Főként a diplomás szakemberek veszítik el a munkájukat a mesterséges intelligencia miatt

A fárasztó és monoton adatfeldolgozásban ugyan sokat segített a mesterséges intelligencia megjelenése vállalati szinten, mostanra már konkrétan megtörténik az, amivel korábban csak (félig?) viccelődtek sokan, miszerint az AI elveszi az emberek munkáját. A New California Policy Lab jelentése bizonyítja, hogy a mesterséges intelligencia valójában tömeges kirúgásokhoz vezet, ráadásul a képzett szakemberek közében.

A mesterséges intelligencia komoly hatással van a munkaerőpiacra és a vállalatokra (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

A mesterséges intelligencia tarol a tech szektorban

Kalifornia államban azoknál, akik bachelor-, master- vagy PhD-fokozattal rendelkeznek, és olyan munkakörben dolgoznak, ahol nagy mértékben ki vannak téve a mesterséges intelligenciának, magasabb munkanélküliségi rátát figyeltek meg a ChatGPT 2022 végi megjelenése után. A bachelor-fokozattal rendelkezők munkanélküli segély iránti kérelmei

több mint 50%-kal emelkedtek 2023 november (havi új 13 ezer igénylés) és 2023 július (havi 22 ezer új igénylés) között.

A kérelmek száma ugyan azóta csökkent, de továbbra is a korábbi szintek felett marad, jelenleg havi szinten körülbelül 16 ezernél áll.

Kalifornia pedig élen jár a mesterséges intelligencia miatti létszámleépítések terén, mivel rengeteg technológiai vállalat van itt, így a munkaerőpiaci hatások itt jelennek meg elsőként koncentráltan. A technológiai iparágban az amerikai vállalatok rekordbevételekről dicsekednek, és közben csoportos létszámleépítéseket hajtanak végre.

Hiába jönnek a rekorderedmények, leépít a technológiai ágazat (illusztráció)- Fotó: 123RF

Idén májusban a technológiai szektorban az elmúlt évek legmagasabb havi létszámleépítését regisztrálták, és ennek leggyakrabban emlegetett oka a mesterséges intelligencia volt. Világhírű techvállalatok több tízezer embertől váltak meg, az Oracle például 3,7 milliárd dolláros negyedéves nettó nyereséget jelentettek be, miközben

egy év alatt 21 ezer dolgozót rúgtak ki. A megtakarításokat pedig a mesterséges intelligencia adatközpontokba irányították át.

Az Amazonnál januárban 16 ezer, előtte, 2025 októberében pedig 14 ezer állást szüntetett meg. Andy Jassy vezérigazgató egy éve kijelentette, hogy a mesterséges intelligencia megváltoztatja majd a munkavégzés módját, kevesebb emberre lesz majd szükség. Valahol viszont már most gondok látszódnak: egy kiszivárgott hangfelvétel szerint egy zárt körű céges tájékoztatón Mark Zuckerberg, a Meta vezérgigazgatója elismerte, hogy nem fejlődnek olyan gyorsan a mesterségesintelligencia-alapú ügynökök, mint remélték, és a tömeges elbocsátásokról is kritikusan beszélt. A vállalat, amelynek a tulajdonában van többek között a Facebook, az Instagram, a Threads és a WhatsApp, körülbelül 8000 alkalmazottját, azaz a munkaerő-állományának nagyjából 10%-át elbocsátotta májusban, miközben mintegy 7000 alkalmazottat helyezett át új, mesterséges intelligenciára összpontosító munkacsoportokba.