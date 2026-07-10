Android vs. iPhone - régi meccs ez, és soha nem is fog eldőlni, a mobil operációs rendszerekhez ragaszkodó hívek B-közepe soha nem fog váltani, és ösztönösen fogvicsorításba kezd, ahogy meghallja a másik oprendszer nevét. Persze, túlzok alaposan, de azért elmondható, hogy sokan tényleg szenvedélyesen ragaszkodnak a saját választásukhoz. Kérdés, hogyan változtat ezen a mesterséges intelligencia terjedése. Egyáltalán változtat-e?

A mesterséges intelligencia már az okostelefonok elválasztahatalan része - a képen egy androidos Xiaomi okostelefon (illusztráció) Fotó: Amanz / Unsplash

A mesterséges intelligencia és a mobil operációs rendszerek

Az Android a Geminivel, az iPhone - pontosabban az iOS, persze - a Sirivel adja meg az AI-töltetet a mindennapokhoz. Vajon egy olyan korszakban, amikor az operációs rendszerek generációs frissítései egyre erősebben az AI fejlesztésekre koncentrálnak majd, mennyire lesz meccsdöntő ereje az AI-nak, amikor operációs rendszert választunk vagy váltunk? Az Android Authority szaklap megszavaztatta az olvasóit, a felmérés eredményei alapján a válaszadók jelentős hányada úgy véli, hogy a mesterséges intelligenciának még többet kell nyújtania ahhoz, hogy rávegye őket a váltásra.

9,14% jelentette ki, hogy váltana jobb AI-funkciók miatt

13,62% kijelentette, hogy egyszerűen túlságosan elkötelezett a jelenlegi operációs rendszere mellett

17,47 % váltana, ha az adatvédelmi szempontok rendben vannak, és helyben tárolja a telefon az adatot

59,77% viszont azt mondja, az AI miatt egyelőre nem éri meg váltani.

iPhone 17 Pro

Fotó: Thiago Japyassu / Pexels / Thiago Japyassu / Pexels

Érdemes kiemelni, hogy a válaszadók 27 százaléka fontolná csak meg a váltást összesítve. Miközben a két operációs rendszer mintha jobban közeledne egymáshoz, mint a felhasználóik, ami legalábbis az adatküldést és a váltást illeti. A mesterséges intelligencia szerepe pedig egyre jelentősebb lesz, ha akarjuk, ha nem, jelenleg olyan erős sodrással teríti be a mobilipart, amelynek egyelőre nem is látni a végét. De ez nem egy negatívum, hanem az iparág természetszerű fejlődése. Pláne, hogy miközben egyesek még lehet, hogy tartanak tőle, valójában már az életük része.

Már nem egy elvont ígéret, és nem is kell "megtanulni" használni. A mesterséges intelligencia észrevétlenül dolgozik a háttérben, és teszi könnyebbé és jobbá az okostelefonok mindennapi használatát.

Éppen ezért, ha most még nem is, de belátható időn belül minden bizonnyal fontos döntési pont lesz mindannyiunknál, hogy egy adott készülék, pontosabban az azt működtető operációs rendszer mögött álló AI-tudás milyen szinten van.