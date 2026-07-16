Kivonul Európából és az Egyesült Államokból a OnePlus

A OnePlus kivonul Európából és az Egyesült Államokból, ezzel pedig véget ér az Android egyik legfigyelemreméltóbb és egyben legmeglepőbb sikertörténete. Sok Android-rajongó számára a OnePlus nem csupán egy újabb okostelefon-márka volt. Ez volt az a vállalat, amely bebizonyította, hogy nem kell csúcskategóriás árat fizetni ahhoz, hogy csúcskategóriás élményben részesüljön az ember.

A 2023 decemberében bemutatott OnePlus 12-nek örülnek ezen a reklámfotón

Fotó: OnePlus

A sajtóban terjedő pletykák után ma a OnePlus hivatalosan megerősítette, hogy többé nem fog új termékeket piacra dobni az Egyesült Államokban és az európai országokban. Ezzel gyakorlatilag lezárja okostelefon-üzletágát azokon a piacokon, amelyek hozzájárultak a vállalat felemelkedéséhez. Eközben az anyavállalat, az OPPO továbbra is működni fog Európában, és a kínálat bővítését is terveik a régióban. A OnePlus azonban nem szűnik meg teljesen. A vállalat indiai leányvállalata továbbra is a szokásos módon fog működni. A OnePlus az Android Authority-nak elmondta, hogy India kiemelt fontosságú piac a vállalat számára, kiemelve a OnePlus N6 nemrégiben történt piaci bevezetését. Az viszont bizonytalan, hogy a zászlóshajónak számító csúcsmodelleket beviszik-e a jövőben az indiai piacra. A médiában az is elterjedt, hogy innen is kivonulnak, ezt cáfolta a kínai techvállalat, a OnePlus India továbbra is a szokásos módon folytatja tevékenységét, és minden a tervek szerint halad helyben. Otthon, Kínában pedig ugyanúgy működnek tovább, mint eddig.

A magyar piaccal is komolyan terveztek

Tavaly év végén még arról jöttek a hírek, hogy a márka Európában komoly növekedési potenciált lát a prémium szegmensben, új fokozatra kapcsol Magyarországon, és várhatóan az európai megjelenéssel egyidőben kezdi meg hazánkban az új csúcskategóriás készülék, a OnePlus 15R hivatalos értékesítését. Ez utóbbi el is indult végül, de a nagy lendület elmaradt - már tudjuk, miért.

A cég szerint a jelenlegi OnePlus-tulajdonosoknak nincs okuk aggodalomra: