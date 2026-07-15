Négy kütyü, ami elengedhetetlen a nyári túrákon!

Az Anker Innovations, a töltési és otthoni energiatárolási technológiák globális piacvezetője, valamint fogyasztói elektronikai termékek fejlesztője Precup Csabát, nemzetközi hegyi túravezetőt, túrabloggert és a hegyi sportok elkötelezett szerelmesét kérte fel, hogy ossza meg a tapasztalatait, és mutassa be, mire érdemes figyelni a nyári túrák során. Kiderült: a technológiára is fontos felkészülni egy nagy kirándulás előtt.

A nyári túrákra érdemes minden szempontból felkészülni - forrás: Anker Innovations

Milyen technológia kellhet a nyári túrák során?

A telefon ma már jóval több, mint kommunikációs eszköz: navigációra, időjárás-előrejelzésre, fényképezésre, sőt vészhelyzetben segítséghívásra is használjuk. Egy egész napos kirándulás során azonban intenzív használat mellett könnyen lemerülhet. Éppen ezért egy megbízható power bank vagy hordozható töltő ma már szinte ugyanannyira fontos része a túrafelszerelésnek, mint a kulacs vagy a fejlámpa. Segítségével nemcsak a telefon, hanem egy GPS-eszköz, okosóra vagy vezeték nélküli fülhallgató is tölthető útközben, így akkor sem maradunk kapcsolat és navigáció nélkül, ha a természetben töltjük az egész napot.

A túravezető szerint ma már a telefonra bátran lehet támaszkodni navigáció során is. „Offline térképekkel és megfelelő alkalmazásokkal – például Locus Map vagy Outdooractive – teljes mértékben használható navigációra. Nekem is volt már olyan helyzet, amikor a technológia segített: telefonos segélyhívás vagy műholdas kommunikáció valóban életmentő lehet.” Érdemes tehát a megfelelő eszközökkel készülni.

okosóra - nem csak sportolóknak hasznos. Előnyei: navigáció csuklóról, pulzusmérés, magasságmérés, útvonalrögzítés; esésérzékelés és segélyhívás (bizonyos modelleknél). Az Apple, a Samsung, a Huawei és a Honor is gyárt megfelelő modelleket, amelyeket bátran el tudunk vinni magunkkal

Huawei Watch 5 okosóra - forrás: Origo