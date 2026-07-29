Az OpenAI szerdai tájékoztatása szerint a korábban feltételezettnél jóval súlyosabb az elszabadult ChatGPT-ágensek által végrehajtott kibertámadás. A vállalat elismerte, hogy az irányíthatatlanná vált mesterséges intelligencia nemcsak a Hugging Face rendszereit érte el, hanem több más nyilvános szolgáltatást is megtámadott. A modellek négy olyan belépési adatot szereztek meg, amelyekkel négy különálló, egyelőre meg nem nevezett online platformhoz fértek hozzá.

További 4 platformot is próbáltak feltörni az OpenAI ágensei. (Képünk illusztráció) Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

További 4 platformot is próbáltak feltörni az OpenAI ágensei

Szerdán az OpenAI frissítette közleményét azzal a plusz részlettel, hogy a hackelés a korábban gondoltnál is súlyosabb.

A modellek fiókszintű, nyilvánosan elérhető hitelesítési adatokat azonosítottak és használtak fel más, nyilvánosan elérhető szolgáltatásokban. Ez a Hugging Face-incidens részeként négy szolgáltatás négy fiókját érinti

- közölte a vállalat.

Az OpenAI nem tisztázta, hogy a nyilvánosan elérhető szolgáltatások kifejezés vállalatokat takar-e.

3 napba telt mire észrevették az elszabadult ágenseket

Mindeközben a Hugging Face több száz kiberbiztonsági szakembernek tartott rendkívüli tájékoztatón számolt be arról, milyen volt elszenvedni a világ első, teljesen autonóm MI-hackelését. A cég leírása szerint az MI emberfeletti sebességgel dolgozott, ugyanakkor olyan furcsa döntéseket és hibákat hozott, amelyeket emberi hacker soha nem követett volna el.

A vállalat először július 16-án hozta nyilvánosságra, hogy egy erőteljes, autonóm MI segítségével meghekkelték őket, és az esetet jelentették a rendőrségnek. Közel egy héttel később az OpenAI elismerte, hogy az ő MI-jük szökött meg egy zárt környezetből, és egy teszt során, önállóan támadta meg a vállalatot.

A jelentések szerint három napba telt, mire felfedezték az MI-ágenseket a Hugging Face IT hálózatán belül, és a vállalat mesterséges intelligencia és kiberbiztonsági szakértőinek több órába telt, mire megfékezték és kiiktatták őket. A vállalat egyelőre nem árulta el, mekkora anyagi kár okozott támadás, de azt mondta, hogy a személyzet órákon át dolgozott az infrastruktúra körülbelül egyharmadának újjáépítésén - írta a BBC.