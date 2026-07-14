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vírus

Egyetlen SMS-sel kezdődik minden: mutatjuk, mit tehetünk a veszélyes vírussal szemben

19 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Gyakorlatilag bármit megcsinálhat a készülékkel. A RedHook egy nagyon veszélyes kártevő, amely az Android-felhasználókat veszélyezteti.
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A kiberbűnözők folyamatosan új módszereket keresnek a rendszerek és eszközök megfertőzésére, és ez néha azt jelenti, hogy visszatérnek a már bevált, korábban sikeres kártevőprogramokhoz. Pontosan ezt figyelték meg a Group-IB biztonsági cég kutatói a RedHook vírus esetében, amely eredetileg 2025-ben jelent meg, most pedig egy továbbfejlesztett, veszélyesebb verziója terjed androidos telefonokon.  Nincs szüksége sem USB-kábelre, sem rootolt telefonra, hogy átvegye az irányítást az eszköz felett. 

RedHook
Veszélyben vannak az androidosok a RedHook miatt (illusztráció) - Fotó: Alexander London / Unsplash

Mi is pontosan ez a RedHook vírus?

A RedHook egy távoli hozzáférést biztosító trójai vírus, amely szinte teljes irányítást ad a támadóknak a fertőzött eszköz felett, így azok az áldozat csaknem valamennyi adatát megszerezhetik.

Ez magában foglalja a készülék képernyőjének rögzítését, valamint a felhasználó billentyűleütéseinek naplózását. Ezen felül képes SMS-üzeneteket és a teljes kontaktlistát ellopni, a megfertőzött készüléket zárolni és feloldani, valamint az előlapi kamerával fényképeket készíteni.

 A RedHook legújabb verziója egy Shizuku nevű, legitim fejlesztői segédprogramot is futtat, amely a háttérben hajt végre parancsokat, további jogosultságokat biztosít magának, és olyan módosításokat hajt végre, amelyekhez a telefonon általában a felhasználó beleegyezése lenne szükséges. Miután bejutottak a rendszerbe, a támadók a korábban már említetteken kívül 

  • élőben figyelhetik a képernyőt, 
  • képernyőképeket készíthetnek, 
  • megérinthetik és elcsúsztathatják az ujjukat a telefonon, 
  • lezárhatják azt vagy feloldhatják a képernyőzárat, 
  • észrevétlenül telepíthetnek vagy törölhetnek alkalmazásokat, 
  • távolról újraindíthatják a telefont.

Hogyan fertőz?

A beszámolók szerint egész egy hamis SMS-sel vagy telefonhívással kezdődik, amelyben a csalók banknak vagy valamely kormányzati szervnek adják ki magukat, és egy hamis Google Play-oldalra terelnek, hogy ott egy gyanús alkalmazást telepítsen az áldozat. A telepítés után az alkalmazás hozzáférési engedélyeket kér, amelyek lehetővé teszik az Android-alkalmazások számára, hogy más alkalmazásokkal és beállításokkal lépjenek kapcsolatba a felhasználó nevében.  Ha ezt jóváhagyja a gyanútlan tulajdonos, a rendszer észrevétlenül bekapcsolja a Fejlesztői beállításokat, és engedélyezi a Vezeték nélküli ADB-t, az Android beépített funkcióját, amely lehetővé teszi, hogy valaki Wi-Fi-n keresztül távolról irányítsa a telefont. (Segítségével elvégezhetők olyan műveletek, mint az alkalmazások telepítése, a hibakeresés, a fájlok átvitele, stb.)  Innen egy belső címen keresztül csatlakozik a telefon saját hibakereső szolgáltatásához, és egy, a képernyőről közvetlenül leolvasott kód segítségével párba áll vele. 

Ezzel olyan mértékű ellenőrzést kap a készülék felett, amely messze meghaladja azt, amivel egy normál alkalmazás által rendelkezhetne - anélkül, hogy mindehhez adminisztrátori szintű hozzáférésre lenne szüksége.

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Akkor sincs veszve minden, ha már megfertőződött a telefonunk, de a megelőzés a legbiztosabb módszer (illusztráció) - Fotó: Talha Uğuz / Pexels

Mit tegyünk ellene?

A legjobb védekezés a megelőzés. Kizárólag 

  • a hivatalos Google Play Áruházból telepítsünk alkalmazásokat, 
  • fordítsunk különös figyelmet az engedélykérésekre, 
  • és tartsuk bekapcsolva a Play Protect szolgáltatást. 

Ha viszont már nagy a baj, és megfertőződött a telefonunk, két dolgot tehetünk:

  1. Indítsuk el a telefont csökkentett módban, és töröljük a gyanúsnak tűnő, ismeretlen alkalmazásokat.
  2. Ennél biztosabb módszer, pláne, ha a vírus mélyen beágyazódott a rendszerbe, ha veszünk egy nagy levegőt és elindítjuk a gyári beállítások visszaállítása lehetőséget a készülék teljes törléséhez, ezzel tiszta lappal indulva.

 

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