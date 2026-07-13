Gyerekek a közösségi médiában: úgy tűnik, minden megváltozik

Ami Ausztráliában egy kísérletként indult, az, úgy tűnik, hogy lassacskán globális mozgalommá válik. Egyre többen felteszik a kérdést globálisan, hogy kell-e, szükséges-e korlátlan hozzáférést adni a gyerekeknek a közösségi média felületeihez. Jelenleg több mint 20 ország már bevezette, javasolja vagy aktívan foglalkozik a korhatáros korlátozások bevezetésével. Az AFP összesítése szerint legalább öt országban már országos szintű korlátozások vannak hatályban, míg számos más ország – köztük több európai állam – is arra készül, hogy kövesse a példát.

A közösségi média és a gyerekek - a régóta húzódó vitatéma új lendületet kapott a gyarapodó korlátozó intézkedésekkel (illusztráció)

Fotó: Mariia Shalabaieva / Unsplash

Napirenden a közösségi média elérésének a korlátozása gyerekeknek

A gyerekek mentális egészségére, online biztonságára, alvási szokásaira és a káros tartalmaknak való kitettségére gyakorolt hatás miatt egyre nagyobbak az aggodalmak a közösségi médiával kapcsolatban, ami világszerte elindította a korlátozások bevezetésének trendjét, vagy legalábbis az erről szóló párbeszédet. Muszáj foglalkozni a függőséget okozó algoritmusokkal, a cyberzaklatással, valamint a mesterséges intelligencia által generált tartalmak egyre növekvő használatával, ami még nehezebbé teheti a fiatal felhasználók számára az online platformokon való eligazodást, összegez a Digital Trends.

Ausztrália tavaly bevezette a világ egyik legszigorúbb közösségimédia-törvényét, mely 2025 decemberétől megtiltja a 16 év alatti gyermekek hozzáférését. Azóta több ország is elfogadott vagy bejelentett hasonló intézkedéseket.

Brazíliában a platformoknak mostantól ellenőrizniük kell a felhasználók életkorát, a 16 év alatti gyerekek fiókjait ugyanis össze kell kapcsolniuk a szüleik fiókjaival.

Indonézia és Malajzia országos szintű korlátozásokat vezetett be a 16 év alattiak számára,

míg Kína 2019 óta folyamatosan szigorít: 2023-ban a képernyőidő-korlátozásokat kiterjesztette az online játékokról a közösségi médiára és a streaming-platformokra is.

Közösségi média (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ez a tendencia máshol is folytatódik. Törökország elfogadott egy törvényt, amely 2026 végétől betiltja a közösségi média használatát a 15 év alattiak számára, az Egyesült Arab Emírségek a múlt hónapban bejelentette, hogy betiltja a közösségi média használatát a 15 év alattiak számára; a rendelkezés körülbelül egy év múlva lép hatályba. Az AFP szerint ezek az országok az első hullámot képviselik azok között, amelyek a szülői felügyeletről a jogi szankciók alkalmazására térnek át. Indiában több tagállam is vizsgálja a korhatárok bevezetését, míg a központi kormány állítólag tárgyalásokat folytat a közösségi média-vállalatokkal a fiatalabb felhasználók védelmét szolgáló lehetséges intézkedésekről.