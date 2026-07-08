A Meta új AI-képgenerátora a te fotódat is manipulálhatja

A Meta kedden bemutattott egy új, mesterséges intelligencián alapuló képgenerátort, amelyet a vállalat saját, mesterséges intelligenciával foglalkozó részlege, a Meta Superintelligence Labs fejlesztett ki. A neve a Muse Image és mostantól ingyenesen elérhető a Meta AI alkalmazásban, a meta.ai oldalon, az Instagram Stories-ban az Egyesült Államokban, valamint a WhatsApp-on néhány országban, és hamarosan a Facebookon is elérhető lesz. Viszont máris óriási vitákat váltott ki.

A Meta az új AI-alapú képgenerátora miatt magyarázkodik (illusztráció)

Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto

A Meta új képgenerátora nem válogat

A Muse alapvetően hasonló a legtöbb más AI-képgenerátorhoz – például rengeteg vicces, rajzfilmszerű képet lehet vele készíteni. Még abban is segít, ha nincs ötletünk, de szereténk valamit készíteni, a Meta leírása szerint a Muse „előre beállított értékekkel” – előre elkészített kép-promptokkal – rendelkezik, amelyek inspirálhatják az érdeklődőket. Van azonban egy meghökkentő funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy mesterséges intelligenciával manipulálják egy másik Instagram-felhasználó képeit, feltéve, hogy az adott profil nyilvánosra van állítva, számolt be róla a TechCrunch. A felhasználóknak csupán meg kell jelölniük az illetőt, és így a rendszer felhasználhatja a képét egy új, mesterséges intelligenciával létrehozott kép elkészítéséhez.

A Meta irányelvei kimondják, hogy „előfordulhat, hogy mások a Meta mesterséges intelligencia funkcióinak segítségével tartalmat hoznak létre az Ön Instagram-tartalmaiból”, és hogy „Ön nem kap értesítést a Meta mesterséges intelligencia funkcióival létrehozott tartalmakról”. A Meta azt állítja, hogy a felhasználók „ellenőrzést gyakorolnak” ezen funkció felett, és kiemeli, hogy vannak beállítások, amelyek segítségével letilthatják a képeik ilyen jellegű felhasználását. Ezt ide kattintva magyar nyelven is el lehet érni.

A Muse-nak vannak más, kevésbé tolakodó alkalmazási területei is:

Az egyik az egyedi hirdetések készítése,

egy másik a lakberendezési ötletekkel való kísérletezés – egy promóciós videóban egy felhasználó a Muse segítségével megnézi, hogyan mutatna egy használt kanapé a garázsában. Ez utóbbi funkciót úgy tervezték, hogy integrálódjon a Facebook Marketplace-be.

A Meta szerint az új AI-modell használata „mindennapi alkotáshoz” ingyenes, bár a felhasználóknak előfizetési csomagra lesz szükségük, ha túllépnek egy bizonyos határt. A vállalat azt is közölte, hogy Muse Video néven egy AI-videógenerátor is már fejlesztés alatt áll.