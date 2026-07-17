A biztonsági kamerák már a járásunk alapján is felismerhetnek

A biztonsági kamerákat alapvetően arcfelismerésre tervezték, de könnyen lehet, hogy hamarosan bővül majd a tudásuk, és az emberek járását is meg tudják majd különböztetni mozgásalapú azonosítás segítségével. Egy új, mesterséges intelligencián alapuló járáselemző rendszer, a SKDMap-Net a test, a csontváz mozgását követi nyomon.

A mozgásalapú azonosítás a járásmódról ismeri fel az embert (illusztráció) - Fotó: Michał Jakubowski / Unsplash

Mozgásalapú azonosítás: akkor segít, ha az arc túl távol van

Az International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems folyóiratban megjelent cikk szeerint a rendszert arra tervezték, hogy járásról készült videofelvételek alapján azonosítsa az embereket, még akkor is, ha a kamera nem látja tisztán az arcukat. Ahelyett, hogy közeli felvételekre támaszkodna, a rendszer azt vizsgálja, hogyan mozog a test képkockáról képkockára. Vagyis olyan helyzetekben is azonosíthat, ahol az arcszkennelés és például az ujjlenyomat-felismerés nem megoldható. Ha valaki messze van, oldalra fordul, vagy részben el van takarva, a járása még így is elegendő lehet a személyazonosság ellenőrzéséhez. A modell 95,8%-os pontosságot ért el egy jelentős járásmintás adatkészleten, és 83,7%-os Rank-1 pontosságot egy nehezebb, valós körülmények között gyűjtött adatkészleten.

Az arcok, az ujjlenyomatok és az írisz mind ugyanabba a gyakorlati korlátba ütközik. Közeli, éles felvételre van szükség, amit éppen sok biztonsági kamera nem tud biztosítani, ha távol van az illető, akit azonosítani kellene. A gyaloglás több mozgásteret biztosít a rendszernek.

A kamerának nincs szüksége arra, hogy valaki tökéletes megvilágítás mellett mozdulatlanul álljon. A kamera a lépéshossz, az időzítés és a végtagmozgások által meghatározott mozgásmintákat tudja elemezni.

A rendszer a testet mozgó pontokra bontja, és nyomon követi, hogyan viselkednek ezek a pontok az idő múlásával. Megvizsgálja, hogyan hajlanak az ízületek, milyen gyorsan forognak, és hogyan változik ez a ritmus a séta során. Ha az alsó testrész el van takarva, a modell nagyobb hangsúlyt fektethet a felsőtest mozgására, ahelyett, hogy a hiányzó lábak alapján próbálna következtetni, írja a Digital Trends.