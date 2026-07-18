Miért marad minden koszos a mosogatógépben? Az elmaradt szűrőtisztítás lehet a válasz!

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy bosszankodva vettük ki a tányékokat, poharak a mosogatógépből, és csak ráztuk a fejünket, hogy ezek bizony piszkosak, koszosak maradtak. Törvényszerű, hogy egy idő után veszít a teljesítményéből az eszköz? Bár ahogy telik az idő, a meghibásodó alkatrészek és a tisztítóerő általános csökkenése elkerülhetetlen, a mosogatógépek problémáinak nagy részéért egy gyakran figyelmen kívül hagyott karbantartási feladat felelős: a szűrőtisztítás.

Ahhoz, hogy szépen dolgozzon a mosogatógép, rendszeresen tisztítani kell a szűrőt -

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A mosogatógép szűrőjének tisztítása elengedhetetlenül fontos

A hatékony mosogatógép-szűrőnek három előnye van: tisztábbá teszi a vizet, védi a vízszivattyút, és megakadályozza, hogy az ételmaradékok eltömítsék a permetezőfúvókákat és a lefolyóvezetékeket. Ennek eredményeként a mosogatógép működése hatékonyabb, és kisebb az esély arra, hogy elromlik vagy koszosan marad benne az edény. (Főként, hogy a megmaradó kosz brutális szagokat tud okozni, ahogy ezt legutóbb körbejártuk.) A mosogatógép szűrőjét gyakrabban kellene tisztítanunk, mint az elsőre hinnénk.

Még ha rendszeresen futtatunk is tisztító ciklust a mosogatógépen az ehhez alkalmas tisztító folyadékkal, a szilárd ételmaradékok és egyéb gusztustalanságok nem tűnnek el, amíg ki nem ürítjük a szűrőt.

Íme egy rövid általános útmutató a mosogatógép szűrőjének tisztításához - ha valamiben nem lennénk biztosak vagy nem lenne egyértelmű, természetesen érdemes elővenni a gép használati utasítását: