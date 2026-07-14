13 éves mélyponton az okostelefon-piac

A Samsung visszaszerezte az okostelefon-piac vezető pozícióját, miközben a globális okostelefon-piacnak 13 éve nem volt olyan rossz második negyedéve, mint az idei. A dél-koreai vállalat tehát egy erősen visszaeső iparágban előzte meg az Apple-t.
Gyengülő okostelefon-piac, erősödő Samsung és Apple
A Counterpoint Research adatai szerint a globális okostelefon-szállítások 2026 második negyedévében 11%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest, ami 2013 óta a leggyengébb második negyedévet jelenti. A legfőbb ok a DRAM- és NAND-memóriachipek tartós hiánya, mivel a beszállítók továbbra is az AI-adatközpontok iránti keresletet részesítik előnyben a fogyasztói elektronikával szemben. Ez pedig megemelte a gyártási költségeket, ami számos telefongyártót arra kényszerített, hogy emelje az árakat, különösen az olcsóbb és középkategóriás készülékek esetében, ahol a haszonkulcs már eleve alacsony. A magasabb szállítási költségek, az infláció és a gyengébb fogyasztói kiadások sem tettek jót a piacnak.
A Samsung tehát visszaszerezte az első helyet 24%-os globális piaci részesedéssel, és az öt legnagyobb okostelefon-márka közül a legerőteljesebb éves növekedést érte el. A vállalatnak kedvezett, hogy
- olyan kulcsfontosságú régiókban, mint India és a Közel-Kelet, nem lőttek ki annyira az árak,
- az agresszív szezonális akciók
- és a Galaxy S26-sorozat iránti erős kereslet. A Galaxy S26 Ultra volt a vállalat sztárja: a trendteremtp adatvédelmi kijelzője és mesterséges intelligencián alapuló funkciói segítették a Samsungot abban, hogy ellensúlyozza az alacsonyabb árkategóriákban tapasztalható gyengébb keresletet.
Az Apple sem maradt messze mögötte. A vállalat szállításai 3%-kal nőttek az előző évhez képest, piaci részesedését pedig a negyedévben rekordszintű 20%-ra emelte. Emellett az egyetlen nagy okostelefon-gyártó volt, amely nem emelte az árakat az iparág egészét érintő válság idején (azóta persze már ők is emeltek, bár a telefonok áraihoz egyelőre nem nyúltak). Míg az Apple továbbra is nehézségekkel küzd Kínában, az iPhone 17-széria továbbra is a világ legkelendőbb okostelefon-sorozata.
|helyezés
|gyártó
|piaci részesedés (2026 Q2)
|1.
|Samsung
|24%
|2.
|Apple
|20%
|3.
|Xiaomi
|12%
|4.
|Oppo
|11%
|5.
|vivo
|8%
|-
|a többi gyártó
|26%
Marad a válság
A piac többi szereplője számára sokkal nehezebb negyedév volt. A Xiaomi, az OPPO és a vivo egyaránt kétszámjegyű szállítási visszaesést tapasztalt, mivel
a memóriaköltségek emelkedése a belépő szintű és a középkategóriás készülékeket sújtotta a legkeményebben.
Az OPPO és a vivo a negyedévet 11%-os, illetve 8%-os piaci részesedéssel zárta, míg a Xiaomi portfólió-kiigazítások és a kiskereskedők finanszírozásának javítása révén megőrizte 12%-os piaci részesedését.
A Google kiesett az első ötből, de szállításai 16%-kal nőttek a Pixel 10 és a Pixel 10a modelljeinek köszönhetően, míg a Huawei 6%-os növekedést ért el a Mate 80, a Nova 15 és az Enjoy 90 sorozatnak köszönhetően. A Counterpoint várakozása alapján a nehézségek továbbra is fennmaradnak az iparágban. A piackutató cég szerint a globális okostelefon-szállítások az év során várhatóan körülbelül 14%-kal csökkennek, és a memóriahiány valószínűleg 2027-re is égető probléma marad.