A minap bejelentette az OpenAI, hogy egyik az AI-modellje egy teszt során önállóan cselekedett, és egy teljes mértékben mesterséges intelligenciával végrehajtott támadás során feltörte a Hugging Face mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatkészlet-platformjának a rendszereit. Volt, aki úgy értelmezte a biztonsági incidenst, mint egy példát a fejlett mesterséges intelligencia-modellek által jelentett veszélyeknek. Más kiberbiztonsági szakértők szerint azonban ezt a példátlan, mesterséges intelligenciával végrehajtott támadást nagyon is emberi hiba okozhatta: az OpenAI nem konfigurálta megfelelően azt, amit „rendkívül elszigetelt környezetnek” nevezett, így lehetővé tette, hogy egy olyan tesztkörnyezet, amelyet teljesen el kellett volna szigetelni az internetről, csatlakozhasson hozzá.

Emberi hiba okozhatta az mesterséges intelligencia által okozott incidenst az OpenAI-nál (illusztráció) - Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

A mesterséges intelligencia példátlan támadását emberi mulasztás okozhatta

Az OpenAI szerint a Hugging Face elleni támadáshoz vezető tesztet úgy állították be, hogy „erősen elszigetelt környezetben” fusson, ahol a hálózati hozzáférés arra korlátozódott, hogy csomagokat telepítsenek egy belsőleg üzemeltetett, harmadik féltől származó szoftveren keresztül, amely proxyként és gyorsítótárként működik a csomagnyilvántartások számára. A modell a csomag-telepítő rendszer egy korábban nem nyilvánosságra hozott sebezhetőségének köszönhetően tudott kiszabadulni a tesztkörnyezetből, ami az OpenAI szerint a Hugging Face elleni későbbi támadás kritikus első lépése volt. A vállalat a belsőleg üzemeltetett, harmadik féltől származó szoftverben talált hibát, amit nyilvánosságra hozott, és együttműködnek a javítás érdekében.

A legtöbb kiberbiztonsági szakember szerint a szoftveres sebezhetőségek létező kockázatok, az igazi hiba eleve abban rejlik, hogy egyáltalán úgy döntöttek, hogy a harmadik féltől származó szoftvert továbbra is használják. Egy csomagtelepítő rendszer beépítése a zárt, elszigetelt tesztkörnyezetbe magával hozza a bajt.