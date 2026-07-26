Ezek az országok már korlátozzák a közösségi médiát gyerekeknek - vagy tervezik

Az elmúlt hónapokban számos ország jelentette be a terveit arról, hogy korlátozni akarják a gyermekek közösségi médiához való hozzáférését. Ausztrália lett az első, amely tavaly év végén bevezetett ilyen jellegű intézkedéseket, ezzel olyan precedenst teremtve, Franciaország pedig a legutóbbi állam, amelyik csatlakozott a sorhoz. A közösségi média platformjaihoz való hozzáférés egészen biztosan megváltozik a következő időszakban.

A közösségi média elérésének jelenlegi, korlátlan formája nem tesz jót a gyermekeknek

Fotó: Mariia Shalabaieva / Unsplash

A cél felvenni a harcot olyan súlyos, fiatalokat érintő problémákkal, amelyeknek ki vannak téve a közösségi média jelenlegi, korlátozások nélküli formájában: ilyen cyberzaklatás, a függőség, a mentális egészségügyi problémák és a szexuális ragadozókkal való találkozás veszélye. A gyerekek, kamaszok távol tartása a közösségimédia-alkalmazásoktól persze nem lesz egyszerű feladat, még az úttörőnek számító Ausztráliában is küzdenek az ellenőrzések kijátszhatóságával. A világ viszont a tiltások és/vagy korlátozások bevezetése felé halad, az Európai Unióban például a legmagasabb szinteken zajlik az egyeztetés az ügyről. Nemrég megkérdeztük a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, hogy - az EU-s kezdeményezéstől függetlenül - Magyarországon terveznek-e bármilyen korlátozó intézkedést, amint kapunk választ, frissítjük majd a cikkünket. Az alábbi listában azok az országok szerepelnek, amelyek fontolgatják vagy már meg is hozták a fiatal felhasználókra vonatkozó közösségi média-tilalmakat.

Országok, ahol tervezik vagy már bevezették a közösségi média korlátozását gyerekeknek

Ausztrália

Ausztrália lett a világ első országa, amely 2025 decemberétől betiltotta a közösségi médiát a 16 év alatti gyermekek számára. A tilalom megakadályozza a gyermekeket abban, hogy a Facebookot, az Instagramot, a Snapchatet, a Threads-et, a TikTokot, az X-et, a YouTube-ot, a Redditet, a Twitchet és a Kicket használják. A WhatsApp és a YouTube Kids nem tartozik a tilalom hatálya alá.

Az ausztrál kormány kijelentette, hogy ezeknek a közösségimédia-vállalatoknak meg kell oldaniuk, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá a platformjaikhoz, és akár 49,5 millió ausztrál dollár (34,4 millió amerikai dollár) összegű bírsággal is szembesülhetnek, ha ennek nem tesznek eleget.