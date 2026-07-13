Akkora cirkusz lett a Meta AI-képgenerátorból, hogy töröltek benne valamit

Ahogy az Origo megírta, a Meta a múlt héten bemutatott egy mesterséges intelligencián alapuló képgenerátort, a Muse Image-t. Alapvetően ugyanazt kínálja, mint a hasonló szolgáltatások: mókás, vicces szerkesztett képeket lehet készíteni vele. Egyetlen súlyos probléma merült fel vele kapcsolatban, amiből aztán nagy botrány lett: lehetővé tette a felhasználók számára, hogy mesterséges intelligenciával manipulálják egy másik Instagram-felhasználó képeit, ha az adott profil nyilvánosra volt állítva.

A Meta AI-képgenerátorának, a Muse Image-nek picit több volt megengedve a kelleténél a kritikák szerint (illusztráció) - Fotó: Pexels

Muse Image: visszavonulót fújt a Meta a bírálatok után

A Meta amelynek a tulajdonában van többek között a Facebook, az Instagram, a Threads és a WhatsApp, azzal védekezett, hogy a bárki letilthatja a képei felhasználást a beállításokban, és egyébként is, A bírálók viszont nem értették, hogy miért volt az alapbeállítás mindenkinél az, hogy hozzájárul ehhez.

Anélkül használhatta a képgenerátor a nyilvános profilok tartalmait, hogy erre engedélyt kért volna, tehát automatikusan azt feltételezte, hogy nincs ellenére senkinek, ha mások az Instagram-képeivel buherálnak mesterséges intelligencia által generált képeket, amelyen aztán ki tudja, milyen kontextusban lett felhasználva az adott fotó.

A probléma végül nem megoldódott, hanem megszűnt, a Meta ugyanis leállította a funkciót. A Puck News újságírójának, Dylan Byersnek azt írták, hogy „nem érte el a célját”, ezért „már nem érhető el”. „A hét elején bejelentettük, hogy a Meta AI-ban az emberek többek között úgy is generálhatnak képeket, hogy @-jelöléssel megemlítik azokat a nyilvános Instagram-fiókokat, amelyekre hivatkozni szeretnének” – írták a hírportálnak küldött nyilatkozatban. „A célunk egy hasznos, kreatív eszköz létrehozása volt, miközben lehetővé tesszük az embereknek, hogy maguk döntsék el, hivatkozhatnak-e ilyen módon a nyilvános tartalmaikra. Visszajelzéseket kaptunk arról, hogy ez a funkció nem érte el a célját, ezért már nem elérhető.”

AI-képszerkesztés WhatsAppon (illusztráció) - forrás: Meta

A mesterséges intelligenciát sajnos sokszor gátlástalanul, visszaélésszerűen használják, például kamu képek előállítására sztárokról, ismert emberekről. A közösségi média szereplői által bevezetett korlátozó intézkedések gyakran nem bizonyultak elégségesnek. Állítólag a Meta mostani visszalépésében is komoly súlya volt a világ egyik legnagyobb és legbefolyásosabb tehetség- és sportügynöksége, a CAA tiltakozásának. Dylan Byers információ alapján

a szórakoztatóipar egyik legnagyobb szereplőjének számító ügynökségnél nem nagyon örülhettek annak, hogy a sztárjainak a fotóit bárki manipulálhatja.

Így aztán ahelyett, hogy alapértelmezés szerint minden Instagram-fiók esetében kikapcsolták volna a funkciót, és csak a kísérletező kedvű felhasználók számára teszik elérhetővé, megszüntették az egészet úgy, ahogy van.