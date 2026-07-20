Mégis mit tud egy okosszemüveg?

1. Megváltozott a funkciója
A szemüveg eredetileg a látás javítására szolgált, ma azonban okos változatai is hódítanak, melyek egyre több digitális funkciót hordoznak. Az új technológiák révén így fokozatosan válik az okuláré egyfajta kommunikációs és információs eszközzé.
2. Kettő lett az egyben
Az okosszemüveg egy olyan viselhető eszköz, ami a hagyományos szemüveget elektronikai és számítógépes funkciókkal egészíti ki. Képes a kapcsolattartásra telefonnal, internettel vagy az MI-vel, de a képességei modellenként eltérőek és telefont egyelőre nem képesek helyettesíteni.
3. Tartalmat is készíthet
Sok ilyen szemüveg beépített kamerával rendelkezik, ennek köszönhetően fotókat és videókat is lehet vele készíteni, méghozzá a viselő nézőpontjából. A felvételek belső tárhelyre kerülnek, ahonnét átmásolhatók és visszanézhetők telefonon, számítógépen.
4. Kommunikációs lehetőségek
A viselhető kellékkel hívások indíthatók és fogadhatók, és akár üzenetek is kezelhetők. Egyes modellek arra is képesek, hogy felolvassák a beérkező értesítéseket, sőt, válaszolni is lehet rajtuk keresztül.
5. Reagál a hangokra
A beépített hangvezérlés lehetővé teszi, hogy a felhasználó szóban adjon utasításokat. Ezzel kézhasználat nélkül lehet információt kérni, hívást indítani, üzenetet küldeni, zenét elindítani, fotót készíteni vagy egyéb funkciókat vezérelni.
6. Hallást támogató technológiával
Bizonyos modellek speciális hangszórókkal és hangfeldolgozó rendszerekkel vannak felszerelve. Mindez támogatja a jobb hallást: kiemelheti a beszédhangokat vagy tisztább hangélményt nyújthat zajos környezetben.
7. MI-vel ötvözve
A legújabb típusokat már mesterséges intelligenciával is ellátták, aminek segítségével az eszköz képes lehet felismerni a környezetében látottakat, elemezni és összefoglalni azokat. Ezen kívül tud fordítani, szöveget összefoglalni és kérdéseket megválaszolni.
8. Támogatás lehet a látássérülteknek
Bizonyos okosszemüvegek nagyítással, kontrasztnöveléssel vagy tárgyfelismeréssel támogatják a gyengénlátókat. Emellett segíthetnek a tájékozódásban, az olvasásában és a mindennapi feladatok elvégzésében - írja a Fanny magazin.
1. Mire való az okosgyűrű?
A kis méretű, ujjon viselhető elektronikus eszközök első ránézésre hagyományos, vastagabb kivitelű gyűrűnek tűnhetnek, ám ezek ennél többek: érzékelőkkel és vezeték nélküli kommunikációs technológiával vannak ellátva. Ezért képesek különféle információk gyűjtésére és továbbítására. Kompakt méretüknek köszönhetően kényelmes alternatívát jelenthetnek más hordható okoseszközökkel szemben a felhasználók számára.
2. Egészségügy és aktivitás
Az okosgyűrűk egyik legfontosabb funkciója a test állapotának folyamatos nyomon követése. Mérhető például a pulzus, a bőr hőmérséklete, a napi aktivitás, az elégetett kalóriák és a megtett lépések is. Nap végén az összegyűjtött adatok képet adnak a felhasználó általános egészségi állapotáról és életmódjáról: Kérhetünk személyre szabott javaslatokat is a jobb szokások kialakításához.
3. Alvásfigyelés és regeneráció
A kis kütyük kifejezetten népszerűek az alvás monitorozásában. Képesek követni a pihenés időtartamát, minőségét, valamint a különböző alvási szakaszokat. Az adatok elemzésével megmutathatják, mennyire volt pihentető az éjszaka, és milyen mértékben regenerálódott a szervezet. Ez segíthet a felhasználóknak az alvási szokások javításában és a fáradtság valódi okainak felismerésében.
4. A mobiltelefon mutatja meg
Egy ilyen gyűrű általában okostelefonos alkalmazással működik és Bluetooth-szal csatlakoztatható a mobilhoz. Az applikációban részletes statisztikák, grafikonok, egészségügyi jelentések és elemzések érhetők el. Vannak típusok, amik értesítéseket is küldenek rezgéssel vagy más visszajelzéssel, így felhasználóként anélkül értesülhetünk fontos eseményekről, hogy elővennénk a telefont. Az adatok gyakran más egészségügyi alkalmazásokkal is összekapcsolhatók.
5. Otthon maradhat a pénztárcánk
Bizonyos okosgyűrűk érintésmentes fizetésre is használhatók, a digitális ékszerbe épített technológia pedig lehetővé teszi, hogy a felhasználó terminálhoz érintve fizessen, hasonlóan a bankkártyákhoz, illetve okostelefonokhoz. Némely változatok beléptetőként, digitális kulcsként vagy azonosítóként is működhetnek. Mindez kényelmes megoldást jelenthet olyan helyzetekben, amikor nincs kéznél a telefon vagy a pénztárca.
6. Pozitívumok és hátulütők
A gyűrű fő előnye, hogy kicsi, diszkrét, könnyű és kényelmesen, szinte észrevétlenül viselhető. Folyamatos adatgyűjtésre képes, az akkumulátor pedig több napig is képes működni egyetlen töltéssel, ezért kevesebb figyelmet igényel, mint egy okosóra. Ám a kis méret miatt kevesebb a funkciója, és nincs kijelzője az információk megjelenítésére. Emiatt elsősorban háttérben működő eszközként érdemes használni, nem az okostelefon kiváltására.