Egyetlen SMS-sel kezdődik minden: mutatjuk, mit tehetünk a veszélyes vírussal szemben

A kiberbűnözők folyamatosan új módszereket keresnek a rendszerek és eszközök megfertőzésére, és ez néha azt jelenti, hogy visszatérnek a már bevált, korábban sikeres kártevőprogramokhoz. Pontosan ezt figyelték meg a Group-IB biztonsági cég kutatói a RedHook vírus esetében, amely eredetileg 2025-ben jelent meg, most pedig egy továbbfejlesztett, veszélyesebb verziója terjed androidos telefonokon. Nincs szüksége sem USB-kábelre, sem rootolt telefonra, hogy átvegye az irányítást az eszköz felett.

Veszélyben vannak az androidosok a RedHook miatt (illusztráció) - Fotó: Alexander London / Unsplash

Mi is pontosan ez a RedHook vírus?

A RedHook egy távoli hozzáférést biztosító trójai vírus, amely szinte teljes irányítást ad a támadóknak a fertőzött eszköz felett, így azok az áldozat csaknem valamennyi adatát megszerezhetik.

Ez magában foglalja a készülék képernyőjének rögzítését, valamint a felhasználó billentyűleütéseinek naplózását. Ezen felül képes SMS-üzeneteket és a teljes kontaktlistát ellopni, a megfertőzött készüléket zárolni és feloldani, valamint az előlapi kamerával fényképeket készíteni.

A RedHook legújabb verziója egy Shizuku nevű, legitim fejlesztői segédprogramot is futtat, amely a háttérben hajt végre parancsokat, további jogosultságokat biztosít magának, és olyan módosításokat hajt végre, amelyekhez a telefonon általában a felhasználó beleegyezése lenne szükséges. Miután bejutottak a rendszerbe, a támadók a korábban már említetteken kívül

élőben figyelhetik a képernyőt,

képernyőképeket készíthetnek,

megérinthetik és elcsúsztathatják az ujjukat a telefonon,

lezárhatják azt vagy feloldhatják a képernyőzárat,

észrevétlenül telepíthetnek vagy törölhetnek alkalmazásokat,

távolról újraindíthatják a telefont.

Hogyan fertőz?

A beszámolók szerint egész egy hamis SMS-sel vagy telefonhívással kezdődik, amelyben a csalók banknak vagy valamely kormányzati szervnek adják ki magukat, és egy hamis Google Play-oldalra terelnek, hogy ott egy gyanús alkalmazást telepítsen az áldozat. A telepítés után az alkalmazás hozzáférési engedélyeket kér, amelyek lehetővé teszik az Android-alkalmazások számára, hogy más alkalmazásokkal és beállításokkal lépjenek kapcsolatba a felhasználó nevében. Ha ezt jóváhagyja a gyanútlan tulajdonos, a rendszer észrevétlenül bekapcsolja a Fejlesztői beállításokat, és engedélyezi a Vezeték nélküli ADB-t, az Android beépített funkcióját, amely lehetővé teszi, hogy valaki Wi-Fi-n keresztül távolról irányítsa a telefont. (Segítségével elvégezhetők olyan műveletek, mint az alkalmazások telepítése, a hibakeresés, a fájlok átvitele, stb.) Innen egy belső címen keresztül csatlakozik a telefon saját hibakereső szolgáltatásához, és egy, a képernyőről közvetlenül leolvasott kód segítségével párba áll vele.