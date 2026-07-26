Ezek az országok már korlátozzák a közösségi médiát gyerekeknek - vagy tervezik

Az elmúlt hónapokban számos ország jelentette be a terveit arról, hogy korlátozni akarják a gyermekek közösségi médiához való hozzáférését. Ausztrália lett az első, amely tavaly év végén bevezetett ilyen jellegű intézkedéseket, ezzel olyan precedenst teremtve, Franciaország pedig a legutóbbi állam, amelyik csatlakozott a sorhoz. A közösségi média platformjaihoz való hozzáférés egészen biztosan megváltozik a következő időszakban.
A cél felvenni a harcot olyan súlyos, fiatalokat érintő problémákkal, amelyeknek ki vannak téve a közösségi média jelenlegi, korlátozások nélküli formájában: ilyen cyberzaklatás, a függőség, a mentális egészségügyi problémák és a szexuális ragadozókkal való találkozás veszélye. A gyerekek, kamaszok távol tartása a közösségimédia-alkalmazásoktól persze nem lesz egyszerű feladat, még az úttörőnek számító Ausztráliában is küzdenek az ellenőrzések kijátszhatóságával. A világ viszont a tiltások és/vagy korlátozások bevezetése felé halad, az Európai Unióban például a legmagasabb szinteken zajlik az egyeztetés az ügyről. Nemrég megkérdeztük a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, hogy - az EU-s kezdeményezéstől függetlenül - Magyarországon terveznek-e bármilyen korlátozó intézkedést, amint kapunk választ, frissítjük majd a cikkünket. Az alábbi listában azok az országok szerepelnek, amelyek fontolgatják vagy már meg is hozták a fiatal felhasználókra vonatkozó közösségi média-tilalmakat.
Országok, ahol tervezik vagy már bevezették a közösségi média korlátozását gyerekeknek
- Ausztrália
Ausztrália lett a világ első országa, amely 2025 decemberétől betiltotta a közösségi médiát a 16 év alatti gyermekek számára. A tilalom megakadályozza a gyermekeket abban, hogy a Facebookot, az Instagramot, a Snapchatet, a Threads-et, a TikTokot, az X-et, a YouTube-ot, a Redditet, a Twitchet és a Kicket használják. A WhatsApp és a YouTube Kids nem tartozik a tilalom hatálya alá.
Az ausztrál kormány kijelentette, hogy ezeknek a közösségimédia-vállalatoknak meg kell oldaniuk, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá a platformjaikhoz, és akár 49,5 millió ausztrál dollár (34,4 millió amerikai dollár) összegű bírsággal is szembesülhetnek, ha ennek nem tesznek eleget.
- Ausztria
Ausztria március végén bejelentette, hogy betiltja a közösségi médiát a 14 év alatti gyermekek számára. A tilalomra vonatkozó törvénytervezet várhatóan júniusra készül el.
- Kanada
A kanadai kormány június elején benyújtott egy törvényjavaslatot, amely betiltaná a közösségi médiát a 16 év alatti gyermekek számára. A törvényjavaslat szerint a cégek elkerülhetik a tilalmat, ha bizonyítják, hogy rendelkeznek a fiatal felhasználók védelmét szolgáló irányelvekkel. A hatóságok szerint a törvényjavaslat elfogadása akár egy évig is eltarthat.
- Dánia
Dánia bevezetni készül a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média platformok használatának tilalmát. A dán kormány 2025 novemberében jelentette be, hogy a tilalomhoz a parlamentben a három kormánykoalíciós párt és két ellenzéki párt támogatását is megszerezte. Az Associated Press szerint a kormány tervei már 2026 közepén törvénnyé válhatnak. A dán digitális ügyekért felelős minisztérium emellett elindít egy „digitális bizonyíték” nevű alkalmazást, amely korellenőrző eszközöket tartalmaz, és amely a tilalom részeként felhasználható.
- Franciaország
Franciaország július 21-én fogadott el egy törvényt, amely megtiltja a hozzáférést a közösségi médiához 15 év alattiak számára. A törvény már szeptember 1-jén hatályba léphet. A törvény emellett megtiltja a mobiltelefonok használatát a középiskolákban is, kiterjesztve az általános és középiskolákban már érvényben lévő tilalmat.
- Németország
Február elején Friedrich Merz német kancellár pártja megvitatott egy javaslatot, amely megtiltaná a 16 év alatti gyermekek számára a közösségi média használatát. Viszont a jelek szerint a koalíciós partnerek vonakodnak támogatni a teljes körű tilalmat.
- Görögország
Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök áprilisban bejelentette, hogy az ország 2027. januárjától megtiltja a közösségi médiához való hozzáférést a 15 év alatti gyermekek számára. Mitsotakis szerint a lépés célja a gyermekek körében növekvő szorongás és alvási problémák kezelése, valamint a közösségi média függőséget okozó kialakításának ellensúlyozása.
- Indonézia
Indonézia március elején jelentette be, hogy betiltja a 16 év alatti gyermekek számára a közösségi média és más népszerű online platformok használatát. Az ország először olyan platformokkal kíván kezdeni, mint például a YouTube, a TikTok, a Facebook, az Instagram, a Threads, vagy az X.
- Malajzia
A malajziai kormány 2025 novemberében jelentette be, hogy betiltja a közösségi médiát a 16 év alatti gyermekek számára. Az ország a tilalmat még ebben az évben bevezetné.
- Lengyelország
A Bloomberg februárban arról számolt be, hogy a lengyel kormánypárt új törvénytervezetet dolgoz ki, amely megtiltaná a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média használatát.
- Szlovénia
Szlovénia törvénytervezetet dolgoz ki, amely megtiltaná a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi médiához való hozzáférést – jelentette be az ország miniszterelnök-helyettese február elején. A kormány szabályozni kívánja azokat a közösségi hálózatokat, ahol tartalmakat osztanak meg, példaként említve a TikTok, a Snapchat és az Instagram platformokat.
- Spanyolország
Spanyolország miniszterelnöke február elején bejelentette, hogy az ország tiltani kívánja a közösségi média használatát a 16 év alatti gyermekek számára. A tilalomra még szükség van a parlament jóváhagyására. A spanyol kormány emellett olyan törvény megalkotására törekszik, amellely a közösségi média vezetőit személyesen felelősségre lehetne vonni a platformjaikon megjelenő gyűlöletkeltő beszédért.
- Törökország
A török parlament áprilisban elfogadott egy törvényjavaslatot, amely korlátozza a 15 év alatti gyermekek közösségi média-hozzáférését. Recep Tayyip Erdogan török elnöknek most jóvá kell hagynia a törvényjavaslatot, hogy hivatalosan hatályba lépjen.
- Egyesült Királyság
Keir Starmer brit miniszterelnök június 15-én bejelentette, hogy kormánya betiltja a közösségi média használatát a 16 év alatti gyermekek számára. A tilalom számos közösségi médiaplatformra vonatkozna, többek között a Snapchatre, a TikTokra, a YouTube-ra, az Instagramra, a Facebookra és az X-re. Az olyan üzenetküldő szolgáltatások, mint a WhatsApp és a Signal, nem tartoznak a tilalom hatálya alá. Korlátozások vonatkoznak majd a mesterséges intelligencia (AI) eszközökre is, mivel az AI-alapú szexchatbotok esetében biztosítani kell, hogy azokat kizárólag 18 év felettiek használhassák. A tilalom 2027 tavaszára léphet hatályba.