szintű korlátozások vannak hatályban, míg számos más ország – köztük több európai állam – is arra készül, hogy kövesse a példát. 

közösségi média
A közösségi média és a gyerekek - a régóta húzódó vitatéma új lendületet kapott a gyarapodó korlátozó intézkedésekkel (illusztráció)
Fotó: Mariia Shalabaieva / Unsplash

Napirenden a közösségi média elérésének a korlátozása gyerekeknek

A gyerekek mentális egészségére, online biztonságára, alvási szokásaira és a káros tartalmaknak való kitettségére gyakorolt hatás miatt egyre nagyobbak az aggodalmak a közösségi médiával kapcsolatban, ami világszerte elindította a korlátozások bevezetésének trendjét, vagy legalábbis az erről szóló párbeszédet. Muszáj foglalkozni a függőséget okozó algoritmusokkal, a cyberzaklatással, valamint a mesterséges intelligencia által generált tartalmak egyre növekvő használatával, ami még nehezebbé teheti a fiatal felhasználók számára az online platformokon való eligazodást, összegez a Digital Trends.

Ausztrália tavaly bevezette a világ egyik legszigorúbb közösségimédia-törvényét, mely 2025 decemberétől megtiltja a 16 év alatti gyermekek hozzáférését. Azóta több ország is elfogadott vagy bejelentett hasonló intézkedéseket.

  • Brazíliában a platformoknak mostantól ellenőrizniük kell a felhasználók életkorát, a 16 év alatti gyerekek fiókjait ugyanis össze kell kapcsolniuk a szüleik fiókjaival. 
  • Indonézia és Malajzia országos szintű korlátozásokat vezetett be a 16 év alattiak számára, 
  • míg Kína 2019 óta folyamatosan szigorít: 2023-ban a képernyőidő-korlátozásokat kiterjesztette az online játékokról a közösségi médiára és a streaming-platformokra is. 
A médiafogyasztás egyre inkább a közösségi platformok felé tolódik
Közösségi média (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Ez a tendencia máshol is folytatódik. Törökország elfogadott egy törvényt, amely 2026 végétől betiltja a közösségi média használatát a 15 év alattiak számára, az Egyesült Arab Emírségek a múlt hónapban bejelentette, hogy betiltja a közösségi média használatát a 15 év alattiak számára; a rendelkezés körülbelül egy év múlva lép hatályba. Az AFP szerint ezek az országok az első hullámot képviselik azok között, amelyek a szülői felügyeletről a jogi szankciók alkalmazására térnek át. Indiában több tagállam is vizsgálja a korhatárok bevezetését, míg a központi kormány állítólag tárgyalásokat folytat a közösségi média-vállalatokkal a fiatalabb felhasználók védelmét szolgáló lehetséges intézkedésekről.

Európában folytatódhat a trend

  • Görögország 2027 januárjától tervezi betiltani a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi médiához való hozzáférést, míg Ausztria és Szlovénia hasonló jogszabályokat dolgoz ki. 
  • Németország korhatáron alapuló korlátozásokat fontolgat, Svédország pedig azt javasolta, hogy 2028 elejétől tiltsák be a közösségi médiát a 15 év alattiak számára.
  • Írország, Dánia, Norvégia, az Egyesült Királyság és Kanada egyaránt olyan törvényeket vizsgál, amelyek a közösségi média használatának alsó korhatárát 16 év környékére emelnék. 
  • Az AFP szerint Franciaország, Spanyolország, Portugália és Olaszország is olyan jogszabályokról vitázik, amelyek jelentősen korlátoznák a gyerekek hozzáférését az online platformokhoz.
Keir Starmer brit miniszterelnök 2026. június 15-én bejelentette a közösségi média közelgő tilalmát minden 16 év alatti gyermek számára
Európában is téma a közösségi média hatása a gyerekekre (illusztráció)
Fotó: Justin Tallis / AFP

A közösségi média képviselői évekig azzal érveltek, hogy a szülői felügyelet és az önszabályozás elegendő, a kutatások viszont túlzott közösségi média-használatot összekapcsolják a tizenévesek körében jelentkező szorongással, depresszióval, alvászavarral és a koncentrációs képességének csökkenésével. A korlátozások, a tiltások mértéke és az életkorellenőrzések hatékonysága még jó ideig vita tárgya lesz persze, de 

a gyermekek számára korlátlanul elérhető közösségi média korszaka minden bizonnyal a végéhez közeledik, és az elkövetkező néhány év alapvetően átalakíthatja azt, ahogyan a fiatalok az internetet használhatják.

Megkérdeztük a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, hogy Magyarországon terveznek-e bármilyen korlátozó intézkedést bevezetni, ha kapunk választ, frissítjük a cikkünket.

 

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