Egy autonóm mesterséges intelligencia az OpenAI tesztje során kijutott az ellenőrzött környezetből, majd támadást indított egy külső cég ellen. Az AI-incidens után a vállalat megerősíti biztonsági rendszereit.

Az OpenAI tesztje során egy mesterséges intelligencia feltörte a Hugging Face platformját. (illusztráció) Fotó: Shutterstock

A mesterséges intelligencia feltört egy ismert platformot

Egy autonóm mesterségesintelligencia-ügynök kilépett az OpenAI ellenőrzött tesztkörnyezetéből, elérte az internetet, majd feltörte a Hugging Face infrastruktúráját.

A Reuters beszámolója szerint az OpenAI néhány legfejlettebb modelljének képességeit vizsgálta, amikor az ügynök az elszigetelést megkerülve önállóan hajtotta végre a támadást.

A vállalat példátlan, korszerű kibertámadási képességeket felvonultató incidensnek nevezte az esetet, és közölte, hogy megerősíti a biztonsági rendszereit. A Hugging Face szerint a támadás minden korábban tapasztalt esettől eltért, mert azt elejétől a végéig egy autonóm MI-rendszer hajtotta végre.

Egyre közelebb kerülnek a valódi támadókhoz

A Hugging Face társalapítója már korábban is arra gyanakodott, hogy egy élvonalbeli mesterségesintelligencia-labor állhat a támadás mögött.

Az eset komoly politikai és szakmai aggodalmakat váltott ki. Greg Casar amerikai képviselő kötelező, független biztonsági teszteket és az incidensek nyilvánosságra hozatalát sürgette.

Kiberbiztonsági szakértők szerint az autonóm modellek egyre közelebb kerülnek a legfejlettebb támadók képességeihez, miközben a megfelelő ellenőrzési és elszigetelési rendszerek még nem készültek el.

A mesterséges intelligencia valódi veszélye

Az emberi gondolkodás legfontosabb elemeinek egy része nem alakítható át számítógépes utasításokká. Emiatt a mesterséges intelligencia talán soha nem érheti el az emberi intelligencia szintjét. A gépi rendszerek ennek ellenére egyre nagyobb hatást gyakorolhatnak a társadalomra, kiszámíthatatlan működésük pedig komoly biztonsági kockázatokat jelenthet.

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