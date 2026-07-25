MouthPad: a nyelvünkkel vezérelhetjük a számítógépet egy forradalmi újítással

Az Augmental nevű tech startup először a 2024-es Las Vegas-i CES szakkiállításon mutatta be a MouthPad-et - akkor még mint érdekességet, amely majd egyszer valóra válik és bárki által hozzáférhető lesz. A CES-en rengeteg ilyen koncepciót láthat az ember, és ezeknek egy része soha nem valósul meg kiskereskedelmi termékként. A MouthPad esete más: mostanra a készülék egy valódi, megvásárolható termék lett, a vállalat az Egyesült Államokban is megkezdte a nyilvános értékesítést a Digital Trends beszámolója szerint, egyidejűleg a Vox béta verziójának megjelenésével, amely egy viselhető okoseszköz, és kézmentes gépelést tesz lehetővé.

MouthPad - kézmentes egérhasználatot tesz lehetővé, a nyelvünket használva helyette - Forrás: Augmental

MouthPad: egy fogszabályozó, amely egérként funkcionál

A MouthPad-et minden vevő számára egyénileg készítik el, a felső fogsorra illeszkedik, mint egy vékony fogszabályozó. Nyomásérzékeny érintőfelülettel rendelkezik, amely a szájpadláshoz simul, és a fejmozgás-követéssel kombinálva a kurzor

mozgatására,

kattintásra

és lapozásra használható. Minden gesztus testreszabható egy kísérőalkalmazáson keresztül. Az Augmental szerint már több mint 100 mozgáskorlátozott ember támaszkodik rá a mindennapi életben, és vannak, akik akár napi 16 órán át is használják.

Az Augmental az év elején kiadta a frissített, második generációs modellt, amely támogatja a nyelvmozdulatokkal vezérelhető billentyűparancsokat és a játékokhoz szükséges WASD-billentyűkiosztás átkonfigurálását. Az új modell üzemideje is javult, egyetlen feltöltéssel több mint hét órán át használható, és a készülék most már egyszerre több eszközzel is párosítható. Az ára 1400 dollár, amihez hozzá jön még a szükséges fogászati szkennelés körülbelül 100 dolláros költsége. Ez kevesebb, mint félmillió forint átszámolva, vagyis a MouthPad jóval olcsóbb, mint egy sebészi agyi implantátum, és nem kell hozzű semmilyen műtéti beavatkozás.

Vox: egy medál, amely gépel helyettünk

Ha a MouthPad az Augmental egere, akkor a Vox a vállalat billentyűzetének felel meg. Ez egy apró, nyakban viselhető medál, amely a bőrrel érintkezve nem a levegőben terjedő hangokat, hanem a test rezgéseit érzékeli, így ismeri fel a beszédet. A sztetoszkóp működési elvét használva kiszűri a háttérzajt és közben a szinte suttogva kimondott szöveget is képes felismerni. Egy gombnyomással, vagy – ha a MouthPaddel együtt használják – egy nyelvmozdulattal is aktiválható, így

a felhasználó üzeneteket küldhet vagy egy mesterséges intelligencia-alapú asszisztenssel kommunikálhat anélkül, hogy nyilvános helyen hangosan kellene beszélnie.

A készülék még ebben az évben béta verzióban kerül forgalomba 200 dollárért (kb 63 ezer forint). Hosszú távon az Augmental azt tervezi, hogy a Vox akusztikus adatait a MouthPad nyelvmozgási mintáival ötvözi, hogy létrehozza az úgynevezett „csendes beszédet”, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy hang nélkül kommunikáljanak egy eszközzel. Mindkét eszköz forradalmi újítás lehet a fogyatékkal élő emberek mindennapjainak a megkönnyítésében, és bár sajnos az Augmental kizárólag az Egyesült Államokban folytat kereskedelmi tevékenységet, az általuk kialakított technológia reményt adhat a rászoruló embereknek, hogy egyre több és több olyan innováció születik, amely a technológia kézmentes használatát teszi majd lehetővé.