AI-alapú okosszemüvegekkel lepte meg a világot a Samsung

Nem csak hajlítható okostelefonokat és egészségfigyelő okosórákat mutatott be a Samsung a londoni globális termékbemutatóján. Bár talán kisebb figyelmet kapott, de nem is egy, hanem rögtön két okosszemüveget is villantott a dél-koreai techóriás. A Galaxy Unpacked rendezvényen a vállalat bemutatta két új, Gemini-alapú okosszemüvegét, amelyeket a Google-lel, valamint a Gentle Monster és a Warby Parker szemüvegmárkákkal közösen fejlesztettek ki. Ezeket a szemüvegeket úgy tervezték, hogy illeszkedjenek a mindennapi stílusunkhoz, miközben kézmentes hozzáférést biztosítanak olyan mesterséges intelligencián alapuló funkciókhoz, mint a navigáció, a fordítás, az üzenetküldés vagy a jegyzetelés.

A Samsung két új okosszemüvege - forrás: Samsung

Okosszemüvegek is érkeznek a Samsungtól

A Samsung két új modellje különböző stílusú szemüveg lett.

A Gentle Monster változat vékony, fekete kerettel rendelkezik, kifinomult, divatos formájú.

A Warby Parker modell meleg barna színű, finoman felfelé ívelő szemöldökvonallal, ami klasszikusabb megjelenést kölcsönöz neki.

Mindkettő okosszemüveg Android XR rendszeren fut, és a Qualcomm kifejezetten a könnyű szemüvegekhez kifejlesztett Snapdragon AR1 Gen 1 chipjét használja. Egy feltöltéssel akár 9 órányi akkumulátor-üzemidőre is számíthatunk, az intelligens tok pedig további 7 teljes feltöltést biztosít. A hírek szerint a Samsung, a Google és a Qualcomm a „Power Camp” nevű projekt keretében működött együtt az akkumulátor teljesítményének optimalizálása érdekében.

A Google Gemini kezeli a mesterséges intelligencia feladatait, és reagál arra, amit a beépített kamerán keresztül látunk. Összefoglalhatja a hosszú üzeneteinket, felolvashat információkat, és valós időben lefordíthatja a beszélgetéseket, valóra válhat tehát ebben a formában is a Star Trek világának univerzális fordítója.

A legtöbb interakciót hangparancsokkal lehet kezelni, de ha Galaxy Watch9 órát viselünk, gesztusvezérlés is rendelkezésre áll. Lefotózhatjuk az osztályteremben, az előadóban vagy éppen a munkahelyi értekezleten a táblát, a jegyzeteket, és a Samsung Notes automatikusan rendszerezi őket. A navigációs segítség és az élő nézetmegosztás videohívások során tartoznak még a kiemelt funkciók közé.