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mesterséges intelligencia

Olyan, mintha az AI írta volna! Új félelem jelent meg a mesterséges intelligenciával kapcsolatban

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Kezd ciki lenni, ha túl tökéletes egy szöveg: egyből ráfogják, hogy az AI írta. A mesterséges intelligencia nehéz helyzetbe hozhatja a tehetséges szerzőket, szövegírókat.
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mesterséges intelligenciaszövegírásAImesterséges intelligencia (MI)

Ciki, ha valami olyan, mintha mesterséges intelligencia készítette volna - röviden így lehet összefoglalni azt az átfogó tanulmányt, amelyhez az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, az Európai Unióban és Latin-Amerikában gyűjtöttek adatot. Azt vizsgálták, hogy az AI milyen hatással van a tartalomkészítésre és a hitelességre.

mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia hasznos, de csak bizonyos területeken elfogadott (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

Van, amikor hátrány lehet a mesterséges intelligencia 

Ugye emlékszünk: az elterjedésekor a mesterséges intelligencia a hatékonyság növelését ígérte és ígéri a mai napig azáltal, hogy automatizálja a nehézkes adminisztratív feladatokat. Ennek ellenére a több mint 12 600 megkérdezett háromötöde (58%) látott már olyan esetet, amikor valakit online vagy a munkahelyén kritizáltak azért, mert mesterséges intelligenciát használt. 

  • A megkérdezetteknek közel a fele (46%) attól tart, hogy saját írásait összetéveszthetik mesterséges intelligencia által generált tartalommal, 
  • 39% pedig kifejezetten azért változtatott az írásmódján, hogy ne tűnjön úgy, mintha mesterséges intelligencia írta volna. 

A kutatás szerint a mesterséges intelligencia által generált tartalmak olyan tökéletesek, hogy már nem is tűnnek emberinek,  ezért sokan szerkesztik az AI által generált szövegeket, hogy azok hétköznapibbnak hangozzanak: lerövidítik, egyszerűsítik a mondatokat, apró hibákat szúrnak be, stb. Az AI tökéletessége a kreatíviparban dolgozók egyik átka:

a hibátlan munka egyre inkább gyanússá válik még akkor is, ha nem mesterséges intelligencia bevonásával készült.

 A kutatás szerint a válaszadók 35 százaléka lenézne egy olyan kollégát, szerzőt vagy osztálytársait, aki titokban AI-t használ, és erről nem számol be. 34 százalékuk kevésbé támogatna egy-egy alkotót, ha ilyen derülne ki róla.

Woman Using AI Assistant With Voice Control. Close-up
Az AI automatizálja a nehézkes adminisztratív feladatokat (illusztráció) Fotó: Shutterstock

A felmérésből persze az is kiderül, hogy azért bőven van helye a mesterséges intelligenciának a munka világában. Bár a munka érdemi részét továbbra is az emberekre bíznák a megkérdezettek, egyes szakaszokban továbbra is támogatják a mesterséges intelligenciát. 

Például ötből három megkérdezett (62%) szerint szerkesztés, ötletelés és kutatás, adatgyűjtés céljából simán lehet használni.

A felmérést készítő Use.AI nem attól tart, hogy gyenge munkákat feljavít az AI, inkább attól, hogy tehetséges emberek tudatosan "lerontják" a munkáikat, nehogy úgy tűnjön, mintja mesterséges intelligencia készítette volna azokat. 

 

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