Mégis mit tud egy okosszemüveg?

1. Megváltozott a funkciója

A szemüveg eredetileg a látás javítására szolgált, ma azonban okos változatai is hódítanak, melyek egyre több digitális funkciót hordoznak. Az új technológiák révén így fokozatosan válik az okuláré egyfajta kommunikációs és információs eszközzé.



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2. Kettő lett az egyben

Az okosszemüveg egy olyan viselhető eszköz, ami a hagyományos szemüveget elektronikai és számítógépes funkciókkal egészíti ki. Képes a kapcsolattartásra telefonnal, internettel vagy az MI-vel, de a képességei modellenként eltérőek és telefont egyelőre nem képesek helyettesíteni.

3. Tartalmat is készíthet

Sok ilyen szemüveg beépített kamerával rendelkezik, ennek köszönhetően fotókat és videókat is lehet vele készíteni, méghozzá a viselő nézőpontjából. A felvételek belső tárhelyre kerülnek, ahonnét átmásolhatók és visszanézhetők telefonon, számítógépen.

4. Kommunikációs lehetőségek

A viselhető kellékkel hívások indíthatók és fogadhatók, és akár üzenetek is kezelhetők. Egyes modellek arra is képesek, hogy felolvassák a beérkező értesítéseket, sőt, válaszolni is lehet rajtuk keresztül.

5. Reagál a hangokra

A beépített hangvezérlés lehetővé teszi, hogy a felhasználó szóban adjon utasításokat. Ezzel kézhasználat nélkül lehet információt kérni, hívást indítani, üzenetet küldeni, zenét elindítani, fotót készíteni vagy egyéb funkciókat vezérelni.

6. Hallást támogató technológiával

Bizonyos modellek speciális hangszórókkal és hangfeldolgozó rendszerekkel vannak felszerelve. Mindez támogatja a jobb hallást: kiemelheti a beszédhangokat vagy tisztább hangélményt nyújthat zajos környezetben.

7. MI-vel ötvözve

A legújabb típusokat már mesterséges intelligenciával is ellátták, aminek segítségével az eszköz képes lehet felismerni a környezetében látottakat, elemezni és összefoglalni azokat. Ezen kívül tud fordítani, szöveget összefoglalni és kérdéseket megválaszolni.

8. Támogatás lehet a látássérülteknek

Bizonyos okosszemüvegek nagyítással, kontrasztnöveléssel vagy tárgyfelismeréssel támogatják a gyengénlátókat. Emellett segíthetnek a tájékozódásban, az olvasásában és a mindennapi feladatok elvégzésében - írja a Fanny magazin.