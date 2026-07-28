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A PlayStation Plus előfizetők újabb ingyenes játékokat kapnak, az egyiket már tudjuk

30 perce
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A csapatmunkára és a beszélgetésre helyezi a hangsúlyt a Big Walk. A Playstation Plus többi ingyenes augusztusi játékát is hamarosan bejelentik.
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PlayStation Plusingyenes játékPlayStationvideojáték

A PlayStation Plus előfizetők augusztusban szokás szerint újabb adag ingyenes játékot kapnak előfizetésük részeként, és már tudjuk is, melyik lesz az egyik közülük: House House ausztrál független videojáték-fejlesztő stúdió Big Walk című játéka augusztusban, a megjelenés napján csatlakozik a PS Plus kínálatához. A többi címet az augusztusi kínálatból várhatóan a hét közepéig szintén bejelentik.

Kaunas, Lithuania - 2021, August 12: Sony PlayStation 5. New generation gaming computer. People playing video games. Couple play play with PS5. Point of view.
A PlayStation Plus előfizetők ingyenes játékokat kapnak augusztusban is - Fotó: Shutterstock

Playstation Plus: itt az egyik augusztusi ingyenes játék

A fejlesztők szerint a Big Walk egy olyan videojáték, amely a barátokkal való kommunikációra és együttműködésre épül. „Egyszerre egy hatalmas kaland és egy kellemes hely, ahol együtt lehet lógni” - olvasható a játék hivatalos oldalán, amely szerint a Big Walk a csapatmunkára és a beszélgetésre helyezi a hangsúlyt. „Minden, amit a játékban csinálsz, a kooperatív többjátékos módra van tervezve.”

A Big Walk egy hosszabb távra szánt kooperatív játék a fejlesztők és a kiadó a kiadó Panic szerint. „Úgy készült, hogy ugyanaz a társaság több alkalommal is együtt játsszon vele, ezért nincs sok értelme véletlenszerűen idegen játékosokat összepárosítani. Szerintünk sokkal nagyobb élményt nyújt, ha a Big Walkot olyanokkal szervezitek meg és játsszátok, akiket már ismertek – vagy akiket szeretnétek jobban megismerni.”

A Big Walk támogatja a platformok közötti többjátékos módot (cross-play), és a PlayStation mellett Macre, Nintendo Switch 2-re és Windows PC-re is megjelenik. Augusztus 3-ig pedig még mindig letölthetik a PlayStation Plus előfizetők a júliusi ingyenes PlayStation Plus Essential játékokat:

  • a Call of Duty: Modern Warfare 3-at, 
  • a For the King 2-t 
  • és a CrossCode-ot.

A PlayStation Plus Essential a Sony játék-előfizetési szolgáltatásának alapszintű tagsági szintje. Online többjátékos hozzáférést, havi ingyenes PS4- és PS5-játékválogatást, felhőalapú tárhelyet, valamint kedvezményeket biztosít a PlayStation Store-ban történő vásárlásoknál. A PlayStation Plus Essential éves előfizetése 28390 forint, a háromhónapos előfizetés 10890 forint, a havi előfizetés pedig 3990 forintba kerül, miután májusban áremelésre került sor a PS Plus valamennyi szintjén.

 

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