Van értelme repülő módba tenni a telefont, ha gyorsabb töltés a cél?

Bár az okostelefonok akkumulátora egyre fejlettebb, szorult helyzetben még mindig úgy érezhetjük sokszor, hogy töltődhetne gyorsabban is. Az egyik módszer, amit ilyenkor sokan alkalmaznak az az, hogy bekapcsolják a repülőgép üzemmódot, amíg a telefon töltődik. De vajon van hatása a repülő módnak töltés közben? Tényleg gyorsabban töltődik? A rövid válasz: igen, ha a telefon töltése közben repülőgép-módba kapcsoljuk, az segíthet. Valamennyit. Sajnos nem túl sokat - a különbség elhanyagolható. Egész egyszerűen nem éri meg elérhetetlenné válni arra az időre, amíg töltjük a telefont.

A repülő mód nem jelent nagy előnyt töltés közben, hátránya viszont van (illusztráció) - Fotó: 123RF

Repülő mód töltés közben?

A repülő üzemmódot - ahogy a neve is mutatja - elsősorban repülőgépen való használatra tervezték. Ideiglenesen letiltja a vezeték nélküli adatátvitelt, beleértve a mobilhálózati kapcsolatot, a Wi-Fi-t és a Bluetooth-ot, valamint az értesítéseket és minden egyéb online tartalmat. A cél az, hogy repülés közben betartsuk a légitársaságok előírásait. De a funkció arra is használható, hogy átmenetileg elérhetetlenné tegyük magunkat, ha nem szeretnénk, hogy zavarjanak, bár erre a „Ne zavarjanak” vagy a „Fókusz” módok használata sokkal ideálisabb.

A repülőgép üzemmód használatának van egy másodlagos előnye is: meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát, ami szükség esetén jól jöhet, ha például hazafelé tartunk, és nincs nálunk töltő, ezért jó lenne, ha használni tudnánk a telefont szükség esetén. Töltés közben a repülő mód bekapcsolása valóban megakadályozza, hogy a telefon folyamatosan jelet keressen. A különbség azonban egyszerűen nem éri meg, hogy a telefont teljesen inaktívvá tegyük. Tesztelések kimutatták, hívja fel rá a figyelmet az Endgadget, hogy

a repülő mód használata csupán 4–11 perces töltésiidő-megtakarítást eredményez. Ez mind a régebbi modellekre, mind az újabb, hatékonyabb telefonokra igaz.

Tehát a repülőgép üzemmód maximum akkor lehet előnyös, ha a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legnagyobb töltési mennyiséget szeretnénk belepumpálni az aksiba, és nem gond, ha közben offline-ok vagyunk.