Mit lehet tudni Pócs János okosszemüvegéről?

Pócs János fideszes országgyűlési képviselő nem szokványos viselhető okoseszközzel jelent meg a parlamentben a minap: Ray-Ban Meta okoszemüveget viselt, emiatt pedig mindenki ráfigyelt, Magyar Péter miniszterelnök külön is megjegyezte a "félmillió forintos videós szemüveget". Megnéztük, mit tud az eszköz, és mennyiért érhető el a magyar piacon. Pócs János okosszemüvege, a Ray-Ban Meta különféle verziókban már a második generációnál tart, magyar kiskereskedőknél is ezeket lehet hivatalosan, garanciával megvásárolni. Kívülről hagyományos szemüvegnek tűnik (van napszemüveges verziója is), abszolút nem tolakodó, hétköznapi viseletre készült, de kamerát és hangszórókat rejt, és a Meta AI szolgáltatás a motorja.

Pócs János okosszemüvege - Fotó: Ladóczki Balázs

Pócs János okosszemüvege: kiváló videós és audióképességek

12 megapixeles ultaszéles kamerát építettek be a szemüvegbe, amivel akár 3K felbontású videót is tudunk rögzíteni. Természetesen titokban ezt nem lehet megtenni: amikor fotózunk vagy videózunk vele, az előlapon lévő fehér LED jelzőfény világít.

Videórögzítésnél és élő közvetítésnél folyamatosan, fotózásnál pedig felvillan a fény. Vagyis a környezetünk számára egyértelmű, ha képrögzítésre használjuk az eszközt, nem lehet vele kémkedni vagy titkos felvételeket készíteni,

viszont kirándulásnál, sporteseményen vagy minden olyan helyzetben hasznos társunk lehet, ahol szabadon, kéz nélkül akarunk rögzíteni. A LED-et szoftveresen nem lehet kikapcsolni, ha titokban videóznánk vele, például a fény leragasztásával, a szemüveg érzékelni fogja ezt, és nem engedi a kamera használatát egészen addig, amíg a LED nincs ismét szabadon.

Ray-Ban Meta okoszemüveg - Fotó: Shutterstock

A szárakba épített nyitott hangszórókkal a telefonálás és zenehallgatás is megoldott, nem kell külön fülhallgatót viselni, viszont a környezet hangjait sem zárja ki teljesen - bluetooth kapcsolaton keresztül lehet a telefonnal összekapcsolni. Több mikrofonja is van, ami zajszűréssel dolgozik, a beszámolók szerint nincs panasz a hangminőségre. A komplett eszközt lehet hangutasítással vezérelni, de ha inkább a kezünket használnánk, érintőpanel is rendelkezésre áll, amelyen külön gomb van a fotózáshoz, videózáshoz. Ami a készenlétet illeti,

egyetlen töltéssel akár négy órás üzemidőt ígér a gyártó, a szemüveghez tartozó töltőtok pedig akár nyolc további töltést is biztosít.

A beépített mesterséges intelligencia hanggal aktiválhat, kérdéseket tehetünk fel, emlékeztetőket, fordítást kérhetünk, vagyis igazi AI-asszisztensként is működik az eszköz.