Miért marad minden koszos a mosogatógépben? Az elmaradt szűrőtisztítás lehet a válasz!

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy bosszankodva vettük ki a tányékokat, poharak a mosogatógépből, és csak ráztuk a fejünket, hogy ezek bizony piszkosak, koszosak maradtak. Törvényszerű, hogy egy idő után veszít a teljesítményéből az eszköz? Bár ahogy telik az idő, a meghibásodó alkatrészek és a tisztítóerő általános csökkenése elkerülhetetlen, a mosogatógépek problémáinak nagy részéért egy gyakran figyelmen kívül hagyott karbantartási feladat felelős: a szűrőtisztítás.
A mosogatógép szűrőjének tisztítása elengedhetetlenül fontos
A hatékony mosogatógép-szűrőnek három előnye van: tisztábbá teszi a vizet, védi a vízszivattyút, és megakadályozza, hogy az ételmaradékok eltömítsék a permetezőfúvókákat és a lefolyóvezetékeket. Ennek eredményeként a mosogatógép működése hatékonyabb, és kisebb az esély arra, hogy elromlik vagy koszosan marad benne az edény. (Főként, hogy a megmaradó kosz brutális szagokat tud okozni, ahogy ezt legutóbb körbejártuk.) A mosogatógép szűrőjét gyakrabban kellene tisztítanunk, mint az elsőre hinnénk.
Még ha rendszeresen futtatunk is tisztító ciklust a mosogatógépen az ehhez alkalmas tisztító folyadékkal, a szilárd ételmaradékok és egyéb gusztustalanságok nem tűnnek el, amíg ki nem ürítjük a szűrőt.
Íme egy rövid általános útmutató a mosogatógép szűrőjének tisztításához - ha valamiben nem lennénk biztosak vagy nem lenne egyértelmű, természetesen érdemes elővenni a gép használati utasítását:
- Húzzuk ki az alsó kosarat, hogy hozzáférjünk a mosogatógép alján található szűrőegységhez. Előfordulhat, hogy ehhez kissé el kell mozdítania a mosókart is.
- Forgassuk el a szűrőt, hogy kinyíljon a retesz, mielőtt eltávolítanánk. Ne feledjük, hogy a szűrő két részből állhat: egy belső hengeres szűrőből és egy lapos külső szűrőlapból. Mindkettőt meg kell tisztítani!
- Öblítsük le a szűrőt tiszta vízzel a konyhai mosogatóban. Ha ételmaradékok és vízkő maradnak rajta, előfordulhat, hogy puha kefével (a dörzsölés károsíthatja a szűrő hálóját) és szappanos vízzel kell dörzsölni. Óvatosan.
- Egyes gyártók azt javasolják, hogy a szűrőegységet szárítsuk meg, mielőtt visszahelyezzük a mosogatógépbe. De tegyük hozzá: a maradék nedvesség aligha okoz problémát egy olyan termék esetében, amely folyamatosan vízzel és mosogatószerekkel érintkezik...
- Ne felejtsük el elforgatni a szűrőt, hogy minden a helyére rögzüljön.
Milyen sűrűn kell megtisztítani a mosogatógép szűrőjét?
Alapvetően a gyártókra kellene hallgatni elsősorban, hogy milyen gyakran kell tisztítani a mosogatógép szűrőjét, de a használati útmutatókban szereplő tanácsok különböznek. Például a Bosch és az LG azt javasolja a CNET összefoglalója szerint, hogy minden mosogatási ciklus után ellenőrizzük és tisztítsuk meg a szűrőket. Ez azért nem tűnik életszerűnek.
Mivel nincs egységes gyártói útmutatás, érdemes legalább havonta egyszer ellenőrizni a mosogatógép szűrőjét. A rendszeresség a lényeg!
Állítsunk be az okostelefonunk naptárában egy emlékeztetőt, így biztosan nem fogjuk elfelejteni, és a rendszeres karbantartás sem marad el. Persze továbbra is érdemes figyelni, hogy romlik-e a mosogatás minősége, vannak-e kellemetlen szagok, mert ezek azt jelezhetik, hogy a szűrőt a tervezettnél korábban kell megtisztítani.