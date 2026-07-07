Eddig tartott a varázs? Elavult lett a Netflix, ezek a trónkövetelők

Nagy port kavart egy friss Bloomberg-írás, amely szerint- a Netflix adataira hivatkozva - egyre gyakrabban kaszálják a nézők a népszerű sorozatokat még a második évad előtt. Túl sokat kell várni két évad között, meg egyébként is néha már követhetetlen az egyes sorozatok sorsa. Mindez azonban csak a felszínt kapargatja, a valóságban ugyanis egyértelmű trend, hogy egyszerűen megváltoztak az emberek szórakozásfogyasztási szokásai. A Netflix a "binge watching" megjelenése miatt lett sikeres, amit magyarul talán sorozatmaratonnak lehetne nevezni, és akkor még a hagyományos televíziónézéssel versenyzett. Ma már a TikTok, a YouTube, a Reels (Facebook és Instagram) jelenti a versenytársakat, velük szemben pedig a Netflix modellje szinte már elavultnak tűnhet.

Fel kell vennie a futócipőt a Netflixnek, ha nem akar lemaradni (illusztráció) - Fotó: 123RF

A Netflix legyőzte a tévénézést

Amikor a Netflix 2013 februárjában kiadta a House of Cards teljes évadát, igazi áttörésnek számított. Nem volt reklám, és akkor nézhettük meg a sorozatunkat, amikor akartuk. Akár egyben az egészet. Ma már nem emlékszünk, de ez akkor óriási újdonság volt a hagyományos "heti egy rész, reklámokkal" megszokásához képest. Órákon át mentek a sorozatepizódok, sokkal gyorsabban kötődtek hozzájuk és a szereplőikhez. Akkor a Netflix még nagyrészt a hagyományos televíziózással – azaz a földfelszíni, kábeltelevíziós és műholdas adásokkal – versenyzett. A Nielsen 2025 júniusában jelentette be, hogy a televíziózás korszaka új mérföldkőhöz érkezett: a Netflix-stílusú streaming-formátum először haladta meg a földfelszíni és kábeltelevíziós nézettséget – ez a mérföldkő egyértelművé tette, hogy a Netflix eredeti versenytársai már nem jelentenek fenyegetést. Ma már a Netflix versenytársa nem a régi típusú televízió, hanem az, ami a mai televízióvá vált: a videóalkalmazások.

A megjelenése idején óriási változást hozott a tartalomfogyasztási szokásokba a Netflix, kérdés, hogy újabb fordulatot le tudják-e követni (illusztráció) - Fotó: 123RF

Az új ellenfelek: a rövidvideók, korlátlanul

A TikTok, a Reels és más rövidvideó-platformok térnyerésének köszönhetően már nem kell Netflix-előfizetés, ha unaloműzés a cél. Végtelen mennyiségű, ingyenes videó áll rendelkezésre. Az eMarketer elemzői szerint a TikTok már 2024-ben is közel állt a Netflixhez a felhasználók által eltöltött idő tekintetében: akkor az amerikai felnőttek naponta átlagosan 62,1 percet töltöttek Netflix-nézéssel, míg 58,4 percet a TikTokon. 2024-ben a Financial Times arról számolt be, hogy világszerte a TikTok-felhasználók naponta átlagosan 95 percet töltöttek az alkalmazásban, ami a legnagyobb felhasználói aktivitást jelentette a főbb közösségi hálózatok között. Aztán ott van a YouTube, amely rövid és hosszú tartalmakat egyaránt kínál. A Digital i által idén közzétett jelentés szerint a YouTube 2025-ben először haladta meg a Netflixet az átlagos napi nézettség tekintetében: napi 99,1 percet ért el, szemben a Netflix 93,4 perces értékével. Ezek a piaci jelentések eltérő módszertanokat és demográfiai adatokat használnak, ezért óvatosan kell kezelni őket – de irányvonalukban ugyanazt mutatják.

A YouTube és a TikTokhoz hasonló alkalmazások jelentik a Netflix valódi versenytársait, nem pedig a televízió.

Eközben a Netflix-sikersorozatok elveszítik a nézőiket: A One Piece, a Netflix 2023-as legnézettebb sorozatai közé tartozó műsor a második évadban nézőinek több mint 30%-át vesztette el. A Beef második évadának nézőszáma több mint 70%-kal esett vissza. A The Night Agent a második évadban nézőinek 50%-át, a harmadik évadban pedig további 35%-át vesztette el. Ezek az adatok a sorozatok megjelenésének első négy hetére vonatkoznak, és közvetlenül a Netflix-től származnak. Az Avatar: The Last Airbender legújabb évadja – amely 2024-ben a Netflix egyik legnézettebb sorozata volt – az első héthez képest több mint 60%-os visszaesést szenvedett el. A Running Point és a The Four Seasons sorozatokban az a közös, hogy mindkettőből rendeltek harmadik évadot, annak ellenére, hogy a második évadban több mint 50%-kal csökkent a nézőszámuk. A már korábban említett Bloomberg-cikk szerint

ezek a visszaesések „komoly aggodalomra adnak okot a vállalat számára”, és a Netflix „elemzi az adatait, hogy kiderítse, miért történik ez”.

Mit tehet a Netflix?

Valószínűleg jobban oda kell figyelnie a tartalomfogyasztási igényekre, kilépve a saját, korábban sikeres modelljéből. Ez nem jelenti azt a TechCrunch töprengése szerint, hogy teljes mértékben át kell állnia a rövid formátumra ahhoz, hogy lépést tartson a versenytársakkal, de figyelembe vehetik, hogy a nézők már nem feltétlenül akarnak órákat és heteket szánni arra, hogy végignézzenek egy sorozatot és az összes következő évadát. Olyasmit akarnak, ami „befejezhetőbbnek” tűnik, ahogyan például könnyedén végignéznek egy YouTube-videót vagy egy TikTok-sorozatot.