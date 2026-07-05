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Már nem egy elvont ígéret, és nem is kell "megtanulni" használni. A mesterséges intelligencia észrevétlenül dolgozik a háttérben.
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mesterséges intelligenciaHonorokostelefon

Sokféleképpen használjuk az AI-t a mindennapokban. Ott van a legújabb telefonokban: javaslatokat tesz, rendszerezi a galériát, vagy éppen a tökéletes felhasználói élményért dolgozik csendesen a háttérben. A mesterséges intelligencia már nem egy elvont ígéret, hanem egy egyszerű, mindennapi segítőtárs, amelyet azok is könnyen használhatnak, akik korábban sosem próbálták azt.

mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia már nem egy elvont ígéret az okostelefonokban (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

Mesterséges intelligencia egyértelmű határok mellett

A globális kutatások azt mutatják, hogy a felhasználói elvárások rendkívül gyorsan változnak. Egy 2026-os fogyasztói trendekről szóló tanulmány szerint (Capgemini Kutatóintézet, „Ami a mai fogyasztónak számít 2026-ban” 2025. október, globális felmérés 12 ország 12 000 fogyasztójának megkérdezésével

  • a válaszadók körülbelül fele már most is legalább hetente egyszer használ virtuális asszisztenseket olyan feladatokra, mint az újrarendelés vagy a tervezés, 
  • 63 százalékuk pedig elvárja, hogy a generatív AI teljesen személyre szabott ajánlásokat nyújtson. 
  • Ugyanakkor 76 százalékuk egyértelmű határokat szeretne szabni a digitális asszisztensek működésének, 
  • és 71 százalékuk aggódik az adatai felhasználása miatt. 

Az emberek olyan AI-t akarnak, amely időt takarít meg és csökkenti a stresszt – de csakis az ő feltételeik szerint, derül ki a Honor sajtóközleményéből. A globális technológiai vállalat felhasználó-központú stratégiával válaszol: az AI-nak praktikusnak, átláthatónak és hosszú távra tervezettnek kell lennie.

A háttérben dolgozik az AI - forrás: Honor

A készülékeken ez az elképzelés egyszerű mozdulatokban nyilvánul meg. Néhány szó segítségével egy fotóból rövid videó készíthető, vagy eltávolítható egy nemkívánatos járókelő a háttérből. Egyetlen oldalsó gomb megnyomásával a rendszer beolvassa a képernyő tartalmát, és azonnal felajánlja annak lefordítását, a legfontosabb részletek mentését vagy egy beállítás módosítását, mindezt keresgélés nélkül. 

A felhasználóknak nem kell „megtanulniuk az AI-t”: a megszokott módon használják a telefont,

 miközben észreveszik, hogy sok, korábban bonyolult feladat most mindössze egyetlen lépésből áll.

Emellett a háttérben is dolgozik az AI: az intelligens akkumulátor-ütemezés, a hőszabályozás és a teljesítmény-optimalizálás segít fenntartani a többnapos üzemidőt és a zökkenőmentes működést több száz töltési ciklus után is. Így az eszköz gyors és érzékeny marad, ahelyett, hogy idő előtt lelassulna. A Honorr 600 és 600 Pro modellek is így működnek, és a jövő héten debütál a magyar piacon a vállalat idei hajlítható okostelefonja, a Honor Magic V6 is. Bár ezek a készülékek már most világos irányt mutatnak a mesterséges intelligencia integrációjában, az AI-ban rejlő lehetőségek kiaknázása még csak most kezdődik a vállalat szerint. A technológia folyamatosan újabb területekre terjed ki, és hamarosan a mobilok legfontosabb, mindent meghatározó funkciójává válhat.

 

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