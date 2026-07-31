A memóriahiány még évekig az egekbe lövi az árakat a Samsung szerint

A technológiai iparág egyre súlyosabb memóriahiánnyal küzd, amelyet elsősorban a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok rohamosan növekvő memóriaigénye okoz. Ennek következtében már most is emelkednek az árak számos terméknél, az okostelefonoktól kezdve a hordozható játékkonzolokig. A Samsung legutóbbi pénzügyi eredménybeszámolóján a vállalat vezetői azt mondták az Android Authority beszámolója szerint, hogy a globális memóriahiány egészen 2028-ig fennmaradhat. A cég egyre növekvő ügyféligényt tapasztal, ráadásul a 2026-ban nem teljesített megrendelések egy része 2027-re is áthúzódik. Ez tovább szűkítheti a jövőre érkező új készülékekhez rendelkezésre álló memóriakészleteket.

A memóriahiány az okostelefonok árára is hatással lesz - a kép illusztráció, a Samsung egyik új telefonja szerepel rajta, a Galaxy Z Fold8 - Fotó: Mediaworks

Samsung: A memóriahiány még évekig tartani fog

Korábban elterjedt hogy a Samsung közel 15 százalékkal növelné memóriagyártási kapacitását, részben olyan nagy ügyfelek megrendelései miatt, mint az Apple. A vállalat azonban kijelentette, hogy a gyárépítéstől a tényleges gyártás megkezdéséig eltelő idő gyakran meghaladja a három évet. Vagyis a gyártókapacitás jelentős növelése hosszú időt igényel, ezért 2028-ig nem számítanak érdemi kínálatbővülésre. A Samsung különösen fontos szereplő a piacon: az SK Hynixszel és a Micronnal együtt a világ RAM-termelésének közel 75 százalékát adják.

Ha a vállalat előrejelzése helytálló, az a következő években is magas memóriaárakat jelent, ami tovább drágíthatja az okostelefonokat, laptopokat és más elektronikai eszközöket.

A pénzügyi jelentésből az is kiderült, hogy a Samsung mobilos üzletága története során először veszteséges negyedévet zárt. A vállalat ezt az iparágat sújtó, jelentősen megemelkedett alkatrészköltségekkel magyarázta. Ezzel szemben a félvezető-üzletág továbbra is kiemelkedően teljesített, átszámolva mintegy 61,7 milliárd dollár üzemi nyereséget ért el. A Samsung 2029 utáni időszakra már nem adott előrejelzést, arra hivatkozva, hogy a piac hosszabb távon egyelőre nehezen kiszámítható. Ha azonban a mesterséges intelligencia fejlesztései továbbra is ilyen ütemben növelik a memória iránti keresletet, a RAM-hiány és az ebből fakadó magas árak még jó ideig velünk maradhatnak.