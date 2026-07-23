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mesterséges intelligencia

Emberi hiba okozhatta a mesterséges intelligencia szokatlan kibertámadását

24 perce
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Nem volt eléggé izolált a tesztkörnyezet. A mesterséges intelligencia biztonsági incidense nagy port kavart, de úgy tűnik, mégiscsak emberi tévedés kellett a példátlan támadáshoz.
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mesterséges intelligenciahugging faceOpenAIkibertámadás

A minap bejelentette az OpenAI, hogy egyik az AI-modellje egy teszt során önállóan cselekedett, és egy teljes mértékben mesterséges intelligenciával végrehajtott támadás során feltörte a Hugging Face mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatkészlet-platformjának a rendszereit. Volt, aki úgy értelmezte a biztonsági incidenst, mint egy példát a fejlett mesterséges intelligencia-modellek által jelentett veszélyeknek. Más kiberbiztonsági szakértők szerint azonban ezt a példátlan, mesterséges intelligenciával végrehajtott támadást nagyon is emberi hiba okozhatta: az OpenAI nem konfigurálta megfelelően azt, amit „rendkívül elszigetelt környezetnek” nevezett, így lehetővé tette, hogy egy olyan tesztkörnyezet, amelyet teljesen el kellett volna szigetelni az internetről, csatlakozhasson hozzá.

Mesterséges intelligencia, OpenAI
Emberi hiba okozhatta az mesterséges intelligencia által okozott incidenst az OpenAI-nál (illusztráció) - Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

A mesterséges intelligencia példátlan támadását emberi mulasztás okozhatta

Az OpenAI szerint a Hugging Face elleni támadáshoz vezető tesztet úgy állították be, hogy „erősen elszigetelt környezetben” fusson, ahol a hálózati hozzáférés arra korlátozódott, hogy csomagokat telepítsenek egy belsőleg üzemeltetett, harmadik féltől származó szoftveren keresztül, amely proxyként és gyorsítótárként működik a csomagnyilvántartások számára. A modell a csomag-telepítő rendszer egy korábban nem nyilvánosságra hozott sebezhetőségének köszönhetően tudott kiszabadulni a tesztkörnyezetből, ami az OpenAI szerint a Hugging Face elleni későbbi támadás kritikus első lépése volt. A vállalat a belsőleg üzemeltetett, harmadik féltől származó szoftverben talált hibát, amit nyilvánosságra hozott, és együttműködnek a javítás érdekében.

A legtöbb kiberbiztonsági szakember szerint a szoftveres sebezhetőségek létező kockázatok, az igazi hiba eleve abban rejlik, hogy egyáltalán úgy döntöttek, hogy a harmadik féltől származó szoftvert továbbra is használják. Egy csomagtelepítő rendszer beépítése a zárt, elszigetelt tesztkörnyezetbe magával hozza a bajt. 

  • Martin Boone, egy kiberbiztonsági kutató szerint „ez emberi hibának tűnik”. „Ennek soha nem szabadott volna megtörténnie” – mondta Boone. Szerinte az elszigetelt tesztkörnyezetnél elvárható lenne, hogy semmiféle fizikai kapcsolata ne legyen az internethez. 
  • Jake Williams, a kiberbiztonsági szakember is egyetértett ezzel. „Bármely modell, amely a Hugging Face által dokumentált műveleteket hajtotta végre, nem volt teljes mértékben elszigetelve a tesztkörnyezetben” – mondta Williams, aki ezt az OpenAI részéről „hatalmas ellenőrzési hibának” titulálta. 
  • Daniel Card, kiberbiztonsági tanácsadó szerint az OpenAI „nem fordított megfelelő erőfeszítést az izolált tesztkörnyezet kialakítására és az ellenőrzési mechanizmusaira”.
  • Dan Guido, a Trail of Bits kiberbiztonsági kutatóstartup alapítója szerint egy olyan elszigetelési hiba történt, amely a biztonsági védelmek kikapcsolt állapota mellett következett be.
Human profile and AI circuit symbolize cognition, learning and data analytics, illustrating decision intelligence, forecasting and innovation for modern business and research. Corpus
Nem volt teljesen izolált a tesztkörnyezet a szakértők szerint (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

A szakemberek persze utólag könnyebben bírálnak, de a kritikáik megválaszolandó kérdéseket vetnek fel az AI-laboratóriumok biztonsági gyakorlataival kapcsolatban – különösen a modellek tesztelésére szolgáló izolált környezetek fenntartása tekintetében. Az OpenAI szóvivői nem válaszoltak az őket megkereső TechCrunch kérdéseire, amelyek között szerepelt az is, hogy egy AI vagy egy ember állította-e be a tesztkörnyezetet.

 

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