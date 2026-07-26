Ezen a héten a techvilágot egy olyan történet tartotta lázban, amely úgy kezdődött, mint egy sci-fi thriller. A Hugging Face, a mesterséges intelligencia-eszközök egyfajta alkalmazásboltja, bejelentette, hogy július 16-án egy rendkívül erős mesterséges intelligenciával felfegyverzett kiberbűnöző feltörte a rendszerüket.

Mennyire veszélyes egy elszabadult mesterséges intelligencia? Fotó: GRICHKA BEYSSON-LEANDRI / Hans Lucas

Feltört egy alkalmazásboltot az MI

A vállalat szerint a hackelés különbözött mindentől, amivel korábban dolguk volt, mert emberfeletti sebességgel hajtotta végre egy olyan mesterséges intelligencia, amely kevés vagy semmilyen emberi irányítást nem kapott. Az MI kevesebb mint két nap alatt 17 000 műveletet hajtott végre, és sikeresen betört a nagy techcéghez, hogy titkosított információkat szerezzen meg.

Mindezek ellenére a legnagyobb kérdés az volt, hogy pontosan ki felelős a támadásért. Bár rendőrségi nyomozás és rengeteg elmélet született arról, melyik hackercsoport állhat a háttérben, szerdán végül fény derült a tettes kilétére: a ChatGPT volt az. A legbizarrabb az egészben mégis az, hogy az OpenAI állítása szerint a chatbot teljesen önállóan, mindennemű engedély vagy utasítás nélkül hajtotta végre az akciót.

A vállalat közleménye szerint a mesterséges intelligencia-modell egy feladat során a saját hackerképességeit tesztelte. A ChatGPT két, kifejezetten hackelésre tervezett új verziója ugyanis kitört az elvileg biztonságos tesztkörnyezetből, és hozzáférést szerzett az internethez. Ezt követően megtámadták a Hugging Face platformját, hogy olyan adatokhoz jussanak, amelyek segíthetik őket a vizsga sikeres teljesítésében.

Az OpenAI hivatalos sajtóközleményben tisztázta a történteket. Mint írták, szorosan együttműködnek a Hugging Face-szel a biztonsági incidens kezelése, valamint a levont tanulságok megosztása érdekében.

Mennyire veszélyes egy elszabadult mesterséges intelligencia?

Természetesen a történtek után heves vita robbant ki arról, hogy a történtek pontosan mekkora veszélyt is jelenthetnek az MI jövőjére nézve. Sőt, az is felmerült, hogy mindez csak egy marketingfogás volt.