A PlayStation Plus előfizetők újabb ingyenes játékokat kapnak, az egyiket már tudjuk

A PlayStation Plus előfizetők augusztusban szokás szerint újabb adag ingyenes játékot kapnak előfizetésük részeként, és már tudjuk is, melyik lesz az egyik közülük: House House ausztrál független videojáték-fejlesztő stúdió Big Walk című játéka augusztusban, a megjelenés napján csatlakozik a PS Plus kínálatához. A többi címet az augusztusi kínálatból várhatóan a hét közepéig szintén bejelentik.
Playstation Plus: itt az egyik augusztusi ingyenes játék
A fejlesztők szerint a Big Walk egy olyan videojáték, amely a barátokkal való kommunikációra és együttműködésre épül. „Egyszerre egy hatalmas kaland és egy kellemes hely, ahol együtt lehet lógni” - olvasható a játék hivatalos oldalán, amely szerint a Big Walk a csapatmunkára és a beszélgetésre helyezi a hangsúlyt. „Minden, amit a játékban csinálsz, a kooperatív többjátékos módra van tervezve.”
A Big Walk egy hosszabb távra szánt kooperatív játék a fejlesztők és a kiadó a kiadó Panic szerint. „Úgy készült, hogy ugyanaz a társaság több alkalommal is együtt játsszon vele, ezért nincs sok értelme véletlenszerűen idegen játékosokat összepárosítani. Szerintünk sokkal nagyobb élményt nyújt, ha a Big Walkot olyanokkal szervezitek meg és játsszátok, akiket már ismertek – vagy akiket szeretnétek jobban megismerni.”
A Big Walk támogatja a platformok közötti többjátékos módot (cross-play), és a PlayStation mellett Macre, Nintendo Switch 2-re és Windows PC-re is megjelenik. Augusztus 3-ig pedig még mindig letölthetik a PlayStation Plus előfizetők a júliusi ingyenes PlayStation Plus Essential játékokat:
- a Call of Duty: Modern Warfare 3-at,
- a For the King 2-t
- és a CrossCode-ot.
A PlayStation Plus Essential a Sony játék-előfizetési szolgáltatásának alapszintű tagsági szintje. Online többjátékos hozzáférést, havi ingyenes PS4- és PS5-játékválogatást, felhőalapú tárhelyet, valamint kedvezményeket biztosít a PlayStation Store-ban történő vásárlásoknál. A PlayStation Plus Essential éves előfizetése 28390 forint, a háromhónapos előfizetés 10890 forint, a havi előfizetés pedig 3990 forintba kerül, miután májusban áremelésre került sor a PS Plus valamennyi szintjén.