13 éves mélyponton az okostelefon-piac

A Samsung visszaszerezte az okostelefon-piac vezető pozícióját, miközben a globális okostelefon-piacnak 13 éve nem volt olyan rossz második negyedéve, mint az idei. A dél-koreai vállalat tehát egy erősen visszaeső iparágban előzte meg az Apple-t.

A Samsung Galaxy S26 Ultra sikere segítette a dél-koreia vállalatot a hanyatló okostelefon-piac mezőnyében

Fotó: Samsung

Gyengülő okostelefon-piac, erősödő Samsung és Apple

A Counterpoint Research adatai szerint a globális okostelefon-szállítások 2026 második negyedévében 11%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest, ami 2013 óta a leggyengébb második negyedévet jelenti. A legfőbb ok a DRAM- és NAND-memóriachipek tartós hiánya, mivel a beszállítók továbbra is az AI-adatközpontok iránti keresletet részesítik előnyben a fogyasztói elektronikával szemben. Ez pedig megemelte a gyártási költségeket, ami számos telefongyártót arra kényszerített, hogy emelje az árakat, különösen az olcsóbb és középkategóriás készülékek esetében, ahol a haszonkulcs már eleve alacsony. A magasabb szállítási költségek, az infláció és a gyengébb fogyasztói kiadások sem tettek jót a piacnak.

A Samsung tehát visszaszerezte az első helyet 24%-os globális piaci részesedéssel, és az öt legnagyobb okostelefon-márka közül a legerőteljesebb éves növekedést érte el. A vállalatnak kedvezett, hogy

olyan kulcsfontosságú régiókban, mint India és a Közel-Kelet, nem lőttek ki annyira az árak,

az agresszív szezonális akciók

és a Galaxy S26-sorozat iránti erős kereslet. A Galaxy S26 Ultra volt a vállalat sztárja: a trendteremtp adatvédelmi kijelzője és mesterséges intelligencián alapuló funkciói segítették a Samsungot abban, hogy ellensúlyozza az alacsonyabb árkategóriákban tapasztalható gyengébb keresletet.

iPhone 17 Pro Max - Fotó: Shutterstock

Az Apple sem maradt messze mögötte. A vállalat szállításai 3%-kal nőttek az előző évhez képest, piaci részesedését pedig a negyedévben rekordszintű 20%-ra emelte. Emellett az egyetlen nagy okostelefon-gyártó volt, amely nem emelte az árakat az iparág egészét érintő válság idején (azóta persze már ők is emeltek, bár a telefonok áraihoz egyelőre nem nyúltak). Míg az Apple továbbra is nehézségekkel küzd Kínában, az iPhone 17-széria továbbra is a világ legkelendőbb okostelefon-sorozata.