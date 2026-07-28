Van értelme repülő módba tenni a telefont, ha gyorsabb töltés a cél?

Bár az okostelefonok akkumulátora egyre fejlettebb, szorult helyzetben még mindig úgy érezhetjük sokszor, hogy töltődhetne gyorsabban is. Az egyik módszer, amit ilyenkor sokan alkalmaznak az az, hogy bekapcsolják a repülőgép üzemmódot, amíg a telefon töltődik. De vajon van hatása a repülő módnak töltés közben? Tényleg gyorsabban töltődik? A rövid válasz: igen, ha a telefon töltése közben repülőgép-módba kapcsoljuk, az segíthet. Valamennyit. Sajnos nem túl sokat - a különbség elhanyagolható. Egész egyszerűen nem éri meg elérhetetlenné válni arra az időre, amíg töltjük a telefont.
Repülő mód töltés közben?
A repülő üzemmódot - ahogy a neve is mutatja - elsősorban repülőgépen való használatra tervezték. Ideiglenesen letiltja a vezeték nélküli adatátvitelt, beleértve a mobilhálózati kapcsolatot, a Wi-Fi-t és a Bluetooth-ot, valamint az értesítéseket és minden egyéb online tartalmat. A cél az, hogy repülés közben betartsuk a légitársaságok előírásait. De a funkció arra is használható, hogy átmenetileg elérhetetlenné tegyük magunkat, ha nem szeretnénk, hogy zavarjanak, bár erre a „Ne zavarjanak” vagy a „Fókusz” módok használata sokkal ideálisabb.
A repülőgép üzemmód használatának van egy másodlagos előnye is: meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát, ami szükség esetén jól jöhet, ha például hazafelé tartunk, és nincs nálunk töltő, ezért jó lenne, ha használni tudnánk a telefont szükség esetén. Töltés közben a repülő mód bekapcsolása valóban megakadályozza, hogy a telefon folyamatosan jelet keressen. A különbség azonban egyszerűen nem éri meg, hogy a telefont teljesen inaktívvá tegyük. Tesztelések kimutatták, hívja fel rá a figyelmet az Endgadget, hogy
a repülő mód használata csupán 4–11 perces töltésiidő-megtakarítást eredményez. Ez mind a régebbi modellekre, mind az újabb, hatékonyabb telefonokra igaz.
Tehát a repülőgép üzemmód maximum akkor lehet előnyös, ha a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legnagyobb töltési mennyiséget szeretnénk belepumpálni az aksiba, és nem gond, ha közben offline-ok vagyunk.
Hogyan gyorsítsuk a töltést?
- Ha a lehető legnagyobb hatékonyságot szeretnénk kihozni a töltésből, cseréljük le a töltőt. Bár egyes telefonok támogatják a gyorsabb töltési sebességeket, nem mindig jár hozzájuk olyan hálózati adapter, amely ezt a sebességet támogatja: azt külön kell megvásárolni. A legtöbb telefonhoz már igazából semmilyen hálózati adaptert sem csomagolnak a dobozba. Maximális töltési sebességhez ellenőrizzük a készülék maximális töltési sebességét, és szerezzünk be egy olyan hálózati adaptert, amely ezt támogatja.
- Ugyanez vonatkozik a vezeték nélküli töltőkre is. Ha a telefon támogatja a Qi2-es töltést, vásároljunk egy vezeték nélküli Qi2-es töltőt a gyorsabb, kábelek nélküli töltés érdekében. Ezen felül, ha az USB-A–USB-C kábelt USB-C–USB-C-re cseréljük, az még gyorsabb töltést eredményez. Megbízható márkát válasszunk, mivel a kábel minősége is befolyásolhatja a töltési sebességet.
- Emellett érdemes egy megfelelő kapacitású power banket is beszerezni, amelyet magunkkal is vihetünk ütközben. Ez sokkal hatékonyabb módszer egy gyors SOS-töltésre, mint ha fél órára nagyon drága téglává változtatnunk a telefonunkat...