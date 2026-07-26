Manapság a mesterséges intelligencia szinte már minden alkalmazásba be van építve, sőt akár privát üzentekhez is hozzáférhet. Szerencsére a tudósok találtak erre egy megoldást: feltalálták a Ghost Font-ot, az az szellem betűtípust, amelyet az MI-modellek nem tudnak elolvasni.

Létezik egy betűtípus, amit a mesterséges intelligencia nem tud megfejteni

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Ghost Font: egy betűtípus, amit a mesterséges intelligencia nem tud megfejteni

A Ghost Font névre keresztelt betűtípus mozgás segítségével ír üzeneteket. „Mozgás, videó, zaj és csalik kombinációjával egyedülálló módja annak, hogy üzeneteket osszunk meg más valódi emberekkel” - magyarázta fejlesztője, Eric Lu.

Úgy gondolom, technikailag nem egy betűtípus a hagyományos TTF betűtípusfájl értelmében. Viszont a Ghost Font egy kísérlet arra, hogyan lehet grafikusan írásban kommunikálni egy olyan formátumban, amelyet a mesterséges intelligencia nem tud könnyen megérteni.

A betűtípussal írt szövegek nem olyan könnyen olvashatóak, de az emberi szem ki tudja szűrni belőle a betűket, míg mesterséges intelligencia nem tudja megfejteni. A teszteléshez Lu videókat küldött a betűtípusról a vezető MI-modelleknek, és azt tapasztalta, hogy még a legújabbak is nehezen tudják dekódolni a mozgó üzeneteket.

A fejlesztő elmondása szerint a betűtípus ihletője a ZXX volt, egy betűtípus, amelyet Sang Mun tervező alkotott meg 2013-ban. Ez négy olyan betűtípust tartalmazott, amelyeket úgy terveztek, hogy emberek olvashatóak legyenek, de optikai karakterfelismerő szoftverek ne.

Abban az időben ezt a betűtípust megfigyelésbiztosnak tartották, de napjainkban a modern MI-modellek könnyen elolvashatják a ZXX-ben megjelenített szöveget

- magyarázta Lu.

A modern MI-botok megkerüléséhez Lu-nak mozgást kellett használnia. Egy extra védelmi réteg hozzáadása érdekében a Ghost Font egy csaliüzenetet is tartalmaz, amelyet a legtöbb mesterséges intelligencia a valódi üzenetnek hisz.

Lu úgy gondolja, hogy a Ghost Font akár a CAPTCHA rendszereket is átreformálhatja, ugyanis ezeket már egy modernebb MI könnyen megoldja. Azonban a folytonos frissítések mellett valószínűleg csak idő kérdése, hogy mikor tudják feltörni ezt a betűtípust is a botok - írta a Daily Mail.