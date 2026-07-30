Évek óta próbálják különböző biztonsági intézkedésekkel kordában tartani a mesterséges intelligencia területén működő cégek a saját csevegőrobotjaikat, hogy nehogy bárkinek segítsenek biológiai fegyvert készíteni. Mostanra már olyan szintre emelkedett a modellek teljesítménye és tudása, hogy egyre nagyobb kihívás kordában tartani őket. A The Wall Street Journal szerint a Cisco kutatóinak mindössze öt üzenetváltásra volt szükségük ahhoz, hogy kijátsszák az OpenAI ChatGPT-jének, az Anthropic Claude-jának és a Google Geminijének biztonsági korlátozásait. A kutatók fokozatosan a modellek korlátai köré terelve a beszélgetéseket, potenciálisan veszélyes válaszokat tudtak kicsikarni.
A mesterséges intelligencia védelmi rendszere kitartó munkával megkerülhető
Amy Chang, a Cisco mesterségesintelligencia-fenyegetésekkel és biztonsági kutatásokkal foglalkozó vezetője a Journalnak elmondta, hogy egyetlen AI-modell sem védhető meg teljesen egy kellően kitartó felhasználótól. A probléma túlmutat azon is, hogy a biztonsági kutatók szándékosan terheléses teszteknek vetik alá ezeket a rendszereket. A Journal beszámolója szerint több száz felhasználó kezdte el mérgekről és biológiai fegyverekről kérdezni a ChatGPT-t, miután az OpenAI tavaly nyáron bővítette a képességeit. Biológiai és védelmi szakértők később állítólag úgy ítélték meg, hogy
a válaszok egy része veszélyesen pontos.
Erre reagálva az OpenAI letiltotta a érintett fiókokat.
Az OpenAI-nál 2024-re a belső tesztek kimutatták, hogy hosszabb kérdésekkel rá lehet venni a ChatGPT-t, hogy egyre veszélyesebb biológiai adjon. Egy évre rá már attól tartottak a szakemberek a Digital Trends beszámolója szerint, hogy a modell olyan szintre juthat, hogy egy viszonylag kevés biológiai tudással rendelkező felhasználónak is érdemi segítséget tud nyújtani. A GPT-5 megjelenésekor az OpenAI biológiai és kémiai területen magas kockázatú képességekkel rendelkező modellként kezelte a rendszert, ezért további védelmi intézkedéseket vezetett be. A vállalat ugyanakkor azt közölte, hogy nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a GPT-5 egy kevés tapasztalattal rendelkező felhasználónak is lehetővé tenné súlyos biológiai károk előidézését. A legfrissebb GPT-5.6 modellcsalád is ugyanezt a besorolást kapta a biológiai és kémiai kockázatok tekintetében.
Egyre jobb a biológiában az AI, de mindent nem érdemes blokkolni
Nehéz ugyanakkor a területen dolgozó vállalatok számára egyensúlyozni ezen a területen. Ugyanaz a biológiai ismeret, amely fegyverként való felhasználás kockázatát hordozza magában, rendkívül értékes lehet a gyógyszereket, oltóanyagokat és kezelési módszereket fejlesztő kutatók számára. A The Wall Street Journal szerint
az OpenAI vezetői vonakodtak attól, hogy a mesterségesintelligencia-modellek nagy számú biológiai kérdést elutasítsanak, mivel egészségügyi dolgozók és a gyógyszerkutatók is támaszkodnak rájuk.
A Claude korlátozásai például állítólag akadályozták a CDC (az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja) kutatóit abban, hogy a hantavírus-járvány idején egy kórokozóval kapcsolatos információval dolgozzanak. Az OpenAI jelenleg
- modellszintű tanítást,
- a fiókokra vonatkozó szankciókat,
- és további biztonsági ellenőrzéseket alkalmaz annak megakadályozására, hogy az AI érzékeny biológiai kérdésekben veszélyes segítséget nyújtson.
A Cisco tesztjei által felvetett aggodalom az, hogy a kellően kitartó felhasználók továbbra is kereshetik a réseket. Ahogy a mesterséges intelligencia rohamosan fejlődik a biológia terén (is), ezek a rések egyre nagyobb kockázatot jelentenek.