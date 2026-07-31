A memóriahiány még évekig az egekbe lövi az árakat a Samsung szerint

A technológiai iparág egyre súlyosabb memóriahiánnyal küzd, amelyet elsősorban a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok rohamosan növekvő memóriaigénye okoz. Ennek következtében már most is emelkednek az árak számos terméknél, az okostelefonoktól kezdve a hordozható játékkonzolokig. A Samsung legutóbbi pénzügyi eredménybeszámolóján a vállalat vezetői azt mondták az Android Authority beszámolója szerint, hogy a globális memóriahiány egészen 2028-ig fennmaradhat. A cég egyre növekvő ügyféligényt tapasztal, ráadásul a 2026-ban nem teljesített megrendelések egy része 2027-re is áthúzódik. Ez tovább szűkítheti a jövőre érkező új készülékekhez rendelkezésre álló memóriakészleteket.
Samsung: A memóriahiány még évekig tartani fog
Korábban elterjedt hogy a Samsung közel 15 százalékkal növelné memóriagyártási kapacitását, részben olyan nagy ügyfelek megrendelései miatt, mint az Apple. A vállalat azonban kijelentette, hogy a gyárépítéstől a tényleges gyártás megkezdéséig eltelő idő gyakran meghaladja a három évet. Vagyis a gyártókapacitás jelentős növelése hosszú időt igényel, ezért 2028-ig nem számítanak érdemi kínálatbővülésre. A Samsung különösen fontos szereplő a piacon: az SK Hynixszel és a Micronnal együtt a világ RAM-termelésének közel 75 százalékát adják.
Ha a vállalat előrejelzése helytálló, az a következő években is magas memóriaárakat jelent, ami tovább drágíthatja az okostelefonokat, laptopokat és más elektronikai eszközöket.
A pénzügyi jelentésből az is kiderült, hogy a Samsung mobilos üzletága története során először veszteséges negyedévet zárt. A vállalat ezt az iparágat sújtó, jelentősen megemelkedett alkatrészköltségekkel magyarázta. Ezzel szemben a félvezető-üzletág továbbra is kiemelkedően teljesített, átszámolva mintegy 61,7 milliárd dollár üzemi nyereséget ért el. A Samsung 2029 utáni időszakra már nem adott előrejelzést, arra hivatkozva, hogy a piac hosszabb távon egyelőre nehezen kiszámítható. Ha azonban a mesterséges intelligencia fejlesztései továbbra is ilyen ütemben növelik a memória iránti keresletet, a RAM-hiány és az ebből fakadó magas árak még jó ideig velünk maradhatnak.
Évekig tartó drágulás jön
Egy hónapja a Jefferies befektetési bank hasonlóan negatív előrejelzést tett közzé a globális RAM-válságról:
- A memóriaárak várhatóan 40–50%-kal fognak emelkedni 2026 harmadik negyedévében a jelenlegi negyedévhez képest.
- Az árak az év negyedik negyedévében további 30–40%-kal emelkedhetnek.
- A Jefferies 2027 egész évére 40–45%-os növekedést jósol az előző évhez képest. Tehát további 40-45 százalékot.
Vagyis 2027 végéig körülbelül 150–205%-os összetett áremelkedéssel kell számolnunk. Azt hozzá kell tennünk, hogy a Jefferies 2028-ra a friss Samsung-véleménnyel szemben már enyhülést jósolt. Nemrég megnéztük, mit érdemes még most megvenni a további drágulások előtt - bár van olyan termék, ami azóta már drágult -, és számba vettük annak a lehetőségét is, hogy idén új helyett inkább használt iPhone-t érdemes venni.