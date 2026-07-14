Egyetlen SMS-sel kezdődik minden: mutatjuk, mit tehetünk a veszélyes vírussal szemben

A kiberbűnözők folyamatosan új módszereket keresnek a rendszerek és eszközök megfertőzésére, és ez néha azt jelenti, hogy visszatérnek a már bevált, korábban sikeres kártevőprogramokhoz. Pontosan ezt figyelték meg a Group-IB biztonsági cég kutatói a RedHook vírus esetében, amely eredetileg 2025-ben jelent meg, most pedig egy továbbfejlesztett, veszélyesebb verziója terjed androidos telefonokon. Nincs szüksége sem USB-kábelre, sem rootolt telefonra, hogy átvegye az irányítást az eszköz felett.
Mi is pontosan ez a RedHook vírus?
A RedHook egy távoli hozzáférést biztosító trójai vírus, amely szinte teljes irányítást ad a támadóknak a fertőzött eszköz felett, így azok az áldozat csaknem valamennyi adatát megszerezhetik.
Ez magában foglalja a készülék képernyőjének rögzítését, valamint a felhasználó billentyűleütéseinek naplózását. Ezen felül képes SMS-üzeneteket és a teljes kontaktlistát ellopni, a megfertőzött készüléket zárolni és feloldani, valamint az előlapi kamerával fényképeket készíteni.
A RedHook legújabb verziója egy Shizuku nevű, legitim fejlesztői segédprogramot is futtat, amely a háttérben hajt végre parancsokat, további jogosultságokat biztosít magának, és olyan módosításokat hajt végre, amelyekhez a telefonon általában a felhasználó beleegyezése lenne szükséges. Miután bejutottak a rendszerbe, a támadók a korábban már említetteken kívül
- élőben figyelhetik a képernyőt,
- képernyőképeket készíthetnek,
- megérinthetik és elcsúsztathatják az ujjukat a telefonon,
- lezárhatják azt vagy feloldhatják a képernyőzárat,
- észrevétlenül telepíthetnek vagy törölhetnek alkalmazásokat,
- távolról újraindíthatják a telefont.
Hogyan fertőz?
A beszámolók szerint egész egy hamis SMS-sel vagy telefonhívással kezdődik, amelyben a csalók banknak vagy valamely kormányzati szervnek adják ki magukat, és egy hamis Google Play-oldalra terelnek, hogy ott egy gyanús alkalmazást telepítsen az áldozat. A telepítés után az alkalmazás hozzáférési engedélyeket kér, amelyek lehetővé teszik az Android-alkalmazások számára, hogy más alkalmazásokkal és beállításokkal lépjenek kapcsolatba a felhasználó nevében. Ha ezt jóváhagyja a gyanútlan tulajdonos, a rendszer észrevétlenül bekapcsolja a Fejlesztői beállításokat, és engedélyezi a Vezeték nélküli ADB-t, az Android beépített funkcióját, amely lehetővé teszi, hogy valaki Wi-Fi-n keresztül távolról irányítsa a telefont. (Segítségével elvégezhetők olyan műveletek, mint az alkalmazások telepítése, a hibakeresés, a fájlok átvitele, stb.) Innen egy belső címen keresztül csatlakozik a telefon saját hibakereső szolgáltatásához, és egy, a képernyőről közvetlenül leolvasott kód segítségével párba áll vele.
Ezzel olyan mértékű ellenőrzést kap a készülék felett, amely messze meghaladja azt, amivel egy normál alkalmazás által rendelkezhetne - anélkül, hogy mindehhez adminisztrátori szintű hozzáférésre lenne szüksége.
Mit tegyünk ellene?
A legjobb védekezés a megelőzés. Kizárólag
- a hivatalos Google Play Áruházból telepítsünk alkalmazásokat,
- fordítsunk különös figyelmet az engedélykérésekre,
- és tartsuk bekapcsolva a Play Protect szolgáltatást.
Ha viszont már nagy a baj, és megfertőződött a telefonunk, két dolgot tehetünk:
- Indítsuk el a telefont csökkentett módban, és töröljük a gyanúsnak tűnő, ismeretlen alkalmazásokat.
- Ennél biztosabb módszer, pláne, ha a vírus mélyen beágyazódott a rendszerbe, ha veszünk egy nagy levegőt és elindítjuk a gyári beállítások visszaállítása lehetőséget a készülék teljes törléséhez, ezzel tiszta lappal indulva.