Sokféleképpen használjuk az AI-t a mindennapokban. Ott van a legújabb telefonokban: javaslatokat tesz, rendszerezi a galériát, vagy éppen a tökéletes felhasználói élményért dolgozik csendesen a háttérben. A mesterséges intelligencia már nem egy elvont ígéret, hanem egy egyszerű, mindennapi segítőtárs, amelyet azok is könnyen használhatnak, akik korábban sosem próbálták azt.

A mesterséges intelligencia már nem egy elvont ígéret az okostelefonokban (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

Mesterséges intelligencia egyértelmű határok mellett

A globális kutatások azt mutatják, hogy a felhasználói elvárások rendkívül gyorsan változnak. Egy 2026-os fogyasztói trendekről szóló tanulmány szerint (Capgemini Kutatóintézet, „Ami a mai fogyasztónak számít 2026-ban” 2025. október, globális felmérés 12 ország 12 000 fogyasztójának megkérdezésével)

a válaszadók körülbelül fele már most is legalább hetente egyszer használ virtuális asszisztenseket olyan feladatokra, mint az újrarendelés vagy a tervezés,

63 százalékuk pedig elvárja, hogy a generatív AI teljesen személyre szabott ajánlásokat nyújtson.

Ugyanakkor 76 százalékuk egyértelmű határokat szeretne szabni a digitális asszisztensek működésének,

és 71 százalékuk aggódik az adatai felhasználása miatt.

Az emberek olyan AI-t akarnak, amely időt takarít meg és csökkenti a stresszt – de csakis az ő feltételeik szerint, derül ki a Honor sajtóközleményéből. A globális technológiai vállalat felhasználó-központú stratégiával válaszol: az AI-nak praktikusnak, átláthatónak és hosszú távra tervezettnek kell lennie.

A háttérben dolgozik az AI - forrás: Honor

A készülékeken ez az elképzelés egyszerű mozdulatokban nyilvánul meg. Néhány szó segítségével egy fotóból rövid videó készíthető, vagy eltávolítható egy nemkívánatos járókelő a háttérből. Egyetlen oldalsó gomb megnyomásával a rendszer beolvassa a képernyő tartalmát, és azonnal felajánlja annak lefordítását, a legfontosabb részletek mentését vagy egy beállítás módosítását, mindezt keresgélés nélkül.

A felhasználóknak nem kell „megtanulniuk az AI-t”: a megszokott módon használják a telefont,

miközben észreveszik, hogy sok, korábban bonyolult feladat most mindössze egyetlen lépésből áll.