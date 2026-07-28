Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rendhagyó módon nem Magyar Péter felszólalásával indult az Országgyűlés rendkívüli ülése – élőben a parlamentből

akkumulátor

Van értelme repülő módba tenni a telefont, ha gyorsabb töltés a cél?

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Eláruljuk, mennyit nyerhetünk így. Azt is, mivel nyerhetünk többet. A repülő mód bekapcsolásánál vannak hatékonyabb módszerek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
akkumulátorakkumulátor akkuállapottöltőtöltésokostelefon

Bár az okostelefonok akkumulátora egyre fejlettebb, szorult helyzetben még mindig úgy érezhetjük sokszor, hogy töltődhetne gyorsabban is. Az egyik módszer, amit ilyenkor sokan alkalmaznak az az, hogy bekapcsolják a repülőgép üzemmódot, amíg a telefon töltődik. De vajon van hatása a repülő módnak töltés közben? Tényleg gyorsabban töltődik? A rövid válasz: igen, ha a telefon töltése közben repülőgép-módba kapcsoljuk, az segíthet. Valamennyit. Sajnos nem túl sokat - a különbség elhanyagolható. Egész egyszerűen nem éri meg elérhetetlenné válni arra az időre, amíg töltjük a telefont.

Repülő mód töltés közben
A repülő mód nem jelent nagy előnyt töltés közben, hátránya viszont van (illusztráció) - Fotó: 123RF

Repülő mód töltés közben? 

A repülő üzemmódot - ahogy a neve is mutatja - elsősorban repülőgépen való használatra tervezték. Ideiglenesen letiltja a vezeték nélküli adatátvitelt, beleértve a mobilhálózati kapcsolatot, a Wi-Fi-t és a Bluetooth-ot, valamint az értesítéseket és minden egyéb online tartalmat. A cél az, hogy repülés közben betartsuk a légitársaságok előírásait. De a funkció arra is használható, hogy átmenetileg elérhetetlenné tegyük magunkat, ha nem szeretnénk, hogy zavarjanak, bár erre a „Ne zavarjanak” vagy a „Fókusz” módok használata sokkal ideálisabb. 

A repülőgép üzemmód használatának van egy másodlagos előnye is: meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát, ami szükség esetén jól jöhet, ha például hazafelé tartunk, és nincs nálunk töltő, ezért jó lenne, ha használni tudnánk a telefont szükség esetén.  Töltés közben a repülő mód bekapcsolása valóban megakadályozza, hogy a telefon folyamatosan jelet keressen. A különbség azonban egyszerűen nem éri meg, hogy a telefont teljesen inaktívvá tegyük. Tesztelések kimutatták, hívja fel rá a figyelmet az Endgadget, hogy 

a repülő mód használata csupán 4–11 perces töltésiidő-megtakarítást eredményez. Ez mind a régebbi modellekre, mind az újabb, hatékonyabb telefonokra igaz.

 Tehát a repülőgép üzemmód maximum akkor lehet előnyös, ha a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legnagyobb töltési mennyiséget szeretnénk belepumpálni az aksiba, és nem gond, ha közben offline-ok vagyunk.

iPad töltése, iPadtöltése, iPad,
Nem mindegy, mivel töltünk (illusztráció) Fotó: 123RF

Hogyan gyorsítsuk a töltést?

  • Ha a lehető legnagyobb hatékonyságot szeretnénk kihozni a töltésből, cseréljük le a töltőt. Bár egyes telefonok támogatják a gyorsabb töltési sebességeket, nem mindig jár hozzájuk olyan hálózati adapter, amely ezt a sebességet támogatja: azt külön kell megvásárolni. A legtöbb telefonhoz már igazából semmilyen hálózati adaptert sem csomagolnak a dobozba. Maximális töltési sebességhez ellenőrizzük a készülék maximális töltési sebességét, és szerezzünk be egy olyan hálózati adaptert, amely ezt támogatja.
  • Ugyanez vonatkozik a vezeték nélküli töltőkre is. Ha a telefon támogatja a Qi2-es töltést, vásároljunk egy vezeték nélküli Qi2-es töltőt a gyorsabb, kábelek nélküli töltés érdekében. Ezen felül, ha az USB-A–USB-C kábelt USB-C–USB-C-re cseréljük, az még gyorsabb töltést eredményez. Megbízható márkát válasszunk, mivel a kábel minősége is befolyásolhatja a töltési sebességet.
  • Emellett érdemes egy megfelelő kapacitású power banket is beszerezni, amelyet magunkkal is vihetünk ütközben. Ez sokkal hatékonyabb módszer egy gyors SOS-töltésre, mint ha fél órára nagyon drága téglává változtatnunk a telefonunkat...

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!