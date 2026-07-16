Kivonul Európából és az Egyesült Államokból a OnePlus

A OnePlus kivonul Európából és az Egyesült Államokból, ezzel pedig véget ér az Android egyik legfigyelemreméltóbb és egyben legmeglepőbb sikertörténete. Sok Android-rajongó számára a OnePlus nem csupán egy újabb okostelefon-márka volt. Ez volt az a vállalat, amely bebizonyította, hogy nem kell csúcskategóriás árat fizetni ahhoz, hogy csúcskategóriás élményben részesüljön az ember.
A sajtóban terjedő pletykák után ma a OnePlus hivatalosan megerősítette, hogy többé nem fog új termékeket piacra dobni az Egyesült Államokban és az európai országokban. Ezzel gyakorlatilag lezárja okostelefon-üzletágát azokon a piacokon, amelyek hozzájárultak a vállalat felemelkedéséhez. Eközben az anyavállalat, az OPPO továbbra is működni fog Európában, és a kínálat bővítését is terveik a régióban. A OnePlus azonban nem szűnik meg teljesen. A vállalat indiai leányvállalata továbbra is a szokásos módon fog működni. A OnePlus az Android Authority-nak elmondta, hogy India kiemelt fontosságú piac a vállalat számára, kiemelve a OnePlus N6 nemrégiben történt piaci bevezetését. Az viszont bizonytalan, hogy a zászlóshajónak számító csúcsmodelleket beviszik-e a jövőben az indiai piacra. A médiában az is elterjedt, hogy innen is kivonulnak, ezt cáfolta a kínai techvállalat, a OnePlus India továbbra is a szokásos módon folytatja tevékenységét, és minden a tervek szerint halad helyben. Otthon, Kínában pedig ugyanúgy működnek tovább, mint eddig.
A magyar piaccal is komolyan terveztek
Tavaly év végén még arról jöttek a hírek, hogy a márka Európában komoly növekedési potenciált lát a prémium szegmensben, új fokozatra kapcsol Magyarországon, és várhatóan az európai megjelenéssel egyidőben kezdi meg hazánkban az új csúcskategóriás készülék, a OnePlus 15R hivatalos értékesítését. Ez utóbbi el is indult végül, de a nagy lendület elmaradt - már tudjuk, miért.
A cég szerint a jelenlegi OnePlus-tulajdonosoknak nincs okuk aggodalomra:
- a vállalt szoftverfrissítések,
- a jótállás,
- az értékesítés utáni ügyféltámogatás
- és minden korábban vállalt kötelezettség változatlan marad.
A OnePlus megjelenése az okostelefonok között
Az okostelefon-piac teljesen más képet mutatott, mielőtt a OnePlus megjelent a színen. A Samsung uralta az Android-piacot. Az Apple uralta a prémium szegmenst. A kínai okostelefon-márkák Ázsián kívül nagyrészt ismeretlenek voltak, a csúcsmodellek pedig egyre drágábbak lettek. Aztán 2014-ben megjelent a OnePlus One. A készüléket egy akkor furcsa, és emiatt izgalmasnak, exkluzívnak ható meghívásos rendszer keretében értékesítették.
A telefon gyorsan a rajongók kedvencévé vált, nem csak azért, mert megfizethető volt, kiváló ár-érték aránnyal, hanem azért is, mert úgy tűnt, mintha olyan emberek készítenék,, akik valóban odafigyelnek az Android-közösségre és értik is a vágyaikat, igényeiket.
Akkoriban az OnePlus telefonok Android alapú felhasználói felülete az OxygenOS azzal tűnt ki, hogy letisztult volt és gyors és nagyon közel állt a gyári Androidhoz, miközben olyan átgondolt funkciókat is tartalmazott, amelyeket a felhasználók valóban szerettek. A OnePlus arról is híressé vált, hogy fórumokon keresztül közvetlenül kommunikált a közösségével, reagált a visszajelzésekre. Csúcskategóriás műszaki jellemzőkkel, középkategóriás árakkal és agresszív globális terjeszkedéssel kezdtek szélsebesen növekedni. Ennek a korszaknak vége. A vállalat most főként Kínára és valamelyest Indiára koncentrál, és visszavonul a világ többi részéről.
Amivel a legenda elkezdődött: a OnePlus One kicsomagoló videója 12 évvel ezelőttről: